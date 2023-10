https://sputniknews.lat/20231005/chinches-en-la-universidad-mas-importante-de-mexico-en-realidad-hay-una-plaga-1144410894.html

Chinches en la universidad más importante de México: ¿en realidad hay una plaga?

En redes sociales circulan diversos videos e imágenes en donde se aprecian las presuntas chinches y jóvenes con grupos de ronchas enrojecidas que adjudican a la picadura de estos insectos. Sin embargo, una especialista consultada por Sputnik afirma que no hay elementos claros para determinar que sí existe una infestación masiva de estos animales, que ya se han vuelto famosos en la prensa internacional en las últimas semanas debido a la plaga que tiene a París en un problema de salud pública. Según los medios locales, los hechos comenzaron a finales de septiembre en la Facultad de Química y, poco a poco, empezó a manifestarse en otras escuelas, incluida la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la de Filosofía y Letras, la de Medicina Veterinaria y Zootecnia y hasta la de Estudios Superiores (FES) Aragón, que no se encuentra en la Ciudad Universitaria de la capital mexicana, sino en la periferia de la urbe. Desde el inicio de la situación, las autoridades universitarias han negado que una plaga de chinches se haya apoderado de la universidad. Sin embargo, tras realizar sendas inspecciones a cargo de sus propios expertos, se comprometieron a fumigar las instalaciones y, mientras eso sucede, la mayoría de los campus tomaron la decisión de que las clases se lleven a cabo de forma virtual."De las inspecciones practicadas por nuestros especialistas universitarios, basadas en quejas sobre la presunta existencia de insectos en algunos edificios de nuestra Universidad, podemos afirmar que hasta ahora no ha sido detectada la presencia de estos en instalaciones de esta casa de estudios", se lee en un comunicado publicado el 3 de octubre.La fumigación generalizada, sin embargo, está provocando el descontento de la comunidad científica de la universidad, que ha señalado los daños que otras especies podrían sufrir.¿Qué son las chinches?En una entrevista con Sputnik, la investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, la maestra Gabriela Jiménez, explicó que las chinches de cama, como se les conoce comúnmente, pertenecen a un grupo de insectos que son de los más comunes. Incluso mencionó que son considerados de los más antiguos evolutivamente hablando.También detalla que su característica principal es que se alimentan de la sangre de los mamíferos, a los que detectan a través del calor que emite su cuerpo, así como por la cantidad de CO2 que expulsan al respirar.Respecto a la picadura de la chinche de cama, la experta asegura que esta puede provocar varias ronchas debido a que, en ocasiones, el insecto no realiza bien su mordida y, entonces, se mueve de lugar para realizar un nuevo piquete y poder alimentarse hasta saciarse. "Pero como su tamaño es pequeñito, no pasan de un centímetro, con muy poquita sangre quedan satisfechas".¿Plaga o paranoia?Uno de los videos que causó más furor en las redes es el que muestra a una presunta chinche caminando por el cabello de una alumna, todo mientras los jóvenes discuten con las autoridades universitarias precisamente sobre las medidas para resolver la supuesta plaga.Al respecto, la especialista consideró que, posiblemente, se trate de un piojo, ya que está comprobado que la población de estos insectos ha aumentado considerablemente. Sin embargo, descartó que se trate de chinches porque estos animales, dice, son de un color distinto al del insecto que se aprecia en el video y, además, son muy difíciles de ver a simple vista.Con todo, Jiménez recordó que en la Ciudad Universitaria de la UNAM se encuentra la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA), un área protegida que, en sus casi 275 hectáreas, alberga alrededor de 1.500 especies de plantas y animales. En ese sentido, aseguró que es lógico encontrarse con diversos insectos.Por lo tanto, la científica comentó que es imposible que en el campus o en cualquier lugar en el que haya jardín no se encuentren insectos. A esto se suma que, del total de especies que existen en el mundo, el 75% corresponden a estos animales, en contraste con el porcentaje de mamíferos, que únicamente son el 0,1%.Finalmente, la experta señaló que, si se realizan fumigaciones generalizadas, se podría dañar a otras especies, como las abejas. Por esa razón, recomendó soluciones caseras, como el uso de aceites esenciales."Las chinches, por lo general, se suben a las camas por las patas. Entonces, una solución es poner cada pata de la cama en un envase de plástico, de vidrio, con agua, así ya no se van a subir a la cama. O untar las patas con vaselina y tampoco se van a subir, porque no pueden caminar sobre la vaselina", puntualizó.

