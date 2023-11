https://sputniknews.lat/20231122/los-5-ejercitos-mas-poderosos-de-oriente-medio-1145675071.html

Los 5 ejércitos más poderosos de Oriente Medio

La escalada de la crisis palestino-israelí, que se convirtió en una conflagración a gran escala entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Hamás en Gaza... 22.11.2023, Sputnik Mundo

La escalada de la crisis palestino-israelí del 7 de octubre cuando Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza, viene acompañada de un aumento notable de las tensiones regionales. Washington envió dos grupos de ataque de portaviones, al menos un submarino armado con misiles de crucero Tomahawk, miles de infantes de marina y aviones adicionales a aguas y bases de la región.EEUU acompañó los despliegues con amenazas contra Irán, potencia militar regional y archienemigo de Israel, advirtiendo a la República Islámica con una respuesta inmediata a cualquier "acción provocadora" de Teherán o de sus "apoderados", en medio de una serie de ataques contra las fuerzas estadounidenses en Siria e Irak.Funcionarios iraníes tienen otra opinión, criticando al país norteamericano por avivar una crisis regional, sugiriendo que el Estado judío se derrumbaría sin el apoyo estadounidense, y advirtiendo que la "expansión de la intensidad de la guerra contra los residentes civiles de Gaza" hace "inevitable una expansión del alcance de la guerra". Al mismo tiempo, Teherán rechazó la retórica estadounidense sobre los ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria.Se considera que Israel e Irán son las dos mayores potencias militares de Oriente Medio en la actualidad. El análisis de Sputnik te ayudará a averiguar si esta afirmación es cierta o no.IsraelLas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están consideradas entre las cinco más poderosas de Oriente Medio. Desde la creación del país en 1948, Israel participó en más de una docena de conflictos de gran alcance, a partir de la primera guerra árabe-israelí de 1948-1949. Durante el resto del siglo XX y principios del XXI, el Estado judío demostró una capacidad para realizar operaciones ofensivas y defensivas sin parangón en la región, combatió a las fuerzas combinadas de Egipto, Jordania y Siria en junio de 1967, neutralizó a las tropas egipcias y sirias durante la guerra de Yom Kipur (conocida como la guerra árabe-israelí de 1973), invadió el Líbano en 1982 y ocupó el sur del país hasta el año 2000, y luchó contra la Primera y la Segunda Intifadas palestinas (entre 1987 y 1993, entre 2000 y 2005).Estos conflictos demostrarían que el Ejército de Israel no podía ser derrotado en una guerra terrestre convencional o en una batalla de baja intensidad librada. Los métodos de combate asimétrico del siglo XXI demostrarían que, a pesar de sus ventajas económicas, armamentísticas y tecnológicas, las FDI no son una fuerza de combate invencible.La guerra del Líbano de 2006 fue el mejor ejemplo de esto. A diferencia de la mayoría de los conflictos anteriores, Israel se mostró incapaz de asegurar una victoria rápida. La guerra terminó en un alto al fuego mediado por la ONU.La historia parece repetirse en el actual conflicto de Gaza, las FDI lograron arrasar gran parte de las ciudades de la Franja con ataques de artillería y misiles, pero tuvieron problemas para avanzar hacia las zonas del territorio asediado controladas por Hamás.El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estima la fuerza total de las FDI en 169.500 efectivos activos y 465.000 reservistas, 360.000 de los cuales fueron llamados a filas después del 7 de octubre. