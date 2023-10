https://sputniknews.lat/20231005/un-tema-de-privilegio-realmente-la-ciudad-de-mexico-centraliza-las-actividades-culturales--1144359884.html

"Un tema de privilegio": ¿realmente la Ciudad de México centraliza las actividades culturales?

El 19 de septiembre de 2022, las autoridades de Cultura de México anunciaron la creación de una nueva sede de la Cineteca Nacional, que es la institución encargada de promover la cultura cinematográfica y la memoria fílmica tanto nacional como internacional."El recinto cinematográfico ubicado en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) será la nueva sede de la Cineteca de las Artes. Este espacio, anteriormente operado por iniciativa privada, volverá a ser un cine público administrado por la Cineteca Nacional. Abrirá sus puertas en los primeros meses del próximo año", informó en Twitter —renombrada X— la titular de la dependencia federal, Alejandra Frausto.Ya en ese entonces, la decisión generó diversas críticas entre el público y miembros de la industria cinematográfica, que acusaron que el proyecto perpetúa la centralización de la cultura debido a su ubicación (sur), pues el Cenart se encuentra a tan solo 2,7 kilómetros de la primera sede de la Cineteca inaugurada en 1974, mientras que una tercera se encuentra en construcción en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Casi un año después, cuando concluyeron los trabajos de remodelación del inmueble y se anunció la fecha de apertura de la sala, las acusaciones de que la capital del país centraliza la oferta cultural volvieron al centro de la discusión pública. "México se pudre sin acceso a la cultura", dijo un usuario de Twitter.A lo anterior se suman los recortes que la administración de López Obrador ha realizado a la producción cinematográfica nacional y al sector cultural en general, así como la promesa incumplida de descentralizar la Secretaría de Cultura trasladándola a Tlaxcala, al este de la capital.Sin embargo, en un país con festivales de talla internacional como la Feria del Libro de Guadalajara, el Hay Festival de Querétaro, el Festival Cervantino de Guanajuato o el Festival de Cine de Morelia, cabe preguntar hasta qué punto la megaurbe centraliza la oferta cultural y cuáles son los productos culturales que acontecen en otros Estados.Los públicos están centralizadosPara el gestor cultural y codirector del Festival de Cine de Barrio (Feciba), Carlos Emiliano Martínez Escoto, en un país en el que suelen ser las personas con mayor grado de educación y de privilegios económicos y materiales quienes se acercan a las distintas opciones de arte y cultura, es normal que se centralicen los productos culturales.De acuerdo con cifras del Módulo sobre Eventos Culturales —que recaba información anualmente desde 2016— del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los últimos 12 meses, el 48,7% de la población de 18 años y más ha asistido, al menos una vez, a una obra de teatro, un concierto de música en vivo, un espectáculo de danza, una exposición o a una proyección de películas o cine. Mientras que el mayor porcentaje de asistencia a eventos culturales es el relacionado con el séptimo arte, con 42,3%.De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020 realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asistir al cine "conlleva un viaje por la ciudad, consumo de alimentos y socialización. La encuesta muestra que era una actividad ligeramente más masculina que femenina, suponía una escolaridad media o superior, un ingreso medio y era un poco más común en la Ciudad de México". Escoto, que cuenta con una trayectoria de 10 años en la gestión cultural, reconoció que hay iniciativas que podrían ser útiles para descentralizar la cultura en el país latinoamericano, como la red de Pilares (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes) y el proyecto de Colectivos Culturales Comunitarios del Gobierno de la Ciudad de México, que en términos generales pretenden generar procesos comunitarios de larga duración mediante la promoción de los derechos culturales de la ciudadanía.Sin embargo, señaló que ambos programas parten de la misma lógica de las administraciones pasadas, que consiste en darle a la gente "lo que quiere". Entonces, si lo que la gente busca son clases de