¿Qué pasaría si el proceso constituyente chileno fracasara incluso antes del plebiscito?

¿Qué pasaría si el proceso constituyente chileno fracasara incluso antes del plebiscito?

El próximo 17 de diciembre está fijado el plebiscito nacional para que los chilenos decidan si aceptarán o rechazarán la propuesta de nueva Constitución emanada por el Consejo Constitucional.De cara a esa instancia, el pasado 7 de octubre, la Comisión Experta recibió de manera oficial el proyecto constitucional que fue aprobado y despachado tres días antes por el pleno del Consejo Constitucional, que fue elegido por la ciudadanía el 7 de mayo.Ahora, el órgano designado por el Parlamento puede agregar, modificar o suprimir artículos completos o sus partes. No obstante, todas las modificaciones posteriormente tienen que ser ratificadas de vuelta en el pleno del Consejo."Es poco conocido por parte de la población que hay una especie de preplebiscito, una votación de los consejeros en que se requieren de tres quintos para su aprobación. En caso de ser rechazado, no habría un plebiscito el 17 de diciembre", explicó a Sputnik el analista político Rudy Alí.Este segundo intento por cambiar la Constitución elaborada en 1980, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), ha carecido de apoyo ciudadano y varias encuestas vaticinan el rechazo a la propuesta que realice el Consejo Constitucional.Ante este escenario, algunas voces dentro del Partido Republicano, partido del ala conservadora el cual tiene 22 consejeros constitucionales, equivalente a más de dos quintos del cuórum, han planteado la idea de rechazar la propuesta en el Consejo Constitucional y así no llegar al plebiscito de diciembre."Los republicanos podemos abortar el plebiscito elegantemente vía consulta vinculante a la militancia. Vemos una gran mayoría inclinada a rechazar en diciembre independiente del texto que se les presente", señaló a los medios locales el senador Rojo Edwards.En conversación con Sputnik, el analista político Rodrigo Karmy explicó que un fracaso del proceso constitucional podría repercutir en toda la clase política. Además, el analista aseguró que los partidos políticos se culparían entre ellos por el fracaso.¿Qué pasaría si fracasa este proceso?Dos meses antes de que se rechazara en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional, el presidente, Gabriel Boric, señaló que si se daba ese escenario se debía llamar a una nueva elección de constituyentes y comenzar el proceso desde cero.Tras el amplio rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional, el Ejecutivo comenzó a impulsar un nuevo proceso constituyente, el que tomó forma con el Acuerdo por Chile, que fue suscrito por todos los partidos políticos con representación parlamentaria y que excluyó a la ciudadanía y a los movimientos sociales de la discusión.De fracasar este segundo intento por cambiar la Constitución, sería para el actual Gobierno una "derrota desde todas las aristas", aseguró Alí.Asimismo, el analista enfatizó en que "la única opción que le queda, y a la cual se aferra [el Gobierno], es que se rechace la propuesta del consejo constitucional y prevalezca la propuesta de la comisión experta, aquella que delineaba unos márgenes del posible texto constitucional".El académico de la Universidad de Chile explicó que el Poder Ejecutivo está "desmedrado" por el Poder Legislativo y lo que "reina en Chile de facto es un régimen parlamentario", a pesar de lo que sostiene la formalidad de la Constitución vigente, que dice que Chile es un régimen presidencial, y es por aquello que el Congreso llevaría adelante el cambio de constitución."Si es que se rechaza la propuesta constitucional, si es que ni siquiera hay plebiscito, habrá un fracaso de la clase política", concluyó Karmy.