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estimó el presupuesto militar de Israel en 23.400 millones de dólares en 2022, incluidos 3.180 millones de dólares anuales de ayuda militar estadounidense. Las FDI tienen tres ramas de servicio: las Fuerzas Terrestres, la Fuerza Aérea y la Armada, y cuatro comandos separados Norte, Central, Sur y Frente Interior.Israel tiene uno de los complejos industrial-militar más grandes, diversos y rentables del mundo, y el país produce una serie de aviones, drones, misiles, radares, sistemas de guerra electrónica e incluso satélites. Con el apoyo financiero de Washington, el país judío adquirió los últimos y mejores sistemas de armamento estadounidenses, convirtiéndose en uno de los primeros países en recibir el avión de combate Lockheed Martin F-35, que Israel adaptó para incluir aviónica de fabricación nacional y la capacidad de lanzar misiles y bombas de su fabricación.Finalmente, el Estado judío supuestamente dispone de armas nucleares. El país ni confirma ni desmiente su condición, en una política conocida como ambigüedad deliberada. El SIPRI estima que Israel posee hasta 80 armas nucleares con capacidad de lanzamiento desde el aire o mediante misiles. El Estado puede, presumiblemente, utilizar sus armas nucleares contra sus enemigos en un desesperado acto final de venganza si su territorio es invadido alguna vez. El probable estatus nuclear de Israel lo convierte en la fuerza militar más poderosa de Oriente Medio.IránIrán es otra gran potencia militar de Oriente Medio. El país tiene uno de los mayores Ejércitos en servicio activo de la región, además de al menos 610.000 soldados. El Estado contó con un presupuesto militar equivalente a unos 25.000 millones de dólares en 2022.A su vez, Irán también tiene una serie de conflictos en su historia militar que han proporcionado a sus fuerzas una experiencia crucial en combate. Entre ellos, la guerra de Irán contra Irak, que comenzó en septiembre de 1980 cuando Sadam Husein, respaldado por Estados Unidos, inició un conflicto para apoderarse de la provincia iraní de Juzestán, rica en petróleo. La batalla se convirtió rápidamente en un atolladero que duró la mayor parte del resto de la década, y ambos países alcanzaron un alto al fuego y un acuerdo de paz en 1988. Hasta 600.000 soldados iraníes y 500.000 iraquíes murieron en el conflicto, junto con más de 100.000 civiles, en su mayoría de Irán.Aquella guerra le enseñó a Irán tres lecciones importantes: Desde finales de la década de 1980 hasta la actualidad, Irán participó en varios conflictos más, enfrentándose a separatistas y terroristas respaldados por el extranjero que pretendían derrocar al Gobierno. Además proporcionó asistencia consultiva a Hizbulá durante su conflicto de 2006 con Israel y apoyó a los Gobiernos sirio e iraquí contra los radicales yihadistas, incluido el ISIS (autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países), en la década de 2010. Irán también mantuvo varios acercamientos militares con Estados Unidos, destruyendo un dron espía estadounidense que violaba su espacio aéreo sobre el estrecho de Ormuz en 2019, y lanzando misiles balísticos sobre bases estadounidenses en Irak tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani provocado por Washington en enero de 2020 en Bagdad. Por suerte, ninguno de los dos incidentes provocó una guerra más amplia.Irán tiene la industria militar nacional más sofisticada en la región, junto con Israel, y produce una serie de drones de reconocimiento, de ataque y kamikaze, una gama de misiles balísticos y de crucero, además de un nuevo misil hipersónico, el Fattah, sistemas avanzados de defensa antiaérea y antimisiles como el Bavar-373 y el Khordad 3, también una serie de sistemas de radar y de guerra electrónica.Entretanto, la geografía del país y su red de alianzas proporcionan a Teherán diversas capacidades que aumentan su fuerza militar. Esto incluye alianzas de seguridad con Siria y Hizbulá en Líbano, que permiten a Irán proyectar su poder a orillas del Mediterráneo, y la capacidad única del país para cerrar el estrecho de Ormuz, la arteria crucial del comercio marítimo por la que pasa el 30% del petróleo mundial. En caso de que las tensiones con Israel y EEUU se agravaran, Irán tendría la opción de utilizar sus sistemas de defensa costera y otros misiles para atacar los cargamentos comerciales aliados de Washington en el golfo Pérsico y desencadenar una crisis económica mundial.TurquíaTurquía, la