zumba —una disciplina fitness creada en la década de los 90 por el colombiano Alberto 'Beto' Pérez— eso es lo que se les brinda, pero no hay una búsqueda por crear propuestas conceptualmente más interesantes."No son proyectos en donde la gente piense el arte o, digamos, la creación artística, la danza [etc.], como espacios de formación, sino como espacios de entretenimiento y creo que esta lógica es parte de las grandes crisis culturales que hay —a pesar de que México es uno de los países más ricos culturalmente—, que los productos culturales, artísticos, se ven en la necesidad de competir con los espacios de entretenimiento y eso es bien complejo", señaló.Se necesita diversificar la oferta culturalPor su parte, la investigadora y gestora cultural Cinthya García Leyva señaló a Sputnik que las audiencias, tanto en la capital mexicana como en otros Estados, sí están buscando diversificar los contenidos y las actividades a las que asisten. Sin embargo, consideró que urge "horizontalizar" dichas necesidades que, debido a que la mayor parte de la infraestructura cultural está concentrada en la Ciudad de México, no están siendo atendidas.Así, la especialista agregó que hay una conversación muy centrada en la Ciudad de México, pero poco para otras apuestas que podrían ser colaborativas y mucho más horizontales para repensar la política cultural a nivel nacional. En ese sentido, la gestora cultural dijo que hay centralización casi como una respuesta orgánica a la demanda de las audiencias, pero también por el poco diálogo y entendimiento desde el centro del país respecto a lo que sucede en otros lugares.Para ejemplificar su punto, Leyva recordó que en abril de este año, la poeta canadiense Anne Carson —la escritora viva más importante de las letras anglosajonas, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020— visitó la Facultad de Educación y Humanidades de Monterrey (norte), durante un encuentro organizado por la casa de estudios y la editorial española Vaso Roto, para realizar una lectura bilingüe de sus obras, especialmente Decreación, uno de los libros centrales de la autora.Si bien consideró que el país cuenta con la infraestructura para lograr lo anterior, Leyva señaló que todavía no se logran conectar los andamiajes que hacen posible que ese entramado de espacios y propuestas tengan un peso real, que permita conseguir una mayor conectividad entre los Estados. De esa manera, cuestionó cómo se le da seguimiento a esos programas, quién responde por ellos y a qué comunidades atienden.No basta con trasladar la Secretaría de Cultura a otro Estado Un punto en el que ambos gestores coincidieron es el de la precariedad laboral que lacera al gremio de la cultura, cuyos trabajadores muchas veces tienen que esperar hasta seis meses para cobrar el sueldo por el que trabajaron, tanto en espacios independientes como en los que están a cargo de las autoridades. En ese sentido, Leyva aseguró que es esencial generar territorios de mayor seguridad, tanto para los trabajadores culturales como para las audiencias. Es decir, "territorios en donde lo mínimo básico está cubierto, que tú tienes un acceso, una manera de llegar, de acudir, de sentarte, de manera segura, a ser testigo de un espectáculo o participar de él de cualquier manera".Mientras que Escoto señaló que es muy raro que los productos culturales generen recursos, por lo que es importante que las autoridades, especialmente en un Gobierno que se plantea descentralizar y expandir la cultura y la educación, garanticen la existencia de becas, apoyos, fondos y fideicomisos para la creación.En cuanto al traslado de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, ambos gestores coinciden en que es una medida que no alcanza para conseguir el objetivo de descentralizar la cultura, ya que mientras que no se propicie la diversificación de las necesidades culturales y se generen políticas públicas eficaces, el problema va a continuar."Pueden poner la Secretaría de Cultura, si es que pueden, en donde quieran, pero mientras no sea en un ejercicio democrático, de información más evidente (...) yo creo que la centralización va a seguir, porque la centralización, por lo menos en el caso del arte y la cultura, insisto, me parece un tema de privilegio, de ideología [y] no estamos haciendo políticas públicas que rompan con eso", aseveró el director del Feciba.

