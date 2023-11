https://sputniknews.lat/20231130/la-cumbre-del-clima-de-la-onu-una-prioridad-para-lula-y-brasil-1146179491.html

La cumbre del clima de la ONU, una prioridad para Lula y Brasil

El líder regional aspira a marcar su presencia en la COP28, en un contexto mundial crítico del medioambiente. En otro orden, crece la discusión en Perú ante una posible excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Comenzó en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP28), con un llamado urgente a abandonar el uso de los combustibles fósiles."Si no señalamos la fase terminal de la era de estos combustibles, pagaremos con la vida de las personas", advirtió el titular de la Convención sobre Cambio Climático, Simon Stiell.Asimismo, alertó que "se dan pasos de bebé, en un mundo sin resiliencia" para elaborar mejores respuestas a los impactos del calentamiento del planeta.Entre los líderes participantes del evento que va hasta el 12 de diciembre están el rey británico Carlos III y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.En tanto, se destaca la presencia del jefe de estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Uno de los ejes centrales de la política exterior brasileña es el medioambiente.El entrevistado recordó que el gigante sudamericano "retoma" esta postura de Estado "luego de años de negacionismo del cambio climático por parte de Jair Bolsonaro", predecesor de Lula."Además, este es un espacio relevante preparatorio para la COP30, que será en la Amazonía brasileña, en Belém do Para, en 2025", apuntó el analista.Previo al inicio del evento en Dubai, Lula aseguró que su país aspira a ser "líder mundial en producción de energías limpias".El líder sudamericano invitó a los empresarios saudíes a ser "socios de Brasil" en la construcción de una nueva matriz energética y apostar por invertir en energías renovables.Silva se refirió al pedido del mandatario durante su visita a Arabia Saudí, para que este poderoso país ayude a fortalecer el banco de los BRICS."La apuesta de Brasil en la COP28 es mantener la diversificación de su matriz energética y usar el potencial de energías limpias, como la solar y la eólica. (...) Lula reconoció que su viaje a Riad es atraer inversiones y abrir mercados sobre la integración energética", señaló Silva Barros.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas—la discusión en Perú ante una posible excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a prisión por delitos de lesa humanidad.El expolítico está preso desde 2007 y no debería ser liberado antes de 2032.Conversamos con el politólogo peruano José Alejandro Godoy y con Omar Awapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

