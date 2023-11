https://sputniknews.lat/20231124/irlanda-la-revuelta-de-dublin-revela-la-tension-economica-social-y-migratoria-1146022314.html

Irlanda: la revuelta de Dublín revela la tensión económica, social y migratoria

34 detenidos y decenas de heridos, incluidos policías, fue el saldo de los disturbios de la noche del 23 de noviembre en Dublín. Una periodista residente en Irlanda explica las posibles causas de la inusual violencia desatada. Esta y otras noticias en 'En órbita'.

La Policía de Irlanda investiga los graves disturbios que sacudieron el centro de Dublín. Grupos de personas, identificados como de ultraderecha por las autoridades, quemaron autos, autobuses, coches policiales y saquearon comercios.La violencia se desató luego de que un hombre armado con un cuchillo hiriera a cinco personas, entre ellas tres niños y una docente de una escuela cercana.Tras la noticia del incidente, rumores en redes sociales señalaron que el atacante fue un inmigrante de origen musulmán (argelino). La policía identificó y detuvo al autor del ataque: un hombre de unos 50 años que actuó en solitario."La convocatoria de estas personas, participantes de los disturbios, fue vía redes sociales bajo el lema 'suficiente, es suficiente' [enough is enough en inglés]. El lema era atacar a cualquier inmigrante en las calles", dijo a En órbita la periodista uruguaya, radicada en Irlanda, Anabella Aparicio.Aparicio explicó que Irlanda "enfrenta una ola migratoria intensa, con el particular de que en el último año llegaron más de 100.000 refugiados ucranianos. (...) A su vez, otros provienen de África, y de países árabes y latinoamericanos", agregó."Si bien en 2020 se estimaba que el 17% de la población era inmigrante, hoy este porcentaje se disparó. (...) También se ha incrementado el costo de vida", añadió Aparicio.El primer ministro, Leo Varadkar, condenó los altercados en Dublín 1, distrito de importante presencia migrante."Esta gente dice defender a los irlandeses, pero amenazan a los más inocentes y vulnerables. Son una vergüenza para el país", lamentó el premier.La ciudadanía abrió una colecta, que lleva recaudado más de 90.000 euros, para agradecer al Caio Benicio, migrante brasileño clave en contener al atacante de los niños y de la docente, hecho que desató la revuelta.La estrella irlandesa de artes marciales mixtas, Conor McGregor, ofreció a Benicio "comida gratis, de por vida", en su bar Black Forge Inn.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la tensión en las relaciones entre Venezuela y Guyana, a raíz de la disputa territorial por la zona del Esequibo.Conversamos con el vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, Hernán Zamora.En otro orden, comenzó la tregua humanitaria temporal entre Israel y Hamás. El movimiento palestino liberó a los primeros 24 rehenes, en el marco de su conflicto con Israel.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

