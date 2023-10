Seymour Hersh: "Israel planea atacar Gaza con bombas JDAM, lo que provocaría su destrucción total"

https://sputniknews.lat/20231015/seymour-hersh-israel-planea-atacar-gaza-con-bombas-jdam-lo-que-provocaria-su-destruccion-total-1144759730.html

Según el análisis del comunicador profesional, es probable que a este ataque lo acompañe inmediatamente una sucesiva invasión terrestre al territorio palestino, bajo asedio israelí desde el 7 de octubre, en represalia contra una acción del grupo radical Hamás."Los actuales planificadores de guerra israelíes están convencidos, me dijo la persona con información privilegiada, de que la versión mejorada de los JDAM, con ojivas más grandes, penetraría a suficiente profundidad bajo tierra antes de detonar —30 a 50 metros— con la explosión y la onda sonora resultante 'matando a todos en un radio de media milla'...", describió Hersh en una columna publicada en el espacio Substack. "El informante también dijo que la planificación actual prevé que el ataque con JDAMs, si se autoriza, se produzca tan pronto como el domingo o el lunes, dependiendo de la eficacia de la expulsión forzosa de la ciudad de Gaza y el sur, con una invasión terrestre que seguiría inmediatamente", abundó el periodista.También sostuvo que Tel Aviv está intentando persuadir a Qatar para que se una a Egipto en la financiación de un campamento para un millón de refugiados de Gaza, o más. "A corto plazo, me dijo una fuente israelí, Israel está tratando de persuadir a Qatar [...] para que se una a Egipto en la financiación de una ciudad de tiendas de campaña para un millón o más de refugiados", escribió Hersh. "Un posible emplazamiento para el campamento podría ser un terreno abandonado desde hace tiempo en el norte de la península del Sinaí, cerca de la frontera con Gaza, donde hubo un asentamiento israelí conocido como Yamit", detalló.Ha pasado una semana después de que estallara con nueva fuerza el conflicto palestino-israelí. Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 3.000 víctimas fatales y 10.000 heridos, según las autoridades médicas de ambos países en confrontación. El 13 de octubre, las tropas de Israel realizaron sus primeras incursiones terrestres en Gaza.La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido al Gobierno israelí que detenga su orden de desalojar en 24 horas a 1,1 millones de personas del norte de Gaza para bombardearlo, debido a que el desplazamiento forzoso podría acarrear consecuencias humanitarias devastadoras. Tel Aviv argumenta que la evacuación es por "la propia seguridad" del pueblo palestino.Seymour Hersh es un periodista estadounidense, ganador del premio Pulitzer por su trabajo sobre la guerra de Vietnam. El 8 de febrero de 2023 hizo un efecto bomba al detallar el complot del equipo del presidente estadounidense, Joe Biden, y de la comunidad de inteligencia estadounidense para volar los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico con la ayuda de saboteadores noruegos. Esta obra fue diseñada para suministrar gas ruso a Alemania, el corazón industrial de Europa.La primera reacción del Departamento de Defensa estadounidense, ante los señalamientos de responsabilidad del periodista, fue rechazar por completo los resultados de la investigación. Un portavoz del Departamento de Estado norteamericano declaró que Washington no tuvo ninguna participación en la explosión de los gasoductos Nord Stream. Sin embargo, no es la primera vez que una revelación periodística de Hersh es rechazada por Washington y comprobada más adelante. Durante la intervención de Estados Unidos en Irak, Hersh reveló que el Pentágono conducía un programa de interrogatorios contra presuntos líderes terroristas iraquíes, sospechosos de sumarse a guerrillas antiestadounidenses.El periodista estadounidense también acusó, en un artículo publicado el 30 de abril de 2004 en The New Yorker, que los iraquíes detenidos en la prisión de Abu Ghraib eran sometidos a abusos criminales "sádicos y descarados".En 2016, dio a conocer casi 200 fotografías sobre los maltratos perpetrados por elementos del Ejército estadounidense tanto en Irak como en Afganistán, en el marco de las invasiones de Washington a ambos países, perpetradas a principios del siglo XXI.

