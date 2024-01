https://sputniknews.lat/20240110/quito-amanece-en-silencio-y-casi-desierto-tras-la-ola-de-violencia-en-ecuador-1147290368.html

Quito amanece en silencio y casi desierto tras la ola de violencia en Ecuador

Quito amanece en silencio y casi desierto tras la ola de violencia en Ecuador

QUITO (Sputnik) — Las calles de Quito, Ecuador, amanecieron este 10 de enero con poca gente y menos transitada de lo habitual, luego de que las violentas... 10.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-10T23:35+0000

2024-01-10T23:35+0000

2024-01-10T23:35+0000

américa latina

política

daniel noboa

seguridad

quito

ecuador

guayaquil

📰 violencia criminal en ecuador

gobierno de ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0a/1147289932_70:367:2600:1790_1920x0_80_0_0_6470d2dd8946b1dc57cf6adaa285dfe6.jpg

La capital del país andino se vislumbró como una urbe desolada, panorama que no se veía desde la pandemia del COVID-19, que obligó al confinamiento en distintas partes del mundo."Salí de mi casa y las calles están vacías, hay menos personas en los autobuses, aunque no se ha suspendido el servicio en la capital. Estamos preocupados porque no se puede vivir así, merecemos vivir en paz", dijo en entrevista para Sputnik la ciudadana Aida Villacís, habitante del sur de Quito, quien todos los días viaja cerca de 20 kilómetros hasta su trabajo, en el norte de la capital. En muchas instituciones públicas se estableció el trabajo a distancia y gran parte de los negocios decidieron no abrir este día, posiblemente por temor a ataques en las calles y quizás atemorizados con las imágenes del 9 de enero pasado, cuando hombres armados ingresaron a las instalaciones de un canal de televisión en la ciudad portuaria de Guayaquil y tomaron por rehenes a los periodistas que en ese momento conducían un programa en vivo. La comerciante Nayelis Hernández, vendedora de agua, declaró en una charla para este medio que, desde su casa, hasta el norte de la capital de Ecuador, observó pocos autos y viajó en un camión prácticamente vacío. Señaló que, en general, la ciudad se observa tranquila después de las horas de tensión.Los temores y la conmoción se apoderaron de la ciudad de poco más de dos millones de habitantes, misma que registró incidentes aislados, uno de estos en las cercanías del Palacio de Carondelet, sede del ejecutivo nacional. En la Avenida 6 de diciembre, una de las más relevantes del destino ecuatoriano porque atraviesa la ciudad de norte a sur, a medida que avanzaba el día comenzaba a observarse una mayor circulación de vehículos, al igual que en otras vialidades, como Amazonas, Orellana y Colón, aunque el número de personas todavía era modesto en comparación con días precedentes. A media mañana de esta jornada del 10 de enero, se evidenciaba que la basura permanecía en las calles, en señal de la suspensión del servicio de limpia del día previo, algo fuera de lo común en la zona norte de Quito. En las calles no se observaban agentes policiales y prácticamente tampoco los que controlan a diario la circulación vehicular en varias arterias de la capital de Ecuador.El silencio predomina en esta zona, mientras el país sudamericano padece los enfrentamientos de grupos delincuenciales que, según el Gobierno, estarían disputándose el control de espacios para el narcotráfico. Los ecuatorianos solo buscan la pazLos ecuatorianos aspiran a que el Gobierno, con apoyo de los cuerpos de seguridad, puedan retomar el control y aplicar medidas que devuelvan la paz a Quito, según sondeó Sputnik, una ciudad tranquila en comparación con otras de la costa, donde los índices de homicidios son altos, como Guayaquil, la segunda más importante del país, ahora considerada una de las 25 más violentas del mundo. "Espero que el Plan Fénix, que anunció [el presidente Daniel] Noboa en su campaña, se haga realidad. Dijo que iba a equipar a los policías y militares, pero eso no ha ocurrido", señaló a Sputnik el joven estudiante Fernando, universitario, en referencia al plan de seguridad propuesto por el actual mandatario durante la campaña electoral. En sus primeros informes, la Policía Nacional confirmó que detuvo a 70 personas, liberó a tres elementos de su corporación y reaprehendió a 17 presos que se habían fugado del centro penitenciario en el que cumplían pena. Además, dio a conocer que controló ocho artefactos explosivos y decomisó 15 bombas molotov, nueve armas de fuego y 308 cartuchos. Los disturbios del 9 de enero dejaron, al menos, 10 personas fallecidas a lo largo del territorio. El diario local El Universo informó que 139 guardias penitenciarios continúan como rehenes de los presos en varias cárceles del país. El recuento de los hechosLa situación de inseguridad que vive Ecuador desde hace al menos dos años se agudizó el pasado 7 de enero tras conocerse la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país, quien cumplía una condena de 34 años de cárcel en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en la región sureste. La evasión llevó al presidente ecuatoriano a decretar el pasado 8 de enero el estado de excepción en todo el país por un periodo de 60 días. "Hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad, perdido en los últimos años. En respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles", declaró.Tras el anuncio, se registraron a lo largo del país sudamericano varios hechos violentos, como el secuestro de policías y la toma de rehenes en varios penales, así como amotinamientos de reclusos y la quema de autos y explosiones en las calles. El 9 de enero, tras el asalto al canal de televisión, Noboa, quien asumió el cargo 23 de noviembre del año pasado, decretó un "conflicto armado interno" en Ecuador y designó como "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes" a 22 grupos de crimen organizado. Además, la norma ordena a las Fuerzas Armadas ecuatorianas "ejecutar operaciones militares", respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, "para neutralizar" a las organizaciones del crimen organizado arriba mencionadas. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, apuntó que el decreto supone una misión para el Ejército y advirtió que "todo grupo terrorista se ha convertido en un objetivo militar". Tras la medida, la Asamblea Nacional expresó su apoyo a las medidas del ejecutivo en materia de seguridad y su respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El acompañamiento incluye "la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea" de las fuerzas de seguridad, según un comunicado firmado por todos los partidos que componen al legislativo.Ecuador tuvo en 2023 el año más violento de su historia, con más de 7.000 homicidios, lo que llevó al país a alcanzar una de las tasas de asesinatos más altas de América Latina. Tan solo hace cuatro años, era una de las naciones más seguras de la región.

https://sputniknews.lat/20240110/pelicula-de-terror-colaboradora-de-la-tv-ecuatoriana-cuenta-lo-que-vivio-durante-el-secuestro-1147280258.html

https://sputniknews.lat/20240110/la-violencia-en-ecuador-responde-a-un-desmantelamiento-deliberado-del-estado--video-1147251823.html

https://sputniknews.lat/20240110/noboa-ecuador-vive-una-guerra-contra-el-terrorismo-1147286369.html

https://sputniknews.lat/20240110/al-menos-ocho-muertos-en-la-jornada-violenta-que-vivio-la-ciudad-ecuatoriana-de-guayaquil-1147262664.html

https://sputniknews.lat/20240110/la-crisis-de-seguridad-en-ecuador-no-es-una-causa-grande-para-afectar-sus-relaciones-comerciales-1147285025.html

quito

ecuador

guayaquil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, daniel noboa, seguridad, quito, ecuador, guayaquil, 📰 violencia criminal en ecuador, gobierno de ecuador