https://sputniknews.lat/20240328/ucrania-podria-usar-sus-aviones-occidentales-f-16-como-kamikazes--1149311340.html

Ucrania podría usar aviones occidentales F-16 como "kamikazes"

Ucrania podría usar aviones occidentales F-16 como "kamikazes"

Sputnik Mundo

El presidente Vladímir Putin insistió en que los F-16 "no cambiarán la situación en el campo de batalla" en Ucrania y advirtió que serán destruidos igual que... 28.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-28T20:34+0000

2024-03-28T20:34+0000

2024-03-28T20:35+0000

ucrania

f-16

defensa

📰 suministro de armas a ucrania

rusia

otan

aviones de caza

fuerzas armadas de ucrania

🛡️ fuerzas armadas

fuerzas armadas de rusia

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/05/1148714235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ee4178e7ec96b78090e105ca7a7ce75.jpg

Rusia destruirá los F-16 "tal como hoy destruimos tanques, vehículos blindados y otros equipos, incluidos múltiples lanzacohetes", dijo Putin a los pilotos militares rusos durante un viaje de trabajo a la región de Tver el 27 de marzo por la noche.Al señalar la capacidad de los F-16 para portar armas nucleares, Putin advirtió que Rusia "debe tener esto en cuenta al planificar" operaciones de combate.Ucrania espera recibir en julio la primera media docena de sus 45 o más aviones F-16 comprometidos, con entregas retrasadas por excesos en el tiempo de entrenamiento de los pilotos y dificultades para encontrar bases adecuadas para ellos. Los observadores militares han advertido repetidamente sobre los peligros que enfrentarán los pilotos ucranianos que vuelan F-16 al operar el avión contra Rusia, y muchos señalaron que, a diferencia de algunas de las armas más nuevas enviadas a Kiev y que se han desarrollado en las últimas décadas, como drones y artillería de cohetes de precisión, el F-16 es una reliquia tecnológica que Moscú ha sabido destruir desde la década de 1970. En otras palabras, el caza multiusos de cuarta generación puede ser adecuado para bombardear países en desarrollo sin fuerza aérea, pero es completamente inapropiado para atacar a un competidor similar de Estados Unidos y la OTAN.Nikolai Bodrikhin, uno de los principales especialistas en aviación militar de Rusia, está de acuerdo con la evaluación de Putin sobre el destino que les podría esperar a los aviones F-16 si llegan a Ucrania. Los primeros incluyen desde los misiles aire-aire de corto alcance R-73 y R-77 (alcance de 40 a 160 km), hasta los R-27 de alcance medio (alcance operativo de hasta 170 km), los de largo alcance R-33 (cuyas últimas variantes pueden volar hasta 304 km) y el misil hipersónico de alcance ultra largo más allá del alcance visual R-37 (alcance operativo 150-400 km, velocidad máxima Mach 6)."Nuestros cazas tienen misiles con un alcance que probablemente no sea menor que el de los misiles aire-aire del F-16, y hay complejos terrestres, incluso los viejos complejos S-200, que pueden alcanzarlos con bastante facilidad, sobre todo cuando se trata de los más modernos S-300, S-400 y otros, como los distintos Buks", dijo Bodrikhin. ¿Aviones kamikaze?Por lo tanto, la única amenaza práctica que el avión de fabricación estadounidense puede representar para Rusia es la de ser un portamisiles en una misión suicida.Para contrarrestar esta amenaza, las fuerzas rusas tendrán que seguir a los aviones F-16 desde el momento del despegue, y cuando alcancen una altura adecuada (convencionalmente, por encima de los 3.000 metros), deberán ser atacados y destruidos, según el experto. En cuanto a las preocupaciones expresadas por Putin y anteriormente por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, de que los F-16 tienen capacidad para portar armas nucleares, Bodrikhin dijo que efectivamente es así, pero que espera que Kiev y sus aliados occidentales "sean lo suficientemente inteligentes como para no utilizar armas nucleares", porque de lo contrario la crisis ucraniana escalaría inmediatamente hasta convertirse en un conflicto directo entre Rusia y la OTAN y provocaría que Moscú reaccionara en consecuencia.Mientras que algunos funcionarios y medios occidentales han promocionado el F-16 como un potencial "cambio de juego" para Ucrania en el frente, otros se han mostrado más reservados, y la Corporación Rand, un grupo de expertos neoconservador con sede en Washington, advirtió en mayo pasado que los avanzados radares y misiles de los aviones rusos con "un alcance mucho mayor" que sus homólogos suministrados por la OTAN pueden convertir a los F-16 de Ucrania en blancos fáciles."En otras palabras, los aviones rusos pueden potencialmente detectar los F-16 y derribarlos antes de que los pilotos ucranianos los vean venir. Esto es exactamente lo que ha estado sucediendo con la actual flota de cazas Su-27 y MiG-29 de Ucrania, y las capacidades mejoradas del F-16 no son suficientes para inclinar esta disparidad a favor de Ucrania", dice el informe.

https://sputniknews.lat/20240328/rusia-confirma-la-destruccion-de-un-abrams-y-varios-obuses-estadounidenses-en-la-ultima-jornada-1149300983.html

https://sputniknews.lat/20240327/rusia-derriba-210-drones-y-destruye-varios-de-sus-centros-de-ensamblaje-en-ucrania-1149268901.html

https://sputniknews.lat/20240325/las-ffaa-de-rusia-prosiguen-su-ofensiva-en-varias-lineas-del-frente-en-el-ultimo-dia-de-combates-1149206991.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, f-16, 📰 suministro de armas a ucrania, rusia, otan, aviones de caza, fuerzas armadas de ucrania, 🛡️ fuerzas armadas, fuerzas armadas de rusia