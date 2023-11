https://sputniknews.lat/20231122/son-ideas-zombis-por-que-las-propuestas-de-biden-sobre-palestina-y-ucrania-son-irreales-1145942379.html

"Son ideas zombis": ¿por qué las propuestas de Biden sobre Palestina y Ucrania son irreales?

El artículo del presidente de EEUU en 'The Washington Post' está dirigido al público interno y tiene como destinatario la próxima campaña electoral, explican... 22.11.2023, Sputnik Mundo

La misiva, firmada por Joe Biden y publicada el 18 de noviembre en uno de los diarios de mayor solera de Estados Unidos, sorprende por el alcance de sus declaraciones, que atañen a los puntos más conflictivos del globo, como es la situación dada en Ucrania y Oriente medio. El presidente norteamericano esboza las líneas maestras con las que, a su juicio, deberían abordarse estas crisis, donde el liderazgo de su país habrá de ser preponderante. Y lo hace con vocación casi mesiánica.Así describe Biden en The Washington Post la tarea de enfrentar a "Putin y Hamás", quienes "luchan por borrar del mapa una democracia vecina" en la esperanza de "sacar provecho del desorden resultante" del colapso de la "estabilidad regional". "América no puede permitirlo y no lo permitirá. Por nuestros propios intereses de seguridad nacional y por el bien del mundo entero", escribe.La demonización del enemigoEn su opinión, el problema ahora de Biden no es Putin, sino Zelenski."Porque, como Netanyahu, tiene autonomía propia, dada por EEUU", señala Monereo. Y citando al exsecretario de Estado y consejero presidencial Henry Kissinger, vislumbra un desenlace acaso fatal:El marchamo de la carta de Biden lo imprime el empleo del sintagma "nación esencial" para definir a EEUU y justificar sus políticas. "A partir de ahí, estamos ante un presidente del siglo XX que ha bebido del XIX y que cree que Estados Unidos es el nuevo pueblo elegido —la sustancia del excepcionalismo estadounidense—, que son el nuevo Israel. Por eso se llevan tan bien con los sionistas", explica a Sputnik el exdiplomático y autor nicaragüense Augusto Zamora, para quien establecer comparaciones entre las crisis en Palestina y Ucrania "da vergüenza ajena".Sobre Palestina e IsraelJoe Biden subraya el apoyo continuado de su país a Ucrania e Israel, cuya defensa frente al "nihilismo asesino" de Hamás apoya sin reservas. Pero a renglón seguido, en una suerte de contradicción, se muestra afligido por las bajas civiles entre los palestinos, para quienes propone la creación de su propio Estado -aunque no define sus fronteras- que englobe Gaza y Cisjordania, y esté regido por la Autoridad Nacional Palestina (ANP)."El pueblo palestino merece un Estado propio y un futuro libre de Hamás. A mí también me rompen el corazón las imágenes de Gaza y la muerte de miles de civiles, incluidos niños. […] La solución de los dos Estados es la única manera de garantizar la seguridad a largo plazo tanto del pueblo israelí como del palestino", escribe Biden."Lo que dice Biden tiene poco ajuste con la realidad. EEUU hace en Israel lo que la policía con la mafia en las películas norteamericanas: proteger a los matones" afirma Monereo, que recuerda el despliegue naval estadounidense en la zona para garantizar que Israel "haga lo que le venga en gana" en Gaza y Cisjordania, donde, a tenor de la experiencia, el terreno que conquiste, "no lo dejará nunca".De resultas, la creación de un Estado palestino que conviva con el de Israel, se antoja imposible. "Israel no va a permitir nunca un Estado palestino, cuestión que todos en Europa evitan de manera hipócrita", zanja Augusto Zamora, que alude a declaraciones de Golda Meir, cofundadora del Estado de Israel, para definir el espíritu con el que el Estado hebreo se guía en esta cuestión: "Ella afirmaba que el pueblo palestino no existía".Zamora piensa que el artículo de Biden "no resiste el menor análisis" y califica su contenido de "absurdo". A su juicio, es un escrito dirigido al pueblo norteamericano, poco ducho en materia internacional. "La carta no tiene más destinatario que su campaña electoral, pues falta menos de un año para las elecciones. Es para