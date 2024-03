https://sputniknews.lat/20240326/hipocresia-francesa-son-los-militares-de-macron-en-ucrania-cortina-de-humo-para-la-crisis-interna-1149153203.html

Hipocresía francesa: ¿son los militares de Macron en Ucrania cortina de humo para la crisis interna?

En las últimas semanas, el presidente francés, Emmanuel Macron, elevó el tono en relación con el conflicto en Ucrania e incluso amenazó con la implicación... 26.03.2024, Sputnik Mundo

Hace veinte años, una ola de protestas en Ucrania, utilizada como medio para un golpe de Estado, llevó a la caída del entonces presidente Víktor Yanukóvich (2010-2014) en un proceso de destitución que incluyó también la presencia de miembros armados de la extrema derecha en el Parlamento.Ante este hervidero incontrolable, el país vio en los últimos años el auge de los movimientos nazis y, al mismo tiempo, una creciente injerencia occidental en la política interna. La instrumentalización de Ucrania para atacar a Rusia ganó aún más terreno con la llegada al poder de un cómico de entonces, Volodímir Zelenski.En medio de la operación militar especial rusa, que se habría evitado por los pelos si Zelenski hubiera resistido las presiones de EEUU y el Reino Unido para no negociar con Moscú, el "Gobierno sin capacidad de decisión propia" era la vía ideal para que la OTAN se involucrara en un conflicto indirecto.Entre uno de los principales garantes europeos se encuentra Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, elevó el tono en las últimas semanas amenazando en solitario con la implicación directa de la alianza occidental, sin apoyo de otros miembros, e incluso de tropas francesas en los enfrentamientos.Todo ello en un momento en el que Ucrania, cuyas FFAA llegaron a contar con más de 750.000 militares, se encuentra cada vez más debilitada por las constantes derrotas, intensificadas tras perder el control de Avdéyevka, uno de los últimos frentes de la línea defensiva, llamando a filas a mujeres embarazadas y personas con discapacidad.Pero más allá de las propias debilidades de Kiev, aun con los miles de millones de euros y dólares enviados por Occidente, existe una estrategia en torno al discurso que Macron está potenciando. Así lo cuenta a Sputnik el analista militar, Rodolfo Laterza.Entre los principales problemas está el de los agricultores franceses, que se ven afectados por los productos ucranianos que resultan más baratos en el mercado, y el bajo crecimiento de la economía, que en 2023 no llegó al 1%.Otro factor, señala Laterza, es el fracaso de las intervenciones militares francesas en el Sahel. Tras retirarse de Mali y Burkina Faso, el cambio de Gobierno en Níger, que era el último aliado en la región africana, obligó a las tropas francesas a marcharse, incluido el regreso del embajador a París."La parte de inteligencia del Gobierno de Macron guarda cierto rencor a Rusia por haber perdido una influencia significativa en el África francófona, sobre todo en el Sahel. Y esto tuvo un impacto importante en términos geopolíticos, disminuyendo la influencia de Francia", añade.Entre los planes de Macron, desmentidos por el Gobierno francés, estaría el envío de al menos 2.000 militares a Ucrania, según estimaciones del Ministerio de Defensa ruso. Aunque se trata de un número mínimo en comparación con el contingente que opera en los frentes, el experto cree que el grupo está vinculado a los asistentes militares de los equipos franceses suministrados a Kiev, así como a miembros del personal de inteligencia, de reparación y mantenimiento, así como del sistema de mando y control.Todavía hay miles de mercenarios franceses detectados desde el comienzo del conflicto por las fuerzas rusas, aunque París afirma no tener ninguna relación.Macron y Francia: ¿demasiada retórica y poca acción?Pocos días después de defender el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania, rechazado posteriormente por otros miembros del grupo, el presidente Macron reafirmó a principios de marzo que la asociación entre Kiev y París "no tiene límites", lo que preocupó a varios líderes de partidos franceses, los parlamentarios denunciaron el discurso como un intento de "enfrentarse" al presidente ruso Vladímir Putin a cualquier precio. Después de todo, ¿tiene Francia capacidad para dar tanto apoyo a un país en conflicto? Para Rodolfo Laterza, no."Basta decir que Francia produce 100 proyectiles de artillería al día y tiene un inventario limitado del Leclerc, su principal carro de combate. Por supuesto, sigue teniendo una fuerza aérea muy importante en términos de tecnología, pero está centrada en sus propios aspectos defensivos. Y aunque dispone de brigadas bien entrenadas, tienen importantes limitaciones en términos de capacidad expedicionaria", argumenta el experto.Según el analista militar, la Administración del presidente Joe Biden ya demostró que EEUU no enviará ningunas tropas al país, y "mucho menos" se implicará directamente en las batallas del conflicto."Ningún país europeo tiene capacidad militar para enfrentarse a Rusia [...]. No hay condiciones, entre otras cosas por el coste y la complejidad de la logística, así como por un factor que pocos tienen en cuenta, que es la bajísima resiliencia de las sociedades occidentales a las guerras [en caso de pérdidas recurrentes, como en el caso de Ucrania, hay presión social para detener los combates]", subraya. Por esto la retórica debería acabar hablando más alto que la acción.La OTAN promueve un verdadero "teatro" para operar en UcraniaEn un intento por "formalizar y legalizar" el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania, el experto también describió la operación de la alianza como un teatro. Esto se debe a que opera en el territorio a través de "acciones de inteligencia, fuerzas especiales y apoyo logístico" desde febrero de 2022, ya que los equipos enviados por el bloque militar son "complejos y requieren tiempo para que las fuerzas ucranianas operen"."Así que no es más que legalizar y formalizar [las operaciones], ante las pérdidas sistemáticas que sufrió el personal militar occidental por los diversos bombardeos selectivos llevados a cabo por Rusia. Creo que la OTAN tratará de evitar la escalada no permitiendo el enfrentamiento directo en primera línea de las tropas de la OTAN [incluso con la posición francesa]. Sin embargo, es natural que se produzca una escalada y, ciertamente, en defensa de su existencia y de sus intereses nacionales, Rusia considerará, en este caso, a estas unidades militares occidentales objetivos legítimos, como ya hizo", señala.¿Podría la escalada de tensiones en Ucrania llevar a China a un conflicto?Además de sus aliados en los BRICS, un grupo que actualmente tiene más poder adquisitivo que el G7, Rusia es el mayor socio estratégico de China en el mundo, como afirmó a Sputnik el profesor de geopolítica en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais y creador de Geopolítica Hoy, Lucas Mendes. Ante esto, el Ministerio de Exteriores chino y el ministro de Defensa del país, Dong Jun, ya declararon públicamente que podrían entrar en el conflicto ucraniano si Moscú se ve directamente amenazada por las fuerzas de la OTAN procedentes de Ucrania.Además, Mendes señala que Rusia desempeña un papel de equilibrio nuclear con Washington, crucial para la estabilidad mundial, tan sacudida en los últimos meses por la escalada de tensiones en Oriente Medio."Si Rusia no existiera, solo tendríamos un país, Estados Unidos, que contaría con entre 6.000 y 8.000 ojivas nucleares, mientras que otros países aliados tendrían unos cientos. La propia China tiene 400 cabezas atómicas, lo que supone un enorme desequilibrio. No hay ningún otro país en condiciones de contrarrestar, desde el punto de vista de la disuasión, para evitar realmente una Tercera Guerra Mundial como Rusia. Esto se debe a su arsenal nuclear, que es incluso mayor que el estadounidense y más moderno", concluye.

