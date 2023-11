https://sputniknews.lat/20231110/el-pueblo-quiere-trabajar-en-paz-el-presidente-de-bolivia-resalto-los-logros-de-su-mandato-1145598158.html

"El pueblo quiere trabajar en paz": el presidente de Bolivia resaltó los logros de su mandato

"El pueblo quiere trabajar en paz": el presidente de Bolivia resaltó los logros de su mandato

Al cumplirse tres años de su Gobierno, Luis Arce destacó, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, las mejoras económicas de su gestión. Un amplio abanico... 10.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-10T13:02+0000

2023-11-10T13:02+0000

2023-11-10T13:02+0000

américa latina

bolivia

gobierno de bolivia

luis arce

movimiento al socialismo (mas)

política

evo morales

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0a/1145598470_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_978e602375dff92803863ead764e0103.jpg

En su informe, el presidente Luis Arce remarcó los beneficios del Modelo Económico Social Comunitario Productivo aplicado por su Gobierno por su "capacidad multiplicadora de nuestro crecimiento, así como la correspondiente distribución social de la riqueza mediante políticas públicas orientadas a reducir la extrema pobreza y las desigualdades".Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 los países de América Latina y el Caribe tendrían en promedio un crecimiento del 1,7%. El mandatario boliviano aclaró que en los primeros seis meses del año el país ya creció un 2,2%."Somos conscientes de que la crisis multidimensional por la que atraviesa el capitalismo global, los efectos de la pandemia y las guerras de este último tiempo están elevando los precios de las materias primas", como el petróleo, los fertilizantes y los alimentos, entre otros, advirtió Arce.Problemas económicosGeorge Komadina es diputado de Comunidad Ciudadana (CC). Valoró algunos datos positivos, como el índice de inflación acumulada en el año, que es del 1,48%, el más bajo de Sudamérica y uno de los más reducidos del mundo.Asimismo, el representante observó que el balance "nos ha dejado insatisfechos en lo relativo a las empresas públicas. El presidente ha mencionado que su Gobierno tiene como hilo conductor el proceso de industrialización, pero el comportamiento de las empresas públicas que se han constituido en los últimos años es muy variable".De acuerdo con Komadina, "muy pocas" de dichas empresas estatales tienen utilidades. Grandes recursos económicos han sido invertidos en estas empresas públicas, señala, y todavía no hay un retorno palpable. "Es un proceso que no está dando los resultados que se esperaban", resume.Fuego cruzadoLas críticas al Gobierno de Arce no llegaron solamente desde la oposición. En los últimos meses, el MAS atraviesa un proceso de división entre los seguidores de sus máximos líderes: el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales (2006-2019).Desde el ala evista acusaron al presidente Arce de haberse alejado de los ideales del MAS. Este disentimiento se enmarca en la carrera presidencial hacia las elecciones de 2025, en las cuales quieren presentarse por la misma sigla tanto el expresidente como el actual mandatario.El analista Gabriel Campero resaltó que los tres años de mandato de Arce estuvieron cruzados por una serie de obstáculos en el plano internacional, como la pandemia de COVID-19, la crisis en Ucrania, así como el actual conflicto entre Israel y Palestina."Legisladores de oposición y del ala radical critican desde una perspectiva política. Pero el presidente en su discurso ha sido claro: hay problemas en la captación de dólares, que se van a solucionar paulatinamente. Lo mismo el tema de la subvención de los combustibles", que anualmente le cuesta al Estado boliviano más de 1.000 millones de dólares.Tanto desde la oposición como del ala evista del MAS observaron que la industrialización del litio no estaría avanzando a la velocidad esperada por la sociedad boliviana.Arce también ponderó los convenios firmados este año para la explotación de las 23 millones de toneladas de litio que posee Bolivia. Las reservas más grandes del mundo de este metal.En enero de 2023 se llegó a un acuerdo con el consorcio chino CBC, en el que participan las empresas CATL, BRUNP y CMOC, para instalar dos complejos industriales con tecnología de extracción directa del litio (EDL) en los salares de Potosí (Uyuni, Pastos Grandes) y Oruro (Coipasa), con una inversión total de 1.400 millones de dólares.En junio pasado se suscribieron convenios con Citic Guoan, de China, y Uranium One Group, de la Corporación Rosatom de Rusia, por una inversión de más de 1.400 millones de dólares en Uyuni y Pastos Grandes."Como se puede inferir, la inversión para construir cuatro plantas de carbonato de litio en los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa, suma más de 2.800 millones de dólares para producir 100.000 toneladas de carbonato de litio por año", sostuvo Arce ante la Asamblea.Para Campero, en las últimas décadas faltaron condiciones para que Bolivia pueda llevar adelante la industrialización del litio. La carencia de profesionales nacionales formados en esta rama llevó a que actualmente haya empresas de China y Rusia asociadas con el Estado Plurinacional para completar este objetivo.El entrevistado remarcó que este proceso permite que se formen profesionales bolivianos en el camino: "Es el caso del satélite Tupak Katari, que ya es manejado en su totalidad por bolivianos".Récords económicosEn su discurso, el presidente resaltó que en 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) nominal fue récord con 44.315 millones de dólares. Asimismo, el PIB per cápita fue de 3.691 dólares.La tasa de desocupación a agosto de 2023 era del 3,76%, el porcentaje más bajo de la historia boliviana.Arce informó que las exportaciones alcanzaron los 541 millones de dólares en 2022, principalmente por el incremento de las ventas de manufacturas.Y agregó: "Estoy seguro de que estamos cansados de la confrontación entre bolivianas y bolivianos, de quienes siembran odio y violencia, de quienes sueñan con nuevos golpes de Estado y acortamientos de mandatos. ¡El pueblo quiere trabajar en paz!".

https://sputniknews.lat/20230901/darle-valor-agregado-a-nuestras-materias-primas-asi-avanza-el-plan-industrializador-en-bolivia-1143244799.html

https://sputniknews.lat/20230810/no-solo-litio-bolivia-va-hacia-la-industrializacion-con-40000-millones-de-toneladas-de-hierro-1142447678.html

https://sputniknews.lat/20230630/bolivia-se-encamina-a-tener-un-liderazgo-en-industrializacion-de-litio-1141114058.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, gobierno de bolivia, luis arce, movimiento al socialismo (mas), política, evo morales, 💬 opinión y análisis