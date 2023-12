https://sputniknews.lat/20231218/quien-podria-instalar-un-equipo-de-espionaje-en-la-oficina-del-maximo-comandante-de-ucrania-1146691675.html

¿Quién podría instalar un equipo de espionaje en la oficina del máximo comandante de Ucrania?

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) encontró este domingo 17 de diciembre dispositivos de vigilancia auditiva en una oficina del Comandante en Jefe de... 18.12.2023, Sputnik Mundo

Según reportes periodísticos, el SBU encontró dispositivos de espionaje durante una inspección de rutina de las instalaciones de trabajo del general Zaluzhni, por lo que la agencia ya inició una investigación criminal.El mando precisó al respecto que el lugar donde se encontraron los dispositivos no había sido utilizado durante mucho tiempo, pero que pensaba trabajar allí ese mismo día. "Esta es la habitación que se suponía que debía usar hoy", dijo el general a los periodistas el lunes 18 de diciembre.En relación a quién podría estar detrás de este intento de espionaje, el político local Volodímir Oleinik, exdiputado de la Rada Suprema (el parlamento ucraniano), le dijo a Sputnik que todo parecería indicar que su jefe, el presidente Volodímir Zelenski, podría estar detrás de este episodio de espionaje ilegal.Según Oleinik, quienes instalaron los dispositivos podrían ser personas del entorno de Zelenski, buscando averiguar qué estaba sucediendo en el círculo inmediato del general, cuyo asistente, el mayor Gennadi Chastiakov, fue asesinado a comienzos de noviembre en circunstancias sospechosas.También podría haber interés en escuchar conversaciones telefónicas sobre temas de asuntos militares, explicó. Muchos uniformados han comenzado últimamente a expresar su apoyo a Zaluzhni, prosiguió el político, refiriéndose en particular al ex subsecretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el mayor general Serhiy Krivonos. Krivonos ha sido especialmente crítico en tiempos recientes con Zelenski y su entorno.Oleinik recordó que Zelenski y su ámbito culpan cada vez más a Zaluzhni por la fallida contraofensiva de verano, que terminó en una humillación para el Ejército ucraniano pese al fuerte respaldo militar, económico y de inteligencia de Occidente. Recientemente, y sin nombrar al mando militar, pero claramente dirigiéndose a él, Zelenski advirtió a los generales ucranianos que no interfirieran en la política del país. A finales de noviembre, la publicación británica The Economist describió las relaciones entre Zelenski y Zaluzhni como "terribles", luego de que el comandante en jefe admitiera el fracaso de la operación y el futuro sombrío de la escalada bélica de Kiev, algo que el líder ucraniano se había negado a aceptar en público.Confirmando el malestar de Kiev con el uniformado, la diputada Mariana Bezuglaya, del Partido Siervo del Pueblo, que abandera al mandatario, responsabilizó el mes pasado a Zaluzhni del caos que se está desarrollando en el frente. Además, la parlamentaria acusó a la máxima autoridad militar de no ofrecer una "visión estratégica para el 2024", y llegó incluso a proponer el despido del máximo comandante.El Gobierno de Zelenski enfrenta cada vez más presión debido a la disminución del apoyo financiero y militar occidental. La fallida contraofensiva, así como los problemas económicos internos que parece tener, enfriaron el entusiasmo belicoso de Occidente.

