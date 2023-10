https://sputniknews.lat/20231003/vulnerar-la-privacidad-o-ser-mas-inclusivos-el-debate-detras-de-la-curp-en-mexico-1144212143.html

¿Vulnerar la privacidad o ser más inclusivos? El debate detrás de la CURP en México

¿Vulnerar la privacidad o ser más inclusivos? El debate detrás de la CURP en México

Una nueva identificación está a punto de aparecer en México, esto si el Congreso de la Unión avala completamente el dictamen al respecto: contar con el... 03.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-03T01:40+0000

2023-10-03T01:40+0000

2023-10-03T01:40+0000

sputnik explica

sociedad

curp

méxico

datos biométricos

datos personales

protección de datos

robo de datos

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1d/1144243163_0:47:3491:2011_1920x0_80_0_0_6f3329c1ff9decae13432d1c93797d24.jpg

La propuesta, que es impulsada por las senadoras morenistas Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández Balboa, pretende mejorar los registros poblacionales, con el fin de incluir a un mayor número de habitantes del país y proveer de una identificación más completa que la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).Los legisladores "integrantes de las Comisiones Dictaminadoras consideramos que la propuesta que se dictamina afronta los retos que impone nuestra actual realidad demográfica, dado que tiene un enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto; transversalidad de la política de población; federalismo; perspectiva intercultural; perspectiva de género y de curso de vida; desarrollo sostenible; bienestar social e individual; y promoción de la participación de los órdenes de gobierno en la política de población", se lee en el documento.En este proyecto se prevé, entre otros rubros, integrar los registros nacionales de ciudadanos, el de niñas, niños y adolescentes, y el catálogo de extranjeros residentes. De recibir el visto bueno del Congreso, la vigencia del documento será de 15 años y deberá renovarse tras este periodo o cuando los rasgos de la persona ya no sean iguales a los de su fotografía.Sin embargo, hay un fuerte debate sobre las implicaciones que esto puede tener. Por una parte, organizaciones civiles argumentan que esto abrirá la puerta al Estado a tener un mayor control de la información personal y que, a su vez, esta sea vulnerada por delincuentes cibernéticos.Previo a que el dictamen sea discutido en el Pleno del Senado y, de avalarse, sea turnado a la Cámara de Diputados (cámara baja), Sputnik consultó a personas especialistas en seguridad, tecnología e informática para conocer los pros y contras de esta iniciativa.Consideraciones previas sobre la CURPEn entrevista para Sputnik, el maestro en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Eduardo Leal comenta que la propuesta para modificar los documentos de identidad en México existe desde 1992 con la creación del Registro Nacional de Población (Renapo), establecido en la Ley General de Población.En ella, se propone la acreditación de todas las personas que residan en el país, así como de los mexicanos que vivan en otras naciones. Además, en el artículo 91 de la legislación se habla de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que surgiría formalmente hasta octubre de 1996."En este sentido, llama la atención por qué se vuelve a retomar esa parte. Hace algunos años, cerca de 2021, los legisladores discutieron si la CURP debía tener fotografía o contar con una cédula de identidad, y hasta dónde o qué grado de oficialidad tendría esta identificación", apunta.En esa época, el debate fue álgido como en esta ocasión. Mientras los legisladores apoyaban la misiva en la Cámara de Diputados, organizaciones civiles argumentaron que la cédula podría vulnerar los derechos humanos de los mexicanos. Finalmente, al pasar la propuesta al Senado de la República, esta fue descartada.Pero, ¿por qué existe el debate? En una charla para Sputnik, la coordinadora de Servicios de Identidad y Firma Electrónica Universitaria, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM, Lizbeth Angélica Barreto Zúñiga, detalla que esto se debe a lo que implican esta clase de documentos oficiales donde se incluyen datos más allá del nombre y la fecha de nacimiento.El primer ámbito en el que se deben analizar es cuando los datos biométricos solo están en documentos físicos, como la huella digital o firma en actas de nacimiento, por ejemplo. En esta situación, la exposición de datos a terceros es menor, ya que solo existen impresos.El segundo es que la vulnerabilidad de los datos personales se incrementa cuando pasan a un formato digital.Y esto tiene cifras que lo sostienen. De acuerdo con la firma de seguridad informática Surfshark, México está entre los 10 países con más crímenes cibernéticos. Sumado