"El nazismo es la mayor aberración en la historia de Occidente"

El parlamentario es uno de los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido mayoritario actualmente en el país latinoamericano, que abanderó al presidente y administra la mayoría de gubernaturas. Entrevistado en sus oficinas del Senado en relación con el reconocimiento que se llevó a cabo el viernes 22 de septiembre en la Cámara de los Comunes del Parlamento de Canadá a Yaroslav Hunka, un excombatiente de la división Galizien de la Schutzstaffel (SS), el legislador asegura que "el nazismo es la mayor aberración en la historia de Occidente, al menos, y quizá de toda la humanidad".El 22 de septiembre, Yaroslav Hunka, de 98 años, figuraba entre los invitados a la sesión del Parlamento canadiense en honor de la visita del presidente ucraniano al recinto, Volodímir Zelenski. El presidente de la Cámara de los Comunes presentó al uniformado, entre los aplausos del público, como "un luchador por la independencia de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial". El senador mexicano advierte que en Europa y Estados Unidos han resurgido en los últimos años movimientos con ciertas tendencias —muy localizados hasta hoy— de extrema derecha, que han mostrado cierta simpatía hacia lo que fue el nacionalsocialismo."Me parece que esto es algo que no debemos aceptar las sociedades democráticas liberales del mundo occidental porque esa simpatía por lo que representó el nazismo, pueden ser la semilla de que se repitan las atrocidades nazis", afirma.El legislador mexicano advierte una diferencia entre lo que era la percepción del nacionalsocialismo en el medio siglo XX y hasta 1970 y lo que es hoy día."Lo que ocurre es que para muchas generaciones jóvenes el nazismo es una referencia histórica, pero es algo muy remoto, y no tiene nada de remoto; es una cuestión que ocurrió cuando yo estaba naciendo, todavía no había nacido yo, nací en febrero del 45, tres o cuatro meses antes de las derrota de Alemania; entonces, es algo que, históricamente hablando, es reciente"."Las generaciones jóvenes tienen que conocer los fundamentos de esa malévola, envenenada ideología para estar prevenidos y que ningún movimiento de derechas extremas hoy día pueda seducirlos", dice.En opinión del presidente de Relaciones Exteriores del Senado deviene inaceptable que países de Sudamérica aceptaran acoger a excriminales de guerra que lucharon junto a los nazis y que enfrentan acusaciones por atrocidades cometidas en el marco de la Segunda Guerra Mundial."No es aceptable porque aun cuando ya sean tan mayores tienen cuentas pendientes ante la humanidad. Es una cosa muy, muy grave, y tienen que aceptar las consecuencias de sus actos. Si ellos cometieron crímenes atroces en los años 30 y 40 tienen que enfrentar esa realidad”, afirma el senador."Eso [acoger a los nazis] a mi juicio fue un grave error porque eso ignoraba la realidad de lo que fue en régimen nazi tanto para la propia Alemania —después de todo es un régimen que destruyó a Alemania, que dejó un gran país como era la Alemania apenas y convertida en una pila de ladrillos y escombros—, ya no digamos los millones y millones de gente de la comunidad judía, pero no solamente los judíos, de muchas minorías digamos que fueron víctimas de los más absurdos de aberrantes pseudoconceptos racistas que todavía estaban en boga antes de la Segunda Guerra Mundial".Para Vasconcelos lo que se tiene que hacer ahora en la región latinoamericana es prevenir a la sociedad de cualquier asomo de resurgimiento de ese tipo de ideologías totalitarias, "basadas en lo absurdo de las teorías racistas, en falsedades y mentiras históricas".En diciembre de 2017, Andrés Manuel López Obrador, en su calidad entonces de precandidato a la presidencia, presentó su propuesta de gabinete en caso de ganar las elecciones federales de 2018, y designó a Héctor Vasconcelos como posible secretario de Relaciones Exteriores.En las elecciones federales de 2018, Vasconcelos resultó electo senador por la vía plurinominal. Él optó por ocupar su escaño en vez de incorporarse a la nueva administración, y a partir de septiembre de 2018 es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la llamada cámara alta, además de integrante de las comisiones de América del Norte, América Latina y el Caribe, y Europa. Asimismo, encabeza la delegación de México ante el Consejo de Europa y ante la Unión Interparlamentaria.

