España lidera la UE en pobreza infantil: “No es casual que las familias tengan cada vez menos hijos”

España lidera la UE en pobreza infantil: "No es casual que las familias tengan cada vez menos hijos"

Con un 26% de población pobre, más de 1 de cada 5 niños viven en situación de vulnerabilidad, según UNICEF. Los bajos salarios y las rentas mínimas de apoyo no... 23.12.2023, Sputnik Mundo

La cantidad de niños en situación de vulnerabilidad en varios de países del llamado primer mundo registra una línea ascendente desde 2012. En el caso de España, la tasa de pobreza infantil se mantiene estable, pero la cifra (28%) sitúa al país a la cola de los Estados miembros de la OCDE y la UE, tan solo por encima del Reino Unido, Turquía y Colombia. Entre los países de la Unión Europea, el dato de España es el peor desde 2021.Así se desprende de los datos contenidos en los últimos informes de Report Card de la Oficina de Investigación de UNICEF (Innocenti), unos estudios que desde hace 23 años se llevan a cabo sobre la pobreza infantil, el bienestar de los niños y su evolución en los países ricos, y también de un informe complementario de UNICEF-España. El resultado coloca a España en el puesto 36 en la tabla de países de alto ingreso (UE y OCDE) atendiendo al periodo 2019-2021."Detrás de estas cifras hay niños, niñas y adolescentes que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días, ni fruta y verdura a diario, que viven en casas sin una temperatura adecuada, que no cuentan con ropa, calzado o libros adecuados, o que no pueden participar en actividades de ocio o irse de vacaciones una vez al año", comentó el presidente de UNICEF-España, Gustavo Suárez Pertierra, durante la presentación del informe. Esta situación, subrayó, afecta al cumplimiento "de muchos de sus derechos".La tasa de pobreza infantil cabe también asumirla en un contexto en el que España, junto con Letonia, figura como el cuarto país de la UE con la tasa de pobreza general más elevada. En total, 12,3 millones de personas (el 26% de la población) se hallan en riesgo de pobreza o exclusión social, un indicador que se conoce como tasa AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion, por sus siglas en inglés)Con 4,4 puntos porcentuales más que la media comunitaria, España es el cuarto país de la UE con la tasa AROPE más elevada. República Checa (11,8%), Eslovenia (13,3%) y Polonia (15,9%) encabezan la clasificación y Rumanía (34,4%), Bulgaria (32,%) y Grecia (26,3%) la cierran.¿Pobreza con renta per cápita alta?Conviene precisar que el concepto de pobreza difiere según qué países. No es lo mismo hablar de personas pobres en España o en el Reino Unido que en Sri Lanka, por ejemplo. O lo que es lo mismo, la situación de la población calificada de pobre en España, puede no ser mala en comparación a otros países. Es decir, hay que determinar cuál es el umbral de pobreza. Y si la renta per cápita crece o es alta, el umbral de riesgo de pobreza también aumenta y es elevado.Los informes de UNICEF destacan que hay países que, con un nivel de renta por habitante similar al de España, muestran una tasa de pobreza infantil de apenas el 10%, como es el caso de Eslovenia. Es decir, por sí solo el dato de la renta es residual, no hay una relación directa entre la riqueza monetaria y los niveles de pobreza, donde el factor de la desigualdad es clave. En España, el 20% más rico tiene una renta anual 5,6 veces superior a la del 20% más pobre, según datos de un estudio elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES)."Puedes tener una renta por habitante baja y distribuirla de forma más igualitaria para cubrir a ciertos colectivos vulnerables, como la población infantil", explica a Sputnik el economista Daniel Albarracín, profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla (US), que señala que si el coeficiente Gini (que mide la desigualdad en los ingresos y su distribución) es alto y las medidas compensatorias no funcionan, los colectivos vulnerables quedan desprotegidos. "Y el infantil es de los más dependientes, cosa que provoca que su pobreza pueda ser elevada. ¿Por qué son pobres? Porque sus familias lo son".Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en 2002 había en España hasta 667.437 personas beneficiarias de rentas mínimas de inserción, cuya cuantía también es desigual dependiendo de la comunidad autónoma que las conceda. Por ejemplo, en el País Vasco asciende a 800,28 euros por persona y mes, mientras que en Galicia solo a 434,27. La cuantía media nacional se cifra en 517,14 euros.Reflejo de problemas estructuralesAunque las cifras muestran que España ha logrado reducir un 4% la pobreza infantil entre 2014 y 2021, el dato es inferior a la media del conjunto de países analizados, donde el porcentaje se eleva al 8%.Es decir, la mejoría ha sido muy leve y aún preocupa la "tasa de privación material y severa", que afecta al 10,3% de la población total y coloca a España en sexta posición tras Rumanía, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia y Grecia. En comparación, en Eslovenia y Finlandia este dato es inferior al 2%. En los niños españoles, la privación material afecta al 19,7%, mucho menos que a los niños rumanos (42,5%), pero igualmente lejos de Suecia y Finlandia (por debajo del 4%). Los niños de familias migrantes, los que tienen minusvalías o los que viven en hogares con un solo adulto, son los más expuestos al riesgo de pobreza."Cobro el salario mínimo y a veces ni eso, porque hasta hace poco cubría un puesto por una baja por maternidad y luego he ido teniendo contratos temporales, de refuerzo por temporada", explica a Sputnik Diana, nombre ficticio elegido por una cajera-reponedora de un supermercado al sur de Madrid que es madre soltera de un niño de seis años. "Y solo un año nos dieron la beca de comedor para el niño, porque solo se las dan a los que son pobres, pobrísimos. Así que siempre vamos al límite, mirando el precio de todo", se lamenta."El caso español coincide con que es uno de los países con mayor tasa de desempleo en la UE, aun cuando en esta coyuntura, desde el punto de vista histórico, sea todavía una tasa baja para España", señala Daniel Albarracín, que subraya que, además del problema crónico del desempleo, el país está lastrado por otros dos factores estructurales que nutren la desigualdad: "La distribución de la propiedad, muy desigual en el caso español, y el aspecto redistributivo del estado del bienestar, que es raquítico y no es capaz de compensar esas desigualdades con políticas sociales suficientemente garantistas".Con la inflación, la estructura del empleo en España ampara sueldos que han perdido poder adquisitivo "de manera muy importante" y que son "muy desiguales" a nivel interno, añade Albarracín. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), los nacimientos en España se redujeron un 2,4% durante el año 2022 y el número medio de hijos por mujer bajó hasta 1,16. El crecimiento vegetativo de la población residente presentó un saldo negativo de 133.250 personas. La tendencia es crónica y a la baja año tras año; si en 2012 nacieron 454.648 niños, en 2022 solo lo hicieron 329.251."Las consecuencias de la pobreza pueden durar de por vida, ya que los niños que viven en la pobreza tienen menos posibilidades de terminar la escuela y ganan salarios más bajos cuando son adultos", afirma UNICEF-España en su informe, donde se relaciona la pobreza crónica o persistente con problemas de aprendizaje, de salud o problemas emocionales y de comportamiento en comparación a los niños que no sufren los problemas económicos de sus entornos familiares."El porcentaje de niños y niñas en pobreza persistente (dos o más años en situación de pobreza) es el cuarto más alto de los países europeos analizados, por encima del 20% en el periodo 2017-2019", concluyen sus autores.

