El precio de los alimentos no da respiro en Argentina: "La situación social se va a agravar"

La inflación récord golpea a los argentinos en sus bolsillos, pero sobre todo en sus estómagos. Mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un 211,4% de aumento en 2023, los costos de los alimentos cerraron el año con un alza acumulada del 251,3%, 40 puntos por encima del IPC, medición que repercutirá en las cifras de pobreza e indigencia.Tras la devaluación del 50% de la moneda anunciada por el ejecutivo ni bien asumió Milei, diciembre cerró con una inflación mensual del 25,5% —la más alta en tres décadas—, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Sin embargo, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas se despegó, registrando un alarmante 29,7%.Inevitablemente, los drásticos saltos en los precios repercuten en la canasta básica alimentaria (CBA) y en la canasta básica total (CBT), que determinan las líneas de indigencia y de pobreza, respectivamente.Las cifras oficiales son elocuentes: la CBA saltó 30,1% en diciembre y 258,2% en todo el 2023, mientras que la CBT registró una suba del 27% en ese mismo mes y una acumulada del 225,1% en el año. La conclusión es simple: en los últimos 12 meses la inflación golpeó con más fuerza a los sectores más vulnerables.Entre los aumentos en los precios de los productos de consumo masivo se destacan el arroz (748,7% en el año), el azúcar (419,5%) y los fideos (416,7%), seguidos por alimentos como la carne picada (349,7%), entre otros.De acuerdo a las cifras oficiales, en el primer semestre del 2023 la pobreza se ubicó en el 40,1%, mientras que la indigencia fue del 9,3%. Sin embargo, estos valores no contemplaron el impacto de la devaluación del 20% efectuada durante el último tramo del Gobierno de Alberto Fernández ni la mencionada en manos del presidente Milei, las cuales profundizaron el ritmo de la aceleración inflacionaria.El refrigerador en llamas"Los aumentos venían siendo importantes desde mediados de 2023. En diciembre se multiplicaron sustancialmente a partir de la devaluación y de la liberalización de todos los controles de precios de referencia vigentes que venían impulsando Gobiernos de diverso signo político", indicó en diálogo con Sputnik el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, Isaac Rudnik.El organismo que dirige el investigador tiene fuerte presencia en los barrios populares del conurbano bonaerense, una de las zonas geográficas donde más impactan los aumentos. De acuerdo al consultor, "la mayoría de los jefes y jefas de hogar que residen en estos barrios tienen ingresos mínimos y, por lo general, producto de empleos informales. Sin un consolidado sistema de contención social, el golpe a los sectores populares es de una magnitud enorme".El quid de la cuestión, que augura creciente tensión en las calles —reflejada en la convocatoria al primer paro general contra el Gobierno—, remite a la disparidad entre el aumento de los precios en relación a los ingresos.Si bien el oficialismo anunció que duplicaría el monto de prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo —AUH, que saltará hasta los 33.000 pesos netos, equivalente a 30 dólares a tipo de cambio paralelo— y que subiría en un 50% el de la Tarjeta Alimentar —elevándola hasta los 42.900 pesos, unos 35 dólares—, aún no fijó fecha para la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, congelado en los 156.000 pesos (127 dólares) desde diciembre.Consultado por Sputnik, el sociólogo e investigador de la Universidad Católica Argentina Eduardo Donza advirtió que "con todos estos aumentos, inevitablemente la situación social se va a agravar. Aún contemplando el aumento en la AUH y en la Tarjeta Alimentar, la pobreza podría escalar al 55% y la indigencia podría situarse por encima del 12%".Caer sin poder salirTras la devastadora crisis económica del 2001-2002, que llevó al país a un pico de pobreza del 65%, el indicador bajó paulatinamente hasta el 25,9% en 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Sin embargo, la tendencia encontró allí su piso y, tras un relativo estancamiento, volvió a la tendencia alcista.En ese marco se sitúa la noción de la pobreza estructural, aquella que reviste un carácter mucho más resistente a los ciclos económicos virtuosos. "Cuando el aumento de precios se da en valores muy elevados y a un ritmo cada vez más acelerado, el poder adquisitivo de los sectores más postergados no llega a recuperarse. En países con tanto empleo precarizado y poco crecimiento sostenible esto significa un aumento en la pobreza estructural", indicó Donza.El problema registrado a lo largo de las últimas décadas, no obstante, es la periodicidad de las crisis, que arrojan a más ciudadanos a una situación de vulnerabilidad. Según el sociólogo, "antes Argentina tenía una crisis por década, aproximadamente. Ahora los ciclos se han ido acortando, y ahí la sociedad pierde su capacidad de recuperación: desde la crisis del 2001, la pobreza nunca bajó del 25%".La clase media está en peligroEl incremento en la línea de pobreza alarma a los sectores medios-bajos, que, incluso con empleo registrado formal miran de reojo cómo la crisis golpea a sus puertas cada vez con mayor intensidad. El aumento de las cuotas de las empresas de medicina privada, por ejemplo, aturde de lleno a aquellos que aún resisten en su posición social, aunque sea por poco margen.Donza explicó que "los sectores medios, que fueron tan emblemáticos en la expansión productiva del país, están siendo cada vez más golpeados. Primero afrontan las privaciones de consumos típicos, y luego están en la cornisa respecto a la caída en la pobreza, desde donde cada vez cuesta más salir".Según Rudnik, por el momento el impacto mayor de alza en los precios no es absorbido mayoritariamente por los estratos medios, sino por los más vulnerables. "Si bien la clase media también está en una situación muy compleja, creo que el mayor impacto de la inflación está cayendo, por ahora, sobre los sectores más postergados", remarcó el investigador.