a ello, un estudio de la Asociación de Internet MX (AIMX) reveló que en 2022, las principales vulnerabilidades a las que se enfrentó la gente que usa internet en México fueron el fraude y pérdida financiera (46,5%), la suplantación de identidad (27,3%) y el robo de información (22,2%).El lado positivo de la propuestaLos expertos coinciden en que la CURP con datos biométricos podría ser una manera de empatar diversas identificaciones con las que cuentan los mexicanos, como lo son la credencial para votar y el pasaporte, en una sola y que, con ella, se pueda hacer los trámites que se requieran. Además, contaría con elementos de seguridad que ya poseen algunos de esos documentos, como el expedido por el INE.Barreto Zúñiga destaca que tanto el Gobierno mexicano como la industria privada han trabajado previamente con bases de datos de esta índole."A reserva de no conocer en su totalidad las medidas que aplican, se ha avanzado mucho en la protección de datos personales y biométricos, ya que ha aumentado su recolección. No solo tenemos estándares de seguridad con respecto al resguardo de la información, sino al tratamiento de los propios biométricos e, incluso, a su intercambio entre sistemas" con el uso de criptografía asimétrica, indica.Si bien es muy seguro, en caso de que los datos fuesen robados, precisa la experta, no podrían usarse para cometer delitos como, por ejemplo, la suplantación de identidad."En el uso que hacemos de la tecnología, mientras más elementos tengamos que garanticen la identidad de una persona, confiaremos más en la identidad a distancia o digital", acota.Por otro lado, los especialistas consideran que esta identificación sería más incluyente, ya que tanto los niños como personas de comunidades marginadas, como las indígenas, tendrían acceso a documentos más actualizados para comprobar su identidad y un reconocimiento pleno ante la sociedad.Con este cambio, se garantizará "el respeto a los derechos humanos de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en todas las etapas de la movilidad humana y la interculturalidad, que se comprendan y satisfagan adecuadamente sus necesidades específicas", se lee en la propuesta de las senadoras Sánchez Cordero y Fernández Balboa.Los puntos en contraEl experto en temas tecnológicos y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Rodrigo Sandoval Almazán, expuso en un medio local que esta nueva CURP sería poco útil y peligrosa por la cantidad de datos que ya tendría el Gobierno mexicano."Si el objetivo de la CURP con fotografía es el control político, la Secretaría de Gobernación solo tiene que pedir el acceso a las bases de datos del INE o de Hacienda, y con eso tendría control casi absoluto de movimientos financieros y actividades cotidianas de millones de mexicanos", apuntó.Para los expertos consultados por Sputnik, los riesgos están relacionados especialmente con que la información de los mexicanos caiga en manos de los delincuentes.Lo que podría ocurrir y las estrategias a seguirEl también docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM comenta que es difícil que la propuesta de la CURP con datos biométricos avance debido al gasto que requiere un proyecto de tal envergadura."Al final de cuentas eso genera gasto y, como están las cosas actualmente, apostar por algo que, en el ámbito privado ya tenemos, como en los bancos, escuelas o tarjetas de centros comerciales, y en el público lo vemos en la credencial para votar y el pasaporte, puede no ser ideal. Es crear otra identificación", subraya.No obstante, Barreto Zúñiga se muestra optimista ante esta propuesta ya que, debido a la digitalización de cada vez más trámites, es relevante que se discutan y apliquen diversas políticas públicas que versen en este sentido y en la protección de la información de la población, mismas que deben explicarse de manera simple, evitando los tecnicismos.

https://sputniknews.lat/20230418/mexico-solicitara-explicaciones-a-eeuu-sobre-presunto-espionaje-a-sus-fuerzas-armadas-1138319214.html

https://sputniknews.lat/20230914/la-inseguridad-aun-es-el-problema-que-mas-aqueja-a-los-mexicanos-1143690634.html

https://sputniknews.lat/20230925/mexico-avance-de-los-carteles-de-las-drogas-demuestra-un-gran-fracaso-en-materia-de-seguridad-1144097698.html

https://sputniknews.lat/20230623/amlo-sobre-reves-de-la-corte-al-plan-b-electoral-defienden-una-minoria-rapaz-y-corrupta-1140886721.html

https://sputniknews.lat/20230419/acusan-al-ejercito-de-mexico-de-espiar-con-el-sistema-pegasus-mas-que-cualquier-otra-institucion-1138324364.html

https://sputniknews.lat/20230901/el-problema-no-es-la-tecnologia-sino-el-uso-que-se-hace-de-ella-en-el-trabajo-1143230460.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

sociedad, curp, méxico, datos biométricos, datos personales, protección de datos, robo de datos, 💬 opinión y análisis