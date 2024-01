https://sputniknews.lat/20240129/carestia-de-medicamentos-en-espana-como-la-crisis-del-mar-rojo-amenaza-los-suministros-1147794772.html

¿Carestía de medicamentos en España? Cómo la crisis del mar Rojo amenaza los suministros

Escasean antibióticos y antidiabéticos. En la primera mitad de 2023 hubo carestía de 1.532 fármacos, casi el 5% de los autorizados en el país. La baja... 29.01.2024, Sputnik Mundo

Desde hace algunos años, ir a la farmacia en España y encontrar el medicamento recetado por el médico no es una cosa sencilla, especialmente para determinados pacientes. Faltan fármacos y su suministro se ralentiza. Determinados antibióticos, antiepilépticos, analgésicos y antidiabéticos suelen escasear y no siempre están disponibles en todas las farmacias.Según el último Informe de Problemas de Suministro de Medicamentos publicado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), en el primer semestre de 2023 se detectaron problemas de escasez en 1.532 presentaciones de fármacos. La cifra representa un 4,6% de los medicamentos autorizados para su venta en España (32.893) y no implica necesariamente la falta total de un fármaco en cuestión, pues estos se presentan en múltiples formas (cápsulas, comprimidos, bebibles, etc.) y envases (con distinto número de unidades o de dosis).Pero el dato supone un incremento del 26,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, el problema poco a poco se agrava.Las causas son variadas y se está operando un cambio en los hábitos de tanto pacientes como farmacéuticos en su búsqueda de alternativas, ya sea recorriendo las farmacias y/o cambiando de medicamentos. Los farmacéuticos consultados por Sputnik hablan de una situación "recurrente", aunque ven el lado positivo.¿Por qué faltan medicamentos?Los problemas de suministro están ocasionados por los problemas de capacidad de las plantas fabricantes (un 33,3% del total de notificaciones), el aumento de la demanda (24%), y los problemas de fabricación no derivados de problemas de calidad (20,4%), detalla de forma genérica la AEMPS en su estudio.La crisis logística en el mar Rojo ha provocado una caída del 45% del nivel de transporte de mercancías, pero no parece ser, de momento, una de las causas del desabastecimiento puntual de medicamentos en España, si bien la congestión del tráfico marítimo y la elección de rutas más largas podrían añadir a medio plazo otro factor de tensión. En Farmaindustria, la patronal del sector farmacéutico, señalan la "globalización del mercado" como una de las fuentes de los "problemas técnicos", dado que complica la cadena de suministros. Y esta cadena, en palabras de la AEMPS, "está muy poco diversificada".Es decir, el suministro de principios activos, materias primas, excipientes, componentes de los envases, etcétera, que en su mayor parte proceden de India, Bangladés y China, puede verse afectado por cualquier situación inesperada. Pero son factores como la estacionalidad lo que tensa la cadena. Por ejemplo, el gran número de infecciones de gripe y COVID-19 registrado en España durante diciembre y enero"Es cierto que con la ola de gripe se ha pedido más [el antigripal] Tamiflu, pero ahora es un medicamento hospitalario y hace tiempo que no lo tenemos en farmacias, así que la gente que venía a comprarlo con receta, la hemos derivado a las farmacias de los hospitales", explica Ramón P. C., que señala la baja rentabilidad en la producción de muchos medicamentos como el aspecto que lastra su disponibilidad."Se genera una multiplicación de la demanda y en algunos casos se rompen los stocks de seguridad de las compañías, aunque haya habido previsiones, estas pueden fallar", explicó a El Independiente Emili Esteve, director del Departamento Técnico de FarmaIndustria, la patronal del sector farmacéutico en España, que asegura que sus asociados no están experimentando problemas relacionados con la crisis del mar Rojo."Yo acabo de pedir 102 líneas, es decir, 102 medicamentos, y el sistema me dice que 62 no me los despacha. Seguimos igual; a unos laboratorios no les conviene fabricar ciertos fármacos y a otros les faltan materias primas", afirma Ramón P. C., que, al menos a corto plazo, no liga los problemas a la crisis del mar Rojo. Y pone un ejemplo:"La crisis en el mar Rojo afectará a los fabricantes dentro de uno o dos meses, mientras tanto tienen repuesto. En Cinfa, que tienen un laboratorio gigantesco, son bastante previsores. Pero hay algunos fabricantes a los que les faltan bases, cartonaje, blisters, aluminio e incluso cápsulas. Entre lo poco que les pagan [el Ministerio de Sanidad] y la falta de suministro, intentarán ser rentables haciendo medicinas que les den más dinero. Es lógico".