Netanyahu: "Nada nos detendrá; ni la presión de Estados Unidos ni de otros países”

El primer ministro israelí se refirió este domingo 31 de marzo al retraso de la operación terrestre en el enclave palestino durante una comparecencia pública... 01.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-01T04:02+0000

2024-04-01T04:02+0000

2024-04-01T04:40+0000

De acuerdo a la información publicada por el diario The Times of Israel, Netanