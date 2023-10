https://sputniknews.lat/20231007/hay-que-apoyar-al-gobierno-nacional-sectores-afines-al-presidente-boliviano-preparan-un-cabildo-1144495533.html

Luego del X Congreso del Movimiento al Socialismo (MAS), que determinó la postulación de Evo Morales como aspirante a un nuevo mandato presidencial en 2025...

2023-10-07T05:39+0000

2023-10-07T05:39+0000

2023-10-07T05:39+0000

La proclamación de Evo Morales como candidato a presidente en el X Congreso del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) generó una ola de repercusiones, fundamentalmente en el Gobierno de Luis Arce.El mandatario boliviano no asistió al concilio celebrado en el municipio de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, porque consideró que la convocatoria no había sido correctamente realizada en junio pasado.También durante el X Congreso del MAS, se trató y aceptó la "autoexpulsión" del presidente Arce y su vicemandatario, David Choquehuanca, del partido político, ya que no asistieron a la convocatoria firmada por Morales, máxima autoridad de la fuerza política gobernante.La figura de "autoexpulsión" en la cual habrían incurrido Arce y Choquehuanca no existe en los estatutos del MAS. Por lo cual, más allá del golpe de efecto mediático, este anuncio no tendría consecuencias para nadie, mientras el partido no formalice alguna expulsión con nombre y apellido.Sputnik conversó con el político Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), que es parte del MAS y está alineada con el presidente Arce.Alavi indicó que ninguna de las determinaciones del X Congreso del Lauca Ñ tiene validez porque el cónclave careció de legalidad, tal como lo refrendó un amparo constitucional emitido en la ciudad de Santa Cruz el 4 de octubre pasado, justo cuando se desarrollaba el evento.Pero nadie en el MAS fue notificado sobre este fallo, por lo cual en el sector de Morales sostienen que son válidas las determinaciones tomadas en el Congreso partidista, ya que contó con la supervisión de una delegación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas.Ante otros recursos presentados en las ciudades de La Paz y Sucre, el TSE había declarado que el 5 de octubre dirimiría este entuerto. Pero, llegada la fecha, la sesión fue suspendida hasta el próximo 23 de octubre.Hasta entonces, una parte de las organizaciones que constituyen el MAS y permanecen aliadas a Arce preparan el cabildo del 17 de octubre. No es cualquier fecha: se cumplirán 20 años de la llamada Guerra del Gas, cuando tuvo lugar una masacre en El Alto a manos de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997, 2002-2003).El derrotero del Pacto de UnidadHasta no mucho tiempo atrás, el MAS actuaba en articulación con el Pacto de Unidad, integrado por las cinco organizaciones sociales más fuertes del país: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).Actualmente las cinco organizaciones están divididas en facciones que apoyan ya sea a Morales o a Arce. Todas sus dirigencias apoyan al presidente, por ello Alavi convocó al 100% de los interculturales para el cabildo."Somos organizaciones sociales legalmente reconocidas por el Estado boliviano", dijo el dirigente a Sputnik. Pero en Lauca Ñ también había banderas y pancartas de la CSCIOB."Los que allí estaban supuestamente no están reconocidos por nuestra instancia matriz, que es la Central Obrera Boliviana (COB). En cambio, nosotros hemos mostrado públicamente que sí somos reconocidos por la COB. Los que han participado del Congreso no son las organizaciones legales", afirmó el líder intercultural.Comentó que tradicionalmente en estos congresos cada una de las organizaciones del Pacto de Unidad tenía un cupo de 200 afiliados. Pero en Lauca Ñ se redujeron a cinco. La COB directamente no fue invitada.¿Hay arreglo posible?¿Hay posibilidades de que se reunifique el MAS? "Cuando hay la voluntad, cuando hay principios, siempre hay posibilidad de reconciliarse. Por eso estamos organizando el cabildo nacional: es la instancia que va a definir el futuro del instrumento político", explicó Alavi.El diputado Héctor Arce, que integra el ala del MAS afín a Morales, dijo que en el cabildo del 17 de octubre se presentaría un nuevo "frente" que se encargaría de candidatear a Arce.Y agregó: "La militancia en Bolivia aceptó la decisión [de postular a Arce como candidato a presidente y Choquehuanca como vicemandatario] que tomó la dirección [del MAS en 2020] en Argentina", donde Morales estuvo exiliado luego de su deposición en noviembre de 2019.¿Arce será proclamado como candidato para un nuevo mandato el próximo 17 de octubre? "Esa propuesta seguramente va a venir de los departamentos y los movimientos sociales. Pero no puedo adelantar ahorita un pronunciamiento, porque es el cabildo donde se decide", sostuvo el dirigente.Alavi confió en las elecciones primarias, previstas por ley, para poner fin al debate de las candidaturas. "Todavía no es el momento de postular ninguna candidatura. Sin embargo, tenemos la instancia de las primarias y el que gane será candidato".

2023