¿Qué tipo de medicamentos faltan?Durante el primer semestre de 2023, por categorías, el mayor número de medicamentos con problemas de suministro fueron los indicados para el sistema nervioso: 320. Les siguieron los que afectan al sistema cardiovascular (270), los prescritos para combatir infecciones (230), agentes antineoplásicos e inmunomoduladores (155), fármacos para el tracto alimentario y metabolismo (117), y otros 100 para el sistema respiratorio.En la actualidad, según datos del Centro de información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA), hay problemas en la disponibilidad de 941 fármacos. Entre ellos destacan antibióticos de amplio espectro como la amoxicilina, antidiabéticos como Ozempic o antiepilépticos como Depakine. Se sugiere una distribución controlada al existir unidades limitadas, acudir a otros fármacos con el mismo principio activo, o cambiar a otros tratamientos comercializados.El caso del antidiabético inyectable Ozempic es una clase aparte, pues su uso como adelgazante dispara su demanda y provoca una "disponibilidad intermitente", según la AEMPS. Con prescripción como antidiabético, la presentación de 1 mg cuesta poco más de cuatro euros. "Pero si la receta es para adelgazar, se cobra a 120. Y hay gente que ha podido comprarlo sin receta, incluso al doble de precio", añade Ramón P. C.La buena noticia es que los medicamentos cuyas faltas pueden provocar un trastorno a los pacientes que los necesitan, se mantienen en números bajos: representan un 0,48% del total de presentaciones farmacológicas autorizadas.El problema no es exclusivo de España, sino que afecta a toda la UE. Como escribe en su informe la AEMPS, "las debilidades de la cadena de suministro de medicamentos son un problema que trasciende fronteras" que necesita abordarse con un enfoque "supranacional".En aras de fortalecer la autonomía estratégica, este organismo estableció ya en 2022 un listado de medicamentos críticos sin los que el sistema de salud no podría funcionar. A tal fin se conceden de forma excepcional autorizaciones de fabricación y comercialización de fármacos alternativos e incluso se ha parado la exportación de determinados medicamentos a otros países, incluidos los de la UE.Los farmacéuticos acuden a dos plataformas digitales para enfrentar el desabastecimiento: FarmaHelp y LUDA Partners. Con ellas se pueden localizar existencias y redistribuirlas. "Yo utilizo LUDA", declara Ramón P. C., que explica que la plataforma conoce el stock de su establecimiento porque por contrato se le da acceso al programa de gestión de la farmacia."Puedes pedirles que te busquen un medicamento en otra farmacia o te llaman y te dicen si se pueden llevar el que tienes tú. Funcionan con mensajeros de Glovo. Con FarmaHelp solo le das la información al cliente, que puede venir a mi farmacia o lo mando yo a otra, pero es gratis y es la plataforma que recomiendan el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos", explica.¿Es un problema subvencionar los precios?En España, el Ministerio de Sanidad fija los precios de muchos fármacos con receta, situación que abarata muchísimo su acceso, pero que también puede complicar los balances económicos de los laboratorios fabricantes.Es el llamado sistema de precios de referencia. "Obliga a muchos medicamentos a no superar un umbral de precio (1,60 euros en muchos casos) y aboca a algunas presentaciones a niveles de producción insostenibles", sostiene Emili Esteve. Sujetos a este sistema, los medicamentos estratégicos, de los cuales el sistema de salud no puede prescindir y que producen apenas un par de proveedores, pueden acabar fabricándose en cantidad insuficiente."Con la amoxicilina, [los laboratorios] Normon se ha cansado de que le paguen la caja a 1,20 euros, no hacen negocio", asegura Ramón P. C. "Y con la metformina, que es un hipoglucemiante oral para los pre diabéticos, para que no se hagan resistentes a la insulina, es aún peor: si ya valía muy poco, 1,60 euros, la han bajado a 1,20-1,30. Imagínate, las golosinas para los niños valen más que una caja de 60 pastillas. Cinfa, por ejemplo, no puede aguantar ese precio".En el informe de la AEMPS se consignan los laboratorios que más problemas de suministro han registrado durante el primer semestre de 2023. Viatris Pharmaceuticals registró un total de 115 incidencias; Sanofi, 96; Kern Pharma, 84; Bayer Hispania y Accord Healthcare, 70 cada uno; Cinfa, 69; etcétera. Hasta un total de 15 laboratorios sufrieron en el primer semestre de 2023 un mínimo de 25 incidencias. No obstante, hay fármacos que han subido de precio, al no estar intervenido por el Estado. Son los que no disponen de una variante genérica. "Porque los genéricos han bajado de precio. Este mes, por ejemplo, la metformina. Estaba a 1,63 y ahora está a 1,30 y pico", concluye Ramón P. C.

mar rojo

