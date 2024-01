https://sputniknews.lat/20240113/no-durara-mucho-analistas-explican-los-retos-de-israel-para-luchar-en-varios-frentes-1147377934.html

"No durará mucho": analistas explican los retos de Israel para luchar en varios frentes

"No durará mucho": analistas explican los retos de Israel para luchar en varios frentes

En una entrevista con Sputnik, varios analistas destacaron que Israel tiene un gran poder militar, pero no sería capaz de luchar en múltiples frentes sin la... 13.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-13T17:11+0000

2024-01-13T17:11+0000

2024-01-13T17:11+0000

internacional

seguridad

israel

eeuu

hamás

hizbulá

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

franja de gaza

fuerzas de defensa de israel (fdi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/06/1145479832_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e22021c407437cc5655ef85f32527a55.jpg

La ofensiva israelí lanzada en la Franja de Gaza contra el movimiento palestino Hamás traspasó las fronteras del enclave y abrió nuevos frentes de batalla para Israel en el sur del Líbano, además de influir en los ataques de los hutíes contra buques en el mar Rojo como respuesta.La ampliación de la confrontación ha planteado preguntas sobre si Israel tiene suficiente poder militar para combatir conflictos en múltiples frentes o si el país, al igual que Ucrania, cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos y los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Sputnik habló con expertos para saber cuál es la real capacidad militar de Israel y si sería suficiente para que el país luche en conflictos simultáneos.¿Cuál es el poder militar de Israel?Para el coronel de reserva de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) Fabio Paggiaro, Israel es hoy mucho más fuerte militarmente que los países de la zona.Sin embargo, Paggiaro subraya que sería imposible para Tel Aviv mantener ofensivas en varios frentes sin el apoyo de Washington.Según él, la capacidad militar que tiene actualmente el país sería suficiente para iniciar enfrentamientos en varios frentes, "pero no duraría mucho"."La cuestión de la lucha en varios frentes, Israel la lleva librando desde la creación del Estado. En 1948, cuando fue proclamada la independencia, todo el mundo les invadió. Siempre han podido luchar. Ahora no pueden sostenerlo. Por mucha capacidad tecnológica e industrial que tenga, los aviones, gran parte del armamento y esas cosas vienen de Estados Unidos. (...) Tienen muchos misiles, también tienen estadounidenses, y luego está el desgaste. Está el consumo de ese equipo, ese equipo tiene que ser reemplazado", explica el coronel.La capacidad militar de Israel es bastante elevada, como afirmó a Sputnik Luciana Garcia, licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Campinas (PUC-Campinas) y posgraduada en Política y Relaciones Internacionales por la Fundación Escuela Paulista de Sociología y Política (FESPSP).Además, añade que "Israel es la única potencia nuclear de Oriente Medio".¿Cuáles son los aliados israelís?Paggiaro sostiene que aunque el respaldo incondicional de la OTAN está en duda debido a los otros actores implicados, Israel nunca perderá el apoyo de Estados Unidos porque es un socio estratégico de Washington en la región. En su opinión, Israel es básicamente un enclave occidental en Oriente Medio.¿Cuáles son los enemigos de Israel?Luciana afirma que la principal preocupación actual del Gobierno israelí no es Hamás, sino la posibilidad de un enfrentamiento con el grupo libanés Hizbulá.Sostiene, además, que Hizbulá conserva parte de su arsenal utilizado en la larga guerra civil libanesa (1975-1990) y su poder militar se ha reforzado considerablemente desde 2012, cuando apoyó al régimen sirio contra las fuerzas rebeldes y los grupos fundamentalistas suníes durante la guerra civil siria (2012-2019)La experta indica que en estos momentos Tel Aviv no se ve capaz de hacer frente a varios frentes de batalla, "sobre todo después de sufrir el peor atentado terrorista de su historia el 7 de octubre de 2023".Añade que "las masacres en Gaza, que reflejan el objetivo del Gobierno de Israel de exterminar primero a Hamás y luego liberar a los rehenes israelíes, han hecho que el Gobierno de Tel Aviv sea cada vez más impopular dentro y fuera de Israel".En sus palabras, la amenaza de Hizbulá contra el norte de Israel preocupa tanto al Gobierno como a la sociedad israelí, ya que se trata de una amenaza mucho más letal. Sin embargo, a pesar de los esporádicos ataques con misiles entre Israel y Hizbulá, es poco probable que este grupo entre en guerra contra Israel, especialmente en la actual época de crisis económica y política en el Líbano.Luciana también considera poco probable una alianza entre países árabes contra Israel en la actualidad. Señala el caótico escenario interno que viven varios países de Oriente Medio.Además, antes de los atentados del 7 de octubre, Israel firmó una serie de acuerdos y tratados destinados a normalizar sus relaciones internacionales con algunos países árabes, como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Marruecos y Baréin, recordó la analista. Este proceso, llevado a cabo en plena Administración Trump, conocido como los Acuerdos de Abraham, contribuye a hacer inviable una posible coalición armada contra Israel, incluso ante las manifestaciones populares internas a favor de un alto el fuego y en apoyo a la causa palestina, añade la experta.¿Existe la posibilidad de un conflicto a gran escala en Oriente Medio?Luciana defiende que un conflicto a gran escala en Oriente Medio afectaría directamente a Estados Unidos, lo que justamente habría llevado al país a tomar medidas preventivas.Agrega que Estados Unidos también busca evitar que el enfrentamiento se expanda, ya que el presidente Joe Biden está sufriendo presiones internas y una pérdida de popularidad por su insistencia en mantener el apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia.

https://sputniknews.lat/20240111/sudafrica-presenta-a-la-cij-su-alegato-oral-contra-israel-por-presunto-genocidio-en-gaza-1147305685.html

https://sputniknews.lat/20240112/la-onu-denuncia-que-israel-infringio-el-derecho-humanitario-internacional-en-gaza-1147348938.html

https://sputniknews.lat/20231112/por-que-israel-no-prueba-sus-armas-nucleares-como-corea-del-norte-1145643319.html

https://sputniknews.lat/20231221/en-busca-de-matar-una-idea-la-peligrosa-apuesta-de-israel-sobre-el-futuro-de-gaza-1146755254.html

https://sputniknews.lat/20240112/casa-blanca-ataques-de-eeuu-contra-huties-no-implican-cambio-en-su-enfoque-hacia-oriente-medio-1147357792.html

israel

eeuu

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, israel, eeuu, hamás, hizbulá, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, franja de gaza, fuerzas de defensa de israel (fdi), 💬 opinión y análisis