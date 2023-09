https://sputniknews.lat/20230929/canciller-nicaraguense-afirma-que-tributo-en-canada-a-exnazi-ucraniano-fue-algo-delincuente-1144232483.html

El canciller nicaragüense afirma que tributo en Canadá a exnazi ucraniano fue algo "delincuente"

El canciller nicaragüense afirma que tributo en Canadá a exnazi ucraniano fue algo "delincuente"

ONU (Sputnik) — El homenaje celebrado la semana pasada en el Parlamento de Canadá al veterano nazi ucraniano Yaroslav Hunka es algo que debe ser rechazado en... 29.09.2023, Sputnik Mundo

Moncada, quien habló con la agencia en el marco de la semana de alto nivel del 78 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que el nazismo representa "una historia dolorosa, terrible para la humanidad". También destacó que "Rusia jugó un papel extraordinario" en el combate al régimen de Adolf Hitler (1933-1945) y contribuyendo a evitar que dominara el ámbito internacional. El pasado 22 de septiembre, Hunka, de 98 años, figuraba entre los invitados a la sesión del Parlamento de Canadá en honor a la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, lo presentó, entre los aplausos del público, como "un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial" (1939-1945). En realidad, Hunka resultó ser un antiguo miembro de la división de voluntarios Galizien de las SS, que estaba formada por nacionalistas ucranianos y no solo luchó contra el Ejército Rojo, sino que también cometió atrocidades contra los judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos. El 26 de septiembre, Rota anunció su dimisión y afirmó que fue él quien invitó al nazi al Parlamento, ya que entonces carecía de "información adicional" sobre Hunka. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó la situación de "extremadamente perturbadora", además de "vergonzosa", para Canadá y la Cámara de los Comunes.La situación en UcraniaLa operación militar especial que realiza Rusia en Ucrania está fundamentada en la ley internacional y es legítima, sostuvo Denis Moncada."Rusia tiene una defensa activa, justificada y fundamentada en la ley interna y en la ley internacional", destacó el ministro, al señalar que "está clarísimo" que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN están "utilizando a Ucrania para agredir a Rusia, para desestabilizar a Rusia, para vencer a Rusia y para destruir a Rusia".Además, Moncada reiteró que "la agresión" de Washington contra Moscú, "arrastrando a Europa y a la OTAN", "no es admisible, es condenable".El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.La ampliación de los BRICS, un "basta" al imperialismoLa ampliación del grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) indica que los pueblos del mundo ya no quieren estar sometidos a Estados Unidos y Europa, afirmó el canciller nicaragüense.En diálogo con Sputnik, el jefe de la diplomacia nicaragüense consideró "evidente" el declive imperial de EEUU y potencias europeas, e incluso de la hegemonía global del dólar, impuesta por Washington."El mundo cambia, vamos transformándonos, vamos realmente haciendo cambios, y todo eso forma parte del nacimiento de un nuevo orden internacional que va consolidándose", afirmó Moncada.Al respecto, destacó la creciente ampliación de los BRICS que, en su más reciente cumbre, celebrada del 22 al 24 de agosto en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, aprobó la incorporación de Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán como miembros a partir del próximo 1 de enero."Nuestros pueblos y nuestros Estados quieren ser libres, independientes, soberanos y realizar nuestras propias políticas en beneficio de nuestras poblaciones. Por consiguiente, realmente estamos en esa ruta. El mundo va cambiando, va transformándose, indudablemente continuaremos conquistando victorias", recalcó.Al ser consultado por una eventual adhesión de Nicaragua al referido bloque, Moncada respondió que se trata de un proceso, en el cual los países miembros analizan las solicitudes y demás.

