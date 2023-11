¿Qué puede cambiar un nuevo congreso del Movimiento al Socialismo en Bolivia?

https://sputniknews.lat/20231111/que-puede-cambiar-un-nuevo-congreso-del-movimiento-al-socialismo-en-bolivia-1145634542.html

Las bases del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) iniciaron protestas en todo el país con la finalidad de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconozca la legalidad del X Congreso del partido, realizado en octubre pasado en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, donde el expresidente Evo Morales (2006-2019) fue proclamado nuevamente candidato para las elecciones de 2025.Para el tribunal electoral, Morales habría incurrido en dos faltas: no cumpliría con los 10 años de militancia en el partido para presidirlo ni habría realizado los aportes monetarios correspondientes para el mantenimiento del mismo.También fueron observados por el tribunal nueve de los 15 nuevos integrantes de la dirección nacional, porque no habrían presentado a tiempo los certificados de pertenencia al movimiento.El episodio se da en medio de la tensión interna en la fuerza oficialista, en la que se registra una división entre el ala afin a Morales y los seguidores de Arce.Sputnik asistió a una conferencia de prensa que Morales, quien también es presidente del MAS, dio en la ciudad de Cochabamba para demostrar con documentos que integra el partido desde 1995. Asimismo posee certificados fechados en 2002 que demuestran su militancia.El exmandatario mostró extractos bancarios que documentarían que aportó al partido sumas mucho mayores que un peso boliviano al mes, es decir 12 al año, como indicó el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe.¿Otro congreso?Según la resolución del tribunal electoral, "el MAS-IPSP en el marco de su estatuto y en el marco de la última resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, debe convocar a un nuevo congreso. La última resolución ha ampliado por una cuarta vez que en 180 días las organizaciones políticas puedan renovar las directivas en aquellos casos que faltara este requisito".Ante el rechazo del MAS, el Gobierno de Luis Arce se apoya en las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, que también integran el partido: son la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB "BS"), la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq).Algunos líderes de estas organizaciones manifestaron que podrían convocar a un nuevo Congreso del MAS, que debería elegir a una nueva directiva, acorde a lo resuelto por el TSE.María Javier Yucra es secretaria ejecutiva de la Federación Campesina de Mujeres Quechuas Única Centrales Unidas, también abogada, y evaluó la situación.En el mismo sentido se pronunció el presidente del MAS. En un ampliado del partido realizado esta semana en Cochabamba, se determinó iniciar vigilias en las sedes del TSE en los nueve departamentos que integran Bolivia. Las bases exigían bloquear caminos, pero Morales los convenció de que no era producente, ya que perjudicaría económicamente al país.Pero esta medida, como una marcha desde Caracollo hasta La Paz, no fueron descartadas si el tribunal no revierte su decisión hasta el próximo 20 de noviembre.Ante la prensa, el expresidente boliviano explicó que en junio pasado enviaron al TSE los documentos de convocatoria al X Congreso. Al momento de su realización, el tribunal envió a dos observadores para constatar la legalidad del cónclave, realizado el 3 y 4 de octubre.En la conferencia, Morales se dirigió al vocal Quispe, quien se había referido a las supuestas faltas del expresidente: "Aquí está mi extracto bancario con mi aporte a la cuenta del MAS-IPSP. El 3 de diciembre de 2021 aporté Bs. 685 (99,2 dólares), el 27 de diciembre de 2022 Bs. 200, antes de iniciar el Congreso, el pasado 25 de septiembre, di Bs. 200", dijo mostrando los papeles."Tahuichi dice que Evo había aportado Bs. 1 por mes [los cuales habría pagado luego del Congreso, según la autoridad del TSE]. Quien quiere realmente saber, pide un informe de la cuenta bancaria del MAS-IPSP al Banco Unión", consideró el político.Militancia"Dicen que Evo no es militante del MAS porque no hay certificado de militancia. Aquí está el certificado del TSE. Me he inscrito en el 95 y en el 97, pero en esos momentos nos negaron la legalidad. En el 99 me he inscrito en el MAS. Está registrado que estoy desde 2002, por lo cual tengo 20 años de militancia legalmente registrados", dijo, blandiendo los documentos.En una entrevista al canal Gigavisión, el vocal Quispe mostró otro documento según el cual "el señor Juan Evo Morales realizó su aporte el pasado 11 de octubre, después del Congreso. No estaba al día. El aporte lo hizo de Bs. 1 por cada mes, este aporte fue de enero a diciembre, 12 bolivianos".Quispe comentó que al menos nueve de los dirigentes elegidos en Lauca Ñ habrían presentado sus certificados luego del Congreso, por lo cual "han incumplido sus estatutos".El vocal de la autoridad electoral expresó su deseo de reunirse con Morales para "conversar, dialogar de frente, de cara a cara, de indio a indio. Yo soy indio como Juan Evo Morales, para explicarle, obviamente acompañados con los medios de comunicación, sobre las observaciones técnicas que se han dado en el Congreso".Vigilias ante los tribunalesLa vigilia ante el Tribunal Departamental Electoral de Cochabamba reúne a 1.500 personas, que instalaron carpas y carteles en las calles cercanas. El edificio es resguardado por decenas de policías, ante las advertencias de que se podrían tomar las instalaciones como protesta."Las bases fuimos convocadas de emergencia y respondimos inmediatamente. La vigilia se mantiene porque estamos con la razón en la parte legal y jurídica. Somos conscientes de que el informe que sacó el TSE ha sido político, por eso lo rechazamos", dijo Yucra, cuya organización es del Trópico de Cochabamba.Esta región, situada a cinco horas por carretera de la capital cochabambina, reúne a las bases más leales al expresidente Morales, quien también es presidente de las Seis Federaciones del Trópico."Las hermanas y hermanos siguen llegando para mantener el relevo, de manera orgánica se manejan. Esto va a continuar. Y no se descarta la marcha de Caracollo (departamento de Oruro) a La Paz. Tampoco descartamos iniciar un bloqueo nacional", sostuvo la dirigente.

