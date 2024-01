https://sputniknews.lat/20240103/tacticas-de-kiev-demuestran-que-sus-tropas-ya-no-estan-comprometidas-con-la-causa-1147078519.html

Tácticas de Kiev demuestran que sus tropas "ya no están comprometidas" con la causa

Recientemente el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reconoció que muchos de sus compatriotas ya no están comprometidos con la causa de su Gobierno, que llevó al inicio del conflicto con Rusia, próximo a cumplir dos años.El mandatario ucraniano concedió el 1 de enero una entrevista a la principal revista de negocios del Reino Unido, en la que atacó a Occidente por perder su "sentido de la urgencia" a la hora de apoyar a Kiev, y culpó a sus compatriotas de dejar desvanecer su "sentido de la amenaza existencial" contra Rusia. "Dándonos dinero o dándonos armas, se apoyan ustedes mismos. Salvan a sus hijos, no a los nuestros", argumentó el jefe de Estado."Es evidente que el destino político y personal de Zelenski está ligado al éxito de su política de hacer la guerra 'hasta que Rusia sea derrotada'. La creciente improbabilidad de ese objetivo declarado y autoimpuesto (que le exige la OTAN) lo ha atrapado en una trampa de su propia cosecha. No puede reconocer la derrota de facto sin retirarse de la política y sufrir posiblemente consecuencias difíciles y peligrosas", subrayó el analista. "El Gobierno de Zelenski y sus aliados occidentales afirman a menudo que no están luchando contra Rusia, sino sólo contra Putin y sus 'ambiciones'", observó. Sin embargo, esta posición retórica suena hueca porque entre los rusos hay un amplio apoyo a la política del Kremlin contra Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mientras que hasta ahora no ha habido ninguna revuelta popular ni disidencia generalizada, mientras que muchos ucranianos han emigrado a países de la Unión Europea o mismamente a suelo ruso.En secreto, según Carpentier de Gourdon, los líderes políticos y militares occidentales, junto al mandatario ucraniano, reconocen que no hay esperanzas de recuperar pronto los territorios perdidos de Ucrania. "Zelenski tiene que admitir lo que le han dicho sus generales: el conflicto no puede revertir la situación actual; lo único que puede conseguir es un coste humano e infraestructural aún mayor para Ucrania", resumió el observador.Tropas que se niegan a pelearLos últimos informes desde el frente pintan un panorama cada vez más sombrío para el Ejército ucraniano, tras el fracaso de la contraofensiva del año pasado, una nueva ronda sin precedentes de ataques rusos con misiles y aviones no tripulados, la preocupación de que los aliados de Kiev en la OTAN puedan abandonar a su aliado y el temor a la posibilidad de un avance ruso en algún punto de los 1.000 kilómetros de la línea de frente.Este 2 de enero, Sputnik obtuvo el audio de una interceptación de radio de comunicaciones entre militares ucranianos que revelaba que algunas unidades se niegan rotundamente a entrar en combate contra las fuerzas rusas.Dos días antes, Sputnik recibió imágenes espeluznantes que parecían mostrar a tropas ucranianas siendo tiroteadas y recibiendo granadas lanzadas contra ellas por sus propios compañeros, durante un avance ruso de las llamadas fuerzas antirretirada.Antes de eso, los prisioneros de guerra ucranianos dijeron a Sputnik y a otros medios de comunicación rusos que en algunas unidades abundaban los casos de insubordinación y deserción, y que los servicios de seguridad intervenían en algunas situaciones para "motivar" a las tropas que se negaban a luchar.Todo esto se produce en un contexto de creciente preocupación en Kiev y en las capitales de los países miembros de la OTAN por la posibilidad de que Estados Unidos y sus aliados no puedan justificar la financiación indefinida del conflicto.

