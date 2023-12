https://sputniknews.lat/20231211/biden-recibira-a-zelenski-en-washington-mientras-decrece-el-impetu-del-apoyo-de-eeuu-a-kiev-1146455009.html

Biden recibirá a Zelenski en Washington mientras decrece el ímpetu del apoyo de EEUU a Kiev

Biden recibirá a Zelenski en Washington mientras decrece el ímpetu del apoyo de EEUU a Kiev

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a visitar la Casa Blanca el próximo 12... 11.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-11T00:32+0000

2023-12-11T00:32+0000

2023-12-11T00:32+0000

defensa

joe biden

volodímir zelenski

ucrania

washington

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/14/1145892283_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_cfef51d25843f163cb9dddf4e0c9a6d0.jpg

Los líderes examinarán "las necesidades urgentes" de Ucrania y la importancia del apoyo continuo al país eslavo, agrega la nota. La oficina de Zelenski, por su parte, informó que los temas clave de la futura reunión en Washington serán una mayor cooperación de Ucrania y EEUU en materia de defensa –en particular, los proyectos conjuntos para la fabricación de armas y sistemas de defensa aérea– y la coordinación de esfuerzos de los dos países en 2024. El encuentro se produce en medio de un fuerte escepticismo tanto dentro de EEUU como en la UE sobre el futuro apoyo a Ucrania. Esta semana, miembros del Partido Republicano bloquearon un proyecto de ley de la Administración demócrata para financiar la escalada bélica de Ucrania, una proposición cada vez menos popular en el legislativo norteamericano, pero también entre los propios votantes, que en menos de un año deberán ir a las urnas para elegir presidente.La propuesta preveía más de 100.000 millones de dólares en ayuda financiera a Kiev y también a Israel, que desde el 7 de octubre ejerce un asedio militar contra el grupo radical palestino Hamás en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 17.000 civiles palestinos como resultado de los ataques indiscriminados del Gobierno de Benjamín Netanyahu, con el respaldo por EEUU.La rechazada iniciativa necesitaba 60 votos para ser aprobada. Sin embargo, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pidieron a los demócratas que incluyeran medidas de seguridad fronteriza en el proyecto de ley para recibir el apoyo republicano, lo cual no fue aceptado por la Casa Blanca.Y es que, actualmente, Kiev se enfrenta a una encrucijada para mantener el apoyo militar de los países occidentales que, según medios, estaban más felices de respaldar a Zelenski cuando comenzó el año.Además, las últimas semanas ha habido una serie de desacuerdos entre el jefe de Estado ucraniano y su cúpula militar, llegando a su clímax cuando el máximo comandante de las Fuerzas Armadas de Kiev, el general Valeri Zaluzhni, declaró en entrevista con The Economist que el conflicto había llegado a un "punto muerto".A lo anterior se suma el anuncio reciente del presidente de Rusia, Vladímir Putin de incrementar el número de tropas en casi 170.000 efectivos, para alcanzar un total de 1,32 millones de soldados. Mientras que el alcalde de Kiev, Vitali Klichko, aseguró que el presidente ucraniano "está pagando por los errores que ha cometido".

https://sputniknews.lat/20231210/biden-debe-repensar-su-estrategia-sobre-ucrania-debido-al-momento-critico-que-atraviesa-kiev-1146441730.html

https://sputniknews.lat/20231205/el-apoyo-a-kiev-genera-desencuentros-entre-republicanos-y-democratas-en-eeuu-1146317268.html

ucrania

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, volodímir zelenski, ucrania, washington, eeuu