"Cuba ha resistido con una moral muy en alto": ¿México puede mediar entre Washington y La Habana?

"Cuba ha resistido con una moral muy en alto": ¿México puede mediar entre Washington y La Habana?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló recientemente que buscará fomentar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba por razones... 26.10.2023

Las declaraciones de López Obrador llegaron luego del Encuentro de Palenque, realizado el 22 de octubre en esa ciudad de Chiapas, sureste de México, en donde se reunieron mandatarios y funcionarios de naciones latinoamericanas para abordar la migración regional. En el encuentro participaron autoridades de Haití, Belice, El Salvador, Colombia, Venezuela, Cuba, Panamá y Honduras, conducidos por el anfitrión, México, y con Ecuador y Costa Rica como países invitados.Según detalló el presidente mexicano, los gobiernos participantes del encuentro mandarán una carta a Estados Unidos para detallar los resultados de su reunión multilateral; sin embargo, en el caso de Cuba no habrá este acercamiento, debido a que no hay un diálogo bilateral. "Voy a tratar ese tema [de Cuba] con Biden y ojalá se inicie lo más pronto posible, esto por razones fundamentalmente humanitarias", afirmó en su conferencia de prensa Lopez Obrador al ser cuestionado sobre si abogaría por La Habana ante Washington. De acuerdo con el doctor en estudios latinoamericanos Adalberto Santana, miembro honorario de la Cátedra Carlos Rafael Rodríguez de la Universidad Cienfuegos, Cuba, la postura de México ante el bloqueo económico que ha ejercido Estados Unidos contra la isla es correcta y pertinente en el contexto actual. Sin embargo, el analista internacional estima que Estados Unidos hará caso omiso de lo recomendado por el Gobierno de México, pues, explica, Washington ha mostrado tener una política "muy beligerante". Al respecto, el maestro en estudios latinoamericanos Aníbal García, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), apunta que desde su perspectiva es "casi imposible" que EEUU quite el bloqueo a la isla, sostenido desde la década de 1960 tras el triunfo de la Revolución cubana, en 1959. Sin embargo, puede haber una apertura al menos en el diálogo, que es lo que plantea el mandatario mexicano, estimó."Es casi improbable que quite [EEUU] el bloqueo a Cuba, pero sí por lo menos eliminar varias de las medidas que dejó el Gobierno de (Donald) Trump", sentencia en charla con este medio. "La idea del presidente es justamente hablar con Biden para que se retomen las relaciones internacionales que se recuperaron con [Barack] Obama. Esa apertura de aquel entonces era la máxima que se había hecho y el interés es ese", agrega. De acuerdo con García, para lograrlo, López Obrador podría incluso acudir a instancias regionales para cerrar filas a favor de La Habana. Según Adalberto Santana, para que Cuba pueda liberarse del bloqueo comercial que lo aqueja desde hace más de seis décadas, "hay que cambiar la correlación de fuerzas (...). Los gobiernos de América Latina, como el de López Obrador, tienen buenas intenciones, pero la correlación de fuerzas no las tiene a su favor".Las consecuencias de las sancionesDe acuerdo con el más reciente informe que la mayor de las Antillas presentará el próximo noviembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el bloqueo comercial de EEUU a la isla ha generado una afectación de más de 405 millones de dólares mensuales.Un mundo multipolar que puede ayudar En un escenario geopolítico en el que han surgido nuevas potencias ante la unipolaridad que EEUU ha ostentado durante las últimas décadas, Cuba podría beneficiarse, subraya Santana."Hoy en día a nivel mundial hay una situación multipolar, ya no solo está en un solo bloque el poder, Washington; sino que han emergido a nivel internacional otros polos de poder, como China y Rusia", explica el experto. A este factor, considera el analista, se suma la oleada de gobiernos que son considerados como progresistas y de tendencia de izquierda en América Latina, lo que podría fortalecer el vínculo de la isla con otras naciones latinoamericanas. Para Aníbal García, los vínculos bilaterales entre La Habana y la Ciudad de México pasó por una suerte de fortalecimiento que ya está en la cancha de la cooperación, por ejemplo, en el tema médico, pues Cuba mandó médicos al país continental durante la pandemia, así como vacunas; mientras que el Gobierno mexicano ha ayudado a la infraestructura energética cubana. Según información del Gobierno de México, el balance comercial entre ambas naciones hasta julio de 2023 es de 188 millones de dólares, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 259 millones de dólares, siendo 2018 el año en el que mayor intercambio comercial tuvieron de los últimos 25 años, al alcanzar los 401 millones de dólares.Si bien durante la pandemia por COVID-19 se percibió un descenso en el comercio entre ambos países, datos oficiales reflejan que va en recuperación.

