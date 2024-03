https://sputniknews.lat/20240305/-todo-el-mundo-tiene-miedo-de-mencionar-que-eeuu-es-culpable-del-sabotaje-contra-los-nord-stream-1148651776.html

"Todo el mundo tiene miedo de mencionar" que EEUU es culpable del sabotaje contra los Nord Stream

"Todo el mundo tiene miedo de mencionar" que EEUU es culpable del sabotaje contra los Nord Stream

Sputnik Mundo

La culpabilidad de Estados Unidos es obvia, pero se ignora para salvaguardar las relaciones entre el país norteamericano y Europa, afirmó a Sputnik el... 05.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-05T11:33+0000

2024-03-05T11:33+0000

2024-03-05T11:33+0000

internacional

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

💬 opinión y análisis

eeuu

nord stream

política

otan

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0d/1140512343_0:136:3160:1914_1920x0_80_0_0_02fce46d0c39b09d4f5d5a19f0d114d9.jpg

El retiro de los países occidentales que investigaron los ataques al gasoducto Nord Stream "es una absoluta farsa", declaró Dan Lazare, que también es periodista. "No sé cuánto tiempo más puede durar esto. Es decir, Dinamarca investigó, llegó a una conclusión y todo el mundo sabe que obviamente fue un sabotaje, eso era obvio desde el principio. Y [Dinamarca] se abstiene de señalar a un probable culpable", señaló.La ocultación de la verdad beneficia a los partidos de extrema derecha de todo el continente, que son los únicos dispuestos a reconocer abiertamente el papel de Washington en el acto, indica el analista.Los únicos partidos que hablan de ello son los partidos populistas de extrema derecha, como Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), de acuerdo con el periodista. La AfD, de hecho, está abordando este tema "con bastante fuerza", agrega."Así que si la AfD está subiendo en las encuestas tienen que agradecérselo a Joe Biden, porque Joe Biden explotó el gasoducto, y todo el mundo tiene miedo de admitirlo", indicó Lazare.Pero Lazare insistió en que los partidos políticos liberales no son las únicas instituciones que pueden verse perjudicadas por la explosiva realidad del desastre del Nord Stream. "EEUU cometió un acto de guerra contra otro miembro de la OTAN", expuso al recordar que se supone que los miembros de la OTAN no entran en guerra unos contra otros. Si los dirigentes occidentales reconocieran públicamente la responsabilidad de Washington en el sabotaje del Nord Stream, "las consecuencias políticas habrían sido estremecedoras", subrayó el analista estadounidense. "Una vez que se admite lo ocurrido, la OTAN se disuelve, porque una alianza no es un plan para que un miembro ataque a otro. Es un pacto de defensa mutua, y EEUU lo violó con creces", afirmó Lazare. El sabotaje contra los Nord Stream es un acontecimiento que resonará durante décadas, agregó. La OTAN ya ha sufrido varias tensiones a medida que la alianza se ha expandido hacia Europa del Este, la más reciente con Turquía y Hungría, retrasando la adhesión de Suecia al bloque. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, también cuestionó la dirección de la alianza en febrero, criticando la sugerencia del presidente francés, Emmanuel Macron, de enviar tropas europeas para ayudar a Ucrania en Donbás.Pero la OTAN siempre ha estado dominada por Estados Unidos, una realidad demostrada por el hecho de que todos los comandantes supremos aliados del bloque han sido norteamericanos. El presidente nacionalista francés Charles de Gaulle lo reconoció cuando se negó a poner las tropas francesas bajo el mando de la alianza.

https://sputniknews.lat/20240207/ataques-a-los-nord-stream-son-un-plan-de-eeuu-de-abrir-una-brecha-entre-rusia-y-europa-occidental-1148053855.html

https://sputniknews.lat/20240130/el-actual-orden-mundial-ha-sido-capturado-por-eeuu-y-sus-aliados-occidentales-1147837206.html

https://sputniknews.lat/20240302/con-sus-declaraciones-macron-agravo-aun-mas-la-situacion-desesperada-de-ucrania-1148650092.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

John Miles

John Miles

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

John Miles

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, 💬 opinión y análisis, eeuu, nord stream, política, otan