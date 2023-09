https://sputniknews.lat/20230929/cierre-inminente-del-gobierno-de-eeuu-como-capearan-el-temporal-los-estadounidenses-1144244309.html

Cierre inminente del Gobierno de EEUU: ¿cómo capearán el temporal los estadounidenses?

Un cierre del gobierno se produce cuando el Congreso no aprueba nuevas asignaciones presupuestarias para las agencias federales. Hasta el 25 de septiembre no se había aprobado ninguno de los 12 proyectos de ley de financiación para mantener los programas gubernamentales. Este estancamiento se debe principalmente a las divisiones entre los representantes de la Cámara de Representantes sobre los umbrales generales de gasto, mientras buscan diversas concesiones políticas de la Administración Biden.Malos auguriosEl mes pasado, la agencia Fitch rebajó la calificación de los bonos estadounidenses con vencimiento en agosto hasta 2023, lo que indica el debilitamiento del control del Gobierno sobre su gasto tanto a corto como a largo plazo.La agencia de calificación Moody's reiteró ese mensaje el 25 de septiembre, a medida que EEUU se acercaba rápidamente a un posible cierre del Gobierno el 1 de octubre. Según Moody's, se espera que los pagos de intereses federales aumenten hasta el 4,6% del PIB en 2033, más del doble del 1,9% registrado en 2022.En cada uno de los 20 cierres que se han producido desde 1977, el Gobierno del país norteamericano incumplió sus compromisos de pago a los empleados federales, aunque los contratistas sí cobraron.¿A quién afecta?En caso de cierre del Gobierno, los trabajadores federales no esenciales serían despedidos temporalmente.La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, sindicato que representa a los federales, destacó que el último cierre del Gobierno, de diciembre de 2018 a enero de 2019, obligó a unos 420.000 funcionarios a seguir trabajando sin cobrar. Otros 350.000 funcionarios fueron puestos en excedencia sin sueldo en ese momento.Según la Oficina de Administración de Personal de EEUU, los empleados "exceptuados" que tienen que permanecer de servicio durante un cierre son los que tienen responsabilidades críticas, sobre todo los servicios de emergencia.Los empleados en suspensión de pagos pueden tener derecho a prestaciones por desempleo, dependiendo de las normas de su estado de origen. Los trabajadores federales jubilados salen mejor parados, ya que pueden esperar que los pagos de sus pensiones continúen sin interrupción.Ejército y fuerzas de seguridad federalesEl Comité para un Presupuesto Federal Responsable señala que el personal militar activo y la mayor parte de los agentes de las fuerzas de seguridad federales seguirían haciendo su trabajo durante un posible cierre. Servicios esenciales como la atención hospitalaria, la gestión del tráfico y el mantenimiento de la red eléctrica continuarán sin interrupción.Sin embargo, las actividades de verificación de prestaciones y emisión de tarjetas se suspenderían temporalmente. En un resumen de su plan de cierre en agosto, la Administración del Seguro Social estadounidense dio a entender que mantendría "las actividades críticas para nuestras operaciones de servicio directo y las necesarias para garantizar el pago exacto y puntual de las prestaciones."Bienestar familiarCasi 7 millones de madres y niños, que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Especial para Mujeres, Bebés y Niños, pueden esperar recibir sus prestaciones durante todo el mes de octubre.EstudiantesEl 25 de septiembre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció que las funciones esenciales de la Ayuda Federal para Estudiantes continuarán durante un par de semanas en caso de cierre. Pero, en palabras de la funcionaria, si el cierre persiste durante más de unas pocas semanas, "podría perturbar sustancialmente el esfuerzo de retorno al reembolso y el apoyo a largo plazo a los prestatarios".VeteranosEl secretario de Asuntos de los Veteranos, Denis McDonough, declaró la semana pasada que no habrá repercusiones en los servicios de atención sanitaria a los veteranos y que se seguirán tramitando y proporcionando las prestaciones, incluidas las de indemnización, pensión, educación y vivienda.No obstante, subrayó que habrá limitaciones en algunos recursos, como las iniciativas de divulgación, los servicios de asesoramiento profesional, la ayuda a la transición y el mantenimiento de los terrenos del cementerio. Las oficinas regionales accesibles al público se cerrarán temporalmente.Transporte y ocioSe espera que los vuelos comerciales mantengan sus horarios habituales durante el cierre del Gobierno. Sin embargo, los controladores aéreos y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte trabajarán sin sueldo, lo que podría provocar una escasez de personal en los aeropuertos. Eso se haría eco de los eventos durante el cierre parcial del Gobierno desde finales de 2018 hasta principios de 2019, cuando un número significativo de agentes de la Administración se ausentaron del trabajo.Durante un cierre, los servicios cruciales dentro de los parques nacionales —como baños, centros de visitantes, campamentos, quioscos de información y programas interpretativos— se detienen. Una parte importante del personal del Servicio de Parques Nacionales está de permiso.Relación entre el cierre del Gobierno y la deuda nacionalDurante un cierre del gobierno de EEUU, entra en juego una compleja interacción entre la dinámica de ingresos, gastos y préstamos, que puede afectar al perfil de la deuda nacional. Al paralizarse las operaciones federales no esenciales, los ingresos públicos se reducen debido al cierre de entidades generadoras de ingresos como parques nacionales y museos. Sin embargo, los gastos esenciales, como los intereses de la deuda nacional y los programas de ayuda social, persisten, lo que lleva a una acumulación continua de gastos.Para salvar la brecha entre ingresos y gastos, el Gobierno puede recurrir a un mayor endeudamiento, emitiendo más títulos del Departamento del Tesoro. Los cierres prolongados o repetidos pueden erosionar la confianza del mercado, lo que podría provocar un aumento de los tipos de interés de la deuda pública, ya que los inversores buscan mayores rendimientos para compensar los riesgos percibidos.El 18 de septiembre, la deuda nacional bruta de EEUU superó por primera vez los 33 billones de dólares, según los datos del Departamento del Tesoro del país.