nación con el segundo mayor Ejército de la OTAN después de Estados Unidos, es también indiscutiblemente una de las mayores potencias militares de Oriente Medio. Con 355.200 efectivos en activo y una serie de bases repartidas por toda la región, el apoyo de Ankara podría resultar crucial para cualquier operación de sus aliados occidentales en la región.Turquía destinó 15.842 millones de dólares a defensa y seguridad en 2023, y cuenta con una incipiente base militar-industrial que produce a partir de drones, como el Bayraktar, vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento y ataque, hasta buques de guerra, misiles de crucero de fabricación nacional, helicópteros ATAK y el carro de combate principal Altay.El historial reciente de operaciones militares de Turquía ha sido generalmente exitoso. El país participó con éxito en la lucha contra las milicias kurdas en el sureste del Estado que exigían una mayor autonomía o independencia de Ankara, y lanzó incursiones en Siria e Irak para enfrentarse a las milicias aliadas de estos combatientes. Turquía también unió fuerzas con otras potencias de la OTAN en las guerras de Bosnia y Kosovo en la década de 1990, y en la guerra de 2001-2021 en Afganistán. Ankara también ayudó a la campaña dirigida por la OTAN para destruir la Fuerza Aérea de Muamar Gadafi en Libia en 2011, lo que contribuyó a su derrocamiento. El apoyo turco ha sido crucial para que el Gobierno de Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli, se mantenga en el poder en la mitad occidental de Libia.Turquía también tiene acceso a varias bases militares en el extranjero, que incluyen Albania, Azerbaiyán, Bosnia, Irak, Kosovo, Libia, Chipre del Norte, Catar, Somalia y Siria.EgiptoEgipto también está considerado como uno de los ejércitos más poderosos de Oriente Medio, y ocupa el puesto 14 entre los 145 países analizados en el informe 2023 del Global Firepower Index. Las Fuerzas Armadas cuentan con 438.500 efectivos en servicio activo y 479.000 reservistas.Egipto no ha librado ninguna guerra seria en su territorio desde la Guerra del Yom Kipur de 1973. Las tropas egipcias se unieron a la coalición liderada por Estados Unidos en Irak durante la Guerra del Golfo de 1991, y participaron en la guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos, incluidas las insurgencias yihadistas en la península del Sinaí. El Ejército participó en la destitución del presidente Mohamed Morsi en 2013, seguida de una represión del movimiento Hermanos Musulmanes. Las fuerzas egipcias también se unieron a la operación liderada por Arabia Saudita en Yemen, que comenzó en 2015.Egipto tiene un presupuesto militar de 4.646 millones de dólares en 2022, y depende de socios extranjeros para la mayor parte de su equipamiento militar, importando unos 48.100 millones de dólares de Estados Unidos solo entre 1948 y 2017, y Rusia es otra de las principales fuentes de importación de armas.Arabia SauditaArabia Saudita ocupa el quinto lugar en la clasificación de Global Firepower de las cinco principales potencias militares de Oriente Medio. Con un presupuesto militar de 75.000 millones de dólares en 2023, el reino figura sistemáticamente entre los diez países del mundo con mayor presupuesto militar.Las Fuerzas Armadas saudíes cuentan con 250.000 efectivos en servicio activo, y se dividen en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, las tropas de Defensa Antiaérea y las tropas de la Fuerza de Misiles Estratégicos.El país depende en gran medida de Estados Unidos, casi el 80%, para su equipamiento militar que incluye tanques Abrams y vehículos de combate Bradley, helicópteros de ataque Apache, sistemas de misiles Patriot y otros sistemas avanzados estadounidenses.Arabia Saladita fue uno de los vencedores de la Guerra del Golfo de 1991 como parte de la coalición liderada por EEUU, y participó en la zona de exclusión aérea de la Operación Vigilancia del Sur en Irak durante la década de 1990. El país también formó parte de la coalición occidental en la guerra contra el Emirato Islámico de 2014 a 2017.

