La alta informalidad y los bajos sueldos opacan los logros de México para bajar el desempleo

"Esa población económicamente activa no solo debe leerse así, también hay que analizar su nivel de ingreso, es decir, que no sean trabajadores pobres y que su empleo sea permanente, que tengan un ingreso que alcance [para el costo de vida] y que no haya tanta fluctuación entre las personas que obtienen empleo y lo pierden posteriormente", explicó en entrevista José Alfonso Aparicio Velázquez, abogado laborista.