consumo interno y está dirigida sobre todo a los lobbies judíos, evangelistas -ambos ultrasionistas- y al pueblo que no entiende lo que pasa, pero al cual hay que decirle algo", señala.En el mismo sentido, Monereo describe como "soñar despierto" que la ANP, "que no tiene ningún prestigio social entre los palestinos", pueda hacerse cargo de una Cisjordania cada vez más empequeñecida y de lo que quede de Gaza. "Es no entender ni lo que es Netanyahu, ni lo que ha hecho Israel. O Biden miente para justificar lo que hace Israel o, y aquí es donde está el problema, su senilidad le está llevando a límites que yo no había conocido en un presidente norteamericano", dice.Al respecto de la senilidad, Zamora recuerda que Biden se permitió recientemente llamar "dictador" a Xi Jinping, en plena visita oficial del líder chino a EEUU. "Es obvio que le cuesta mantener la coherencia y debe estar ocurriendo lo mismo que con Reagan, cuando durante su segundo mandato él ya solo era un figurón", afirma, al evocar que Kissinger describía trabajar con Ronald Reagan "como inventar la rueda todos los días".La mención al corredor comercialBiden afirma que la solución al conflicto palestino-israelí con la creación de un Estado para los palestinos posibilitará el desarrollo de la ruta comercial que conecte India con Europa a través de Oriente medio, un proyecto patrocinado por EEUU y llamado a competir con la Nueva Ruta de la Seda de China. Los analistas consultados dudan de que llegue a buen fin, al menos al corto y medio plazo."Tiene que atravesar muchos Estados, y aunque los países árabes nunca han defendido mucho a los palestinos, tengo la impresión de que para sus opiniones públicas tiene que pasar bastante tiempo para que todo esto se olvide. Y todavía no está claro que esto esté siendo un paseo militar para las FDI", afirma Monereo, que tacha de "propaganda" este aspecto. "Trata de legitimar la política genocida del Estado de Israel con una propuesta para el futuro. ¿Cabe imaginar que lo que nunca han hecho en términos normales, apoyar a la ANP, lo vayan a hacer ahora?", añade."Desde que China sacó lo de la Nueva Ruta de la Seda, ha habido no menos de 20 proyectos dirigidos a crear rutas alternativas", explica Zamora, que recuerda que la ruta comercial a la que alude Biden "ya existe" y que a tal efecto India construyó hace más de 20 años un puerto en Chabahar (Irán) para "convertirlo en una gran base comercial, como hizo Colón en Panamá".¿Un artículo como política de Estado?Biden reafirma el apoyo militar y económico brindado a Ucrania y resalta que se produce en colaboración con 50 países. "Nuestro compromiso actual con Ucrania es una inversión en nuestra propia seguridad", asegura. Sin embargo, la financiación para tal propósito parece menguar en los últimos tiempos, cuando el Congreso estadounidense no ha aprobado las elevadas partidas presupuestarias para tal fin."Pero encontrarán alguna fórmula", advierte Monereo, que señala otros dos problemas para Joe Biden: "Hallar una salida que no le perjudique electoralmente y encontrar un camino que no le dé a Rusia dividendos políticos y geopolíticos. Una tercera posibilidad es la escalada, pero mientras dure el conflicto entre israelís y palestinos, es difícil que haya una escalada en Ucrania"."Este tipo de documentos son muy típicos, demasiado poco serios para meterse con ellos", sostiene por su parte Augusto Zamora, convencido de que no es posible siquiera asumir ni un 5% de los planteamientos expuestos por Biden, que esboza un claro maniqueísmo. "Centra todo el problema de Gaza en Hamás, cuando el problema es Israel. Y en cuanto a Ucrania, parte de que los ucranianos son todos buenos y los rusos todos malos". En su opinión, el artículo "no puede ser referencia de nada".El vaticinio sobre el conflicto en Ucrania es compartido por Monereo, que cree que en 2024 el colapso de Ucrania se consumará. "Todos los analistas lo dan por hecho. Ucrania necesita negociar. Pero no pueden perder una parte fundamental del territorio y que pase a Rusia. Si Kiev admitiese la posibilidad de dejar que lo que era ruso vuelva a Rusia, corren el peligro de que Polonia reivindique la Galitzia", concluye este analista.

