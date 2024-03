https://sputniknews.lat/20240326/propuestas-de-seguridad-en-eleccion-presidencial-de-mexico-ideas-con-sustancia-o-electoreras--1148826818.html

Propuestas de seguridad en elección presidencial de México: ¿ideas con sustancia o electoreras?

Propuestas de seguridad en elección presidencial de México: ¿ideas con sustancia o electoreras?

La inseguridad y la violencia son la mayor preocupación de la población de México de acuerdo con varios estudios y los candidatos a la presidencia del país han...

Una encuesta internacional publicada por Ipsos en febrero de 2024 revela que la situación que más le preocupa a los mexicanos es el crimen y la violencia con un 63%, cifra que además representa un aumento de ocho puntos porcentuales con respecto a enero. A nivel global, el tema que más preocupa es la inflación con 34%."El nivel de preocupación de México (63%) está relativamente elevado este mes después de aumentar ocho puntos porcentuales", se lee en el informe.De igual forma, un reporte publicado en febrero por Appino, una plataforma global de investigación de mercados, revela que el 88% de los mexicanos dice estar preocupado por la inseguridad, con un porcentaje algo más alto entre mujeres (89%).Estas preocupaciones también han aumentado porque la campaña electoral de 2024 ya se ha visto manchada con la muerte violenta de decenas de candidatos y simpatizantes en varios estados de la república.Niveles de Inseguridad en MéxicoPese a que la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos, cifras oficiales también registran descensos en la comisión de varios delitos de alto impacto como es el caso de los homicidios dolosos, los feminicidios, el secuestro y el robo de autos.En enero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que los homicidios dolosos en México decrecieron un 4,18% anual en 2023 hasta los 29.675, lo que representa el tercer año consecutivo de caída tras los años más violentos de su historia.El 19 de marzo, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que durante febrero se registró reducción de 25% en homicidios dolosos a nivel nacional, con respecto al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que el secuestro tuvo 80,7% menos víctimas y los casos de feminicidio disminuyeron 41,5%.En el mismo sentido, el robo de vehículo automotor bajó 50% en febrero y el robo total bajó 30%, de acuerdo con la información recabada de las 32 fiscalías estatales.En cuanto a los delitos del fuero federal, estos mantuvieron una disminución del 26,1% durante febrero, por lo que la incidencia se redujo en delitos contra la salud y los relacionados con delincuencia organizada y armas de fuego y explosivos. Las propuestasTomando lo anterior en cuenta la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum (de la coalición Sigamos haciendo Historia) y los opositores Xóchitl Gálvez (de la coalición Fuerza y Corazón por México) y Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) han hecho algunas propuestas en materia de seguridad.Sobre las propuestas de las y el aspirante presidencial, Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en temas de seguridad, considera que hasta ahora se han difundido ideas sueltas, que pueden solucionar algunos problemas, pero poco articuladas para abordar un tema tan importante y sentido para los mexicanos. La propuesta que más ha llamado la atención hasta ahora es sin duda la de Xóchitl Gálvez, quien propuso la construcción de una cárcel especial. "He anunciado que vamos a construir una cárcel especial para los peores criminales. Ya basta que las cárceles sean el lugar donde se extorsiona, donde se tienen privilegios, donde los delincuentes no tienen miedo de llegar", dijo la enseñadora en un acto de campaña.La idea recibió críticas casi de inmediato por parte de los otros aspirantes e incluso de expertos. Sheinbaum dijo que ella propone la creación de universidades en vez de cárceles mientras Álvarez propuso mejor la creación de una academia de policías.En efecto, en concordancia con lo dicho por el experto, en México, desde el año 1905, el entonces Presidente de la República Profirió Díaz ordena la creación de la Colonia Penal Federal Islas Marías para el “internamiento de los presos llamados en aquel entonces incorregibles, de difícil trato y manejo”, según relata un documento de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal.El mismo texto destaca que Los Centros Federales de Readaptación Social de máxima seguridad se crean a partir de las acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito 1985-1988. Como parte de ese plan, además de la cárcel de Las islas Marías (que ya fue cerrada) se crearon tres penales de máxima seguridad, de los cuales dos ya fueron cerrados en 2020 y solo queda en operación el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 ‘Altiplano’.Por su parte Claudia Sheinbaum presentó cinco ejes principales de su estrategia de seguridad que son: honestidad y atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, coordinación en todos los sentidos y reforma al Poder Judicial.Garduño Valero destaca que si la candidata oficialista siguiera la estrategia del presidente López Obrador podría ser una decisión errónea, pues desde su perspectiva, ha habido un número reducido de detenciones de importantes narcotraficantes.Por su parte, entre las principales propuestas de Álvarez Máynez se encuentra la de terminar con la supuesta militarización del país. Además propone la creación de una academia nacional de mandos policíacos que establezca realmente una formación en la materia, en vez de una megacárcel."Álvarez Máynez dice que se va a acabar la militarización y por ejemplo este tipo de estrategias que proponen quitar al ejército de tareas de seguridad pública son irresponsables porque ahora hay un nivel de inseguridad tan alto que se necesita sí o sí, al Ejército en las calles. Ningún candidato, aunque quisiera estaría en condiciones de retirar al Ejército de las calles, ni a la Guardia Nacional por la más elemental de las razones de que se disolvió la Policía Federal y no habría con qué reemplazar la labor que realizan de seguridad pública la Guardia Nacional y el Ejército", consideró Saucedo.Estas son algunas de las propuestas que han lanzado el y las aspirantes a la presidencia de México y qué expertos insisten en que deberían ser presentadas más como un plan que como ideas sueltas o soluciones esporádicas.El experto también considera que los candidatos deberían tocar en sus planteamientos la impartición de justicia y no solo soluciones para la inseguridad, pues ese tema es muy importante para acompañar el combate a la inseguridad, especialmente en lo relacionado con los ministerios públicos y las cárceles."Ninguno de los tres aspirantes se ha referido prácticamente al tema de la administración de la justicia. Si no lo toman en cuenta vamos a persistir en una línea punitiva, de confrontación y lo que se requiere es un ajuste importante en el sistema de administración de justicia", concluyó Oliva.

