¿Qué es el fósforo blanco que se acusa a Israel de utilizar contra la Franja de Gaza?

En medio de la escalada en Medio Oriente, han surgido informes denunciando que Israel ha utilizado este elemento químico, prohibido por la comunidad...

En el curso de la actual escalada militar del conflicto palestino-israelí, Human Rights Watch ha alegado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detonado municiones con fósforo blanco, alertando que su uso pone en peligro la seguridad de los civiles, dado que causan lesiones graves y duraderas.El uso de fósforo blanco en la guerra ha sido controvertido durante décadas: plantea cuestiones éticas y legales, provocando debates sobre sus ventajas estratégicas frente a sus daños potenciales, ya que inflige horrendas quemaduras atormentadoras en sus víctimas.Sputnik analiza las complejidades de las municiones de fósforo blanco, explorando su composición y las consideraciones multifacéticas que rodean su despliegue en el campo de batalla.¿Qué es el fósforo blanco?El fósforo blanco, caracterizado químicamente como P4, es un elemento altamente reactivo e inflamable, que se quema espontáneamente al exponerse al aire. Su forma pura es la de un sólido ceroso, de naturaleza translúcida y con una coloración amarillenta pálida distintiva.Tiene una densidad aproximada de 1,82 gramos por centímetro cúbico. La estructura molecular de la sustancia química comprende cuatro átomos de fósforo dispuestos en una configuración similar a una pirámide.Mantiene una forma sólida a temperatura ambiente estándar, pero sufre una transición de fase a alrededor de los 44,1 grados Celsius, convirtiéndose en un estado gaseoso altamente reactivo. El fósforo blanco también es peligroso para los humanos y puede provocar quemaduras graves al entrar en contacto con la piel.¿Qué tipos de municiones contienen fósforo blanco?Las municiones emplean una de las formas primarias del elemento fósforo. El fósforo blanco cumple funciones multifacéticas en las municiones, como crear cortinas de humo, ofrecer iluminación a las tropas en condiciones de poca luz y actuar como un ingrediente vital en municiones incendiarias. En particular, es el componente de combustión principal en las municiones con un cebador explosivo incorporado en su base.Las municiones de fósforo blanco que producen humo son algo común en el campo de batalla. Sirven para diversos fines, desde granadas de humo para infantería, hasta lanzagranadas de protección montados en tanques y vehículos blindados, y forman un componente del depósito de municiones para artillería y morteros.Según información pública, el fósforo blanco se puede encontrar en varias categorías de cargas de armas de fuego:Composición La munición de fósforo blanco suele estar alojada en una carcasa, que puede estar fabricada con diversos materiales, incluido el metal. El fósforo blanco puede venir en forma de gel, polvo o sólido, dentro de este recipiente. Otros componentes de este tipo de municiones, además de la sustancia incendiaria, incluyen:Efectos de las municiones de fósforo blanco en los seres humanosEl despliegue de municiones de fósforo blanco causa una serie de daños devastadores, dejando graves efectos tanto en los seres humanos como en el medio ambiente. Estos resultados surgen de su propiedad única de encenderse al contacto con el aire, generando un calor intenso y un compuesto químico reactivo.Los efectos en los humanos incluyen:Efectos sobre el medio ambiente:¿Quién prohíbe y quién utiliza estas municiones?La escalada del conflicto palestino-israelí se produjo después de que Hamás lanzara un ataque contra Israel el pasado sabado 7 de octubre. En respuesta a la inesperada hostilidad del movimiento rebelde palestino, el Gobierno israelí declaró oficialmente el estado de guerra. Con ello, autorizó acciones militares sustanciales para contrarrestar la amenaza a sus ciudades del sur e intensificó los ataques aéreos en la Franja de Gaza, lo que provocó una reacción de varios grupos de derechos humanos, así como líderes del mundo, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente de Uruguay José Mujica.Según el derecho internacional, el fósforo blanco está prohibido para usos específicos debido a sus efectos graves e indiscriminados sobre los combatientes y la población civil, junto con su potencial para causar daños o pérdidas devastadoras.En consecuencia, existen marcos legales internacionales que abordan el uso de fósforo blanco, incluyendo el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del uso de armas incendiarias (Ginebra, 10 de octubre de 1980), conocido como el Protocolo III, y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el uso de armas químicas y sobre su destrucción, comúnmente conocida como Convención sobre Armas Químicas (CAQ), un tratado para su control que entró en vigor el 29 de abril de 1997.Estados Unidos no firmó inicialmente los Protocolos adicionales I y II de 1977 en los Convenios de Ginebra. Estos protocolos tenían como objetivo brindar protección adicional a las víctimas de conflictos armados, incluidas reglas sobre el uso de ciertos tipos de armas y el tratamiento de civiles y no combatientes."Si van a utilizarlas, ¿por qué firmarían? No van a retirar estos proyectiles y bombas de sus arsenales. Siguen usándolas, así que, por supuesto, no firmarán. Como regla general, Estados Unidos firma un acuerdo si los oponentes empiezan a adelantarse de alguna manera. Cuando empecemos a adelantarnos en misiles, bombas, entonces firmarán", argumentó Nikulin, respondiendo a por qué Washington no ratificó ciertos protocolos adicionales al acuerdo por el Convenio de Ginebra de 1977.

