https://sputniknews.lat/20231011/el-arma-rusa-de-potencia-feroz-que-esta-causando-estragos-en-las-fuerzas-ucranianas-1144638974.html

El arma rusa de "potencia feroz" que está causando estragos en las fuerzas ucranianas

El arma rusa de "potencia feroz" que está causando estragos en las fuerzas ucranianas

A medida que el invierno se acerca y que la contraofensiva ucraniana sigue sin lograr avances, los medios de comunicación europeos y estadounidenses dan cuenta... 11.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-11T19:22+0000

2023-10-11T19:22+0000

2023-10-11T19:30+0000

defensa

ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/04/1140198856_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8311eae0ec57203c2128587973c53d05.jpg

Un exanalista de defensa del Royal United Services Institute del Reino Unido fue citado por el medio Business Insider para explicar que los cañones rusos de calibre medio —de 20 mm a 40 mm— causan un auténtico temor entre los soldados de Kiev. Este tipo de cañones, que se encuentren en vehículos de combate de infantería más pequeños que un tanque, han causado daños a la infantería y a otros objetivos, asegura Samuel Cranny-Evans, también experto en plataformas de guerra terrestre y sistemas de guerra electrónica, quien originalmente publicó un artículo al respecto en el portal especializado European Security and Defence. "Los tanques y sus grandes cañones acaparan toda la atención, pero los cañones más pequeños de Rusia están causando estragos entre las tropas ucranianas", destaca el medio británico de noticias. Un soldado ucraniano citado por Business Insider asegura que "las heridas que provocan son horribles porque te pueden arrancar una pierna entera. Un disparo en el cuerpo hace que alguien casi explote". Según el especialista, las formaciones de infantería no consiguen buenos resultados contra esta clase de cañones de calibre medio si no cuentan con apoyo de equipos militares más pesados y avanzados. Moscú estima que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido a más de 90.000 soldados —entre muertos y lesionados— desde el inicio de la contraofensiva de Kiev en junio pasado. Las tropas de Zelenski también han perdido 557 tanques y casi 1.900 vehículos blindados de distintas clases, de acuerdo con las autoridades rusas. Desde Washington ya han reconocido que a la contraofensiva ucraniana le queda poco tiempo, a medida que se acerca la estación invernal y, con ello, las bajas temperaturas y las nevadas intensas, que impiden a las fuerzas de Kiev avanzar en el frente. Y aunque hasta el momento la ayuda militar sigue llegando al Gobierno de Zelenski, existen dudas sobre si el dinero y las armas seguirán fluyendo en favor de Kiev ante diversas situaciones geopolíticas, desde las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 hasta la escalada del conflicto entre Israel y Palestina, el cual hoy mantiene acaparada la mayor parte de la atención de la comunidad internacional.

https://sputniknews.lat/20231011/el-fsb-miembros-del-isis-y-otros-terroristas-se-dirigen-de-ucrania-a-rusia-para-perpetrar-atentados-1144619320.html

https://sputniknews.lat/20231011/la-ue-enviara-el-equipo-militar-a-israel-y-dejara-a-ucrania-sin-ayuda-1144600959.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania