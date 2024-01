https://sputniknews.lat/20240113/que-impacto-tendran-las-nuevas-medidas-economicas-que-implementaran-en-cuba-1147364728.html

¿Qué impacto tendrán las nuevas medidas económicas que implementarán en Cuba?

En comparecencias televisivas, el ministro de Finanzas y Precios de la isla, Vladimir Regueiro, refirió que el objetivo de esta estrategia es la rectificación de un conjunto de distorsiones en la economía nacional y la creación de condiciones encaminadas a su reanimación.Reguerio agregó que estas disposiciones tendrán una aplicación progresiva, acompañadas de una evaluación constante sobre los impactos económicos y sociales.En este sentido, también diseñaron acciones encaminadas a la mitigación de esos impactos, con protecciones específicas para personas o núcleos en situación de vulnerabilidad, pero "no como subsidio general".Objetivos de la estrategiaEntre las disposiciones encaminadas a la estabilización de la macroeconomía se incluye un aumento de hasta 500% del precio de los combustibles en la red minorista, calculado a partir de las cotizaciones internacionales en dólares y de la tasa oficial de cambio en el país antillano, donde la divisa estadounidense vale 120 pesos cubanos.Además, se prevé un incremento del 25% para el gas licuado, lo mismo que para la tarifa eléctrica en el sector residencial para consumidores que superen los 500 kW/h; igualmente, subirá el costo de los pasajes de ómnibus, trenes y aviones interprovinciales, desde el venidero 1 de marzo."Es muy difícil aún evaluar cómo las medidas anunciadas contribuirán a la estabilización o al equilibrio macroeconómico, en un escenario recesivo con enormes desafíos en el entorno internacional y el impacto de la guerra económica de EEUU", consideró en diálogo con Sputnik Luis René Fernández Tabío, investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de la Habana.El incremento del precio de los combustibles busca, a juicio del académico, la recuperación en parte del costo de la importación de los mismos y presenta diferencias en su costo para "tratar de no afectar al sector mayorista, involucrado en el transporte".En paralelo, Fernández Tabío destacó la necesidad de equilibrar el presupuesto, pero "debería tenerse en cuenta la reducción de los gastos con mayor eficiencia de la gestión".Asimismo, desde su perspectiva, se requiere una estricta restricción presupuestaria del sector estatal y promover el desarrollo del sector bancario y financiero para la ejecución de transformaciones productivas.El experto indicó, además, que es necesario estimular la inversión extranjera, "sin la exclusión a los ciudadanos cubanos residentes en la isla". Según su óptica, las micro, pequeñas y medias empresas (mipymes) exitosas "deben generar una acumulación de capital y es preciso la existencia de formas de inversión en la isla, sobre todo, en sectores agropecuarios e industriales", apuntó.Fernández Tabío aseveró que una de las dificultades para evaluar las medidas del ejecutivo cubano es que la economía "está parcialmente dolarizada y segmentada". Por tanto, pese a la unificación monetaria y cambiaria, la economía interna funciona con divisas extranjeras reconocidas, con un tipo de cambio informal "que ha llegado a ser más del doble" que el oficial.De acuerdo con el entrevistado, el "riesgo" de las medidas económicas anunciadas es el potencial impacto en los segmentos de menores ingresos, aunque "se ha tratado de no afectar algunos servicios y sectores", aseguró.También remarcó que es "crucial ofrecer garantías a los inversionistas extranjeros de que recuperarán su aporte financiero con beneficios y abrir todos los canales para la inversión foránea".Estímulo a la producciónPor su parte, el economista cubano Omar Everleny Pérez, asesor académico del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, consideró a Sputnik que, desde el punto de vista teórico, las medidas adoptadas resultan "adecuadas", aunque, en cierta medida, afectarán al ciudadano común."Si una mipyme dedicada a la elaboración de panes experimenta un aumento de la tarifa eléctrica como consecuencia de la utilización de hornos para la realización de esa actividad, incrementará por tanto el precio de ese producto. Eso es un factor a tener en cuenta, pues presumiblemente ocurrirá un acrecentamiento de la inflación", indicó el exprofesor de la Universidad de La Habana.El exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana apuntó, asimismo, que la mirada actual debe estar, en mayor medida, sobre la esfera de la producción, el incremento de la agricultura, la sustitución de importaciones y el aumento de la base imponible. "Hay indicadores sociales que se deben retomar y levantar, como la producción de medicamentos y la reparación de instalaciones de educación y salud"."El bloqueo existe, nos afectan las 243 medidas impuestas por [el expresidente de EEUU] Donald Trump (2017-2021) y que aún persisten bajo el Gobierno de Joe Biden. No tenemos el poder suficiente para cambiar esa realidad, pero podemos flexibilizar algunas políticas internas", subrayó el doctor en Ciencias Económicas.Sobre ese asunto en particular, Pérez insistió en la posibilidad de que ciudadanos cubanoestadounidenses puedan realizar inversiones concretas y negocios en el país caribeño, y señaló como necesaria la implementación de una ley de empresas para destrabar las limitaciones de la empresa estatal.Reducción del déficit fiscalSegún el economista Yunier Morales Gutiérrez, el aumento del precio del combustible podría contribuir a minimizar el déficit fiscal del presupuesto del Estado, sin embargo, en un contexto inflacionario y de escasez de suministros, el resultado esperado no se verá a corto plazo para empresarios privados y ciudadanos de la isla.En una conversación con Sputnik, el especialista consideró que todos aquellos procesos que impliquen uso de combustibles o transportación se encarecerán, sumado al alza del costo de bienes y servicios, con mayor impacto para los sectores más vulnerables.Añadió que la economía y el presupuesto en Cuba se fijan a partir de los subsidios implementados para determinados bienes, recursos, mercancías o servicios, entre ellos, electricidad, salud y educación, cuyo precio (en el caso de los que no son gratuitos) está muy por debajo de las cotizaciones y variaciones a nivel mundial.De acuerdo con el experto, no existe una medida que de manera aislada resuelva las deformaciones resultantes de la crisis estructural y de políticas como el ordenamiento monetario y cambiario, por tanto, en lo adelante las acciones gubernamentales deben potenciar el papel del mercado a partir de la oferta y la demanda.Las proyecciones oficiales reflejaron una contracción del Producto Interno Bruto del 2% en 2023 y la inflación alcanzó el 30 %, situación atribuida principalmente a la agudización del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, las consecuencias de la pandemia COVID-19 y su incidencia en la disminución de la llegada de turistas, y la crisis económica mundial.

