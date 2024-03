https://sputniknews.lat/20240330/longevidad-politica-de-orban-el-odio-de-los-peces-gordos-de-la-ue-lo-hacen-mas-popular-en-casa-1149366418.html

Longevidad política de Orban: el odio de los 'peces gordos' de la UE lo hacen más popular en casa

Longevidad política de Orban: el odio de los 'peces gordos' de la UE lo hacen más popular en casa

30.03.2024

La estrategia de financiar desde el exterior protestas contra el primer ministro húngaro, Viktor Orban, parecen haber sido copiadas del mismo manual que las de pasado enero contra el primer ministro de la vecina Eslovaquia, Robert Fico, explicó a Sputnik Peter Marcek, ex diputado del parlamento eslovaco y presidente del partido Unidad de los Eslavos.Si bien la prensa occidental no dejó de señalar que "miles" de ciudadanos participaron en las protestas en Budapest contra Orban que se llevaron adelante esta semana, lo cierto es que se trata de un número extremadamente bajo. A modo de comparación: en las últimas elecciones de 2022, Orban contó con el apoyo de 3.057.000 ciudadanos húngaros, que representaron el 54,1% de los votantes.Entonces, ¿se puede permitir que el 0,01% de la población de Hungría, que reclamaba la dimisión de Orban en las calles, nulifique la preferencia del 54,1%?De hecho, el escándalo que los pro UE habían estado impulsando no tiene nada que ver con Orban personalmente, sino más bien con su ex ministra de Justicia, Judit Varga, y acusaciones de corrupción contra el jefe de gabinete de Orban, Antal Rogán.Vale la pena señalar que el "caso" contra Varga se basa en una presunta grabación de audio realizada por el exmarido, Peter Magyar, en febrero de 2023. En la supuesta grabación, Varga detalla un intento por parte de funcionarios estatales de obligarla a eliminar ciertos fragmentos en documentos vinculados a un caso de corrupción.Cuando se le preguntó a Fico antes de la votación cuáles eran las razones del conflicto en Ucrania, citó la expansión de la OTAN hacia el este y "el hecho de que los neonazis ucranianos actuaron libremente en Ucrania".Por supuesto, la UE no toleró la respuesta del entonces candidato y actual primer ministro, como tampoco tolera algunas de las audaces declaraciones de Orban sobre, entre otros temas, la dramática corrupción de Kiev, postura que refleja la opinión pública mayoritaria en su país pero que va en contra de los intereses de Bruselas.Aquí algunas citas de Orban:-"La red Soros está enraizada en las instituciones europeas. Está en la Comisión ([Europa], está en el Parlamento Europeo... Por eso, cada vez resulta más difícil expresar la opinión de los ciudadanos de Europa. Bruselas se ha convertido en prisionera de la red internacional de activistas que ha construido George Soros"..-"Las personas que están interesadas en el conflicto entre Rusia y Ucrania son los fabricantes de armas. Obtienen ganancias sin precedentes. Los especuladores y las grandes empresas de Occidente también son parte interesada, incluido [George] Soros".-En respuesta a una pregunta del periodista Tucker Carlson durante una entrevista reciente sobre si es un objetivo realista "quitarle Crimea a Rusia", Orban respondió: "No hay manera de hacerlo. Es totalmente imposible".Inquietud del establishment europeoVale recordar que, según las normas de rotación de la UE, se espera que el 1 de julio de 2024 Orban asuma la presidencia del Consejo Europeo de Ministros, el máximo órgano de toma de decisiones del bloque.Tradicionalmente, el cargo de presidente del Consejo Europeo siempre lo ha ocupado un partidario de la UE. El presidente puede determinar el orden del día de las cumbres regionales y de las reuniones de trabajo de los ministros de los países miembros.Pero Orban no es alguien que apruebe todo lo que Bruselas desea, como puede verse en sus declaraciones sobre la necesidad de mejorar los lazos con Rusia y encontrar una solución pacífica al problema ucraniano. El pasado viernes 29 de marzo llegó incluso a decir que Ucrania no debería ser nunca miembro de la OTAN, sino un Estado neutral entre Rusia y la OTAN, con garantías de seguridad de ambas partes.¿Resistirá Orban la actual "tormenta en una taza de té”? Sí, de eso no hay duda. Pero tampoco hay duda de que la UE continuará con sus intentos de desestabilizar a Hungría y al gobierno de Orban. Sin embargo, algunos observadores dicen que estos intentos sólo pueden fortalecer a Orban.Rod Dreher, columnista de The American Conservative que vive en Budapest, señaló en un artículo reciente: "Hay una razón por la que Orban ha sido elegido cuatro veces seguidas, en elecciones libres… Cada vez que ganó, lo hizo despupes de que funcionarios de la UE, Joe Biden y John McCain lo insultaran. Eso sólo lo hace más popular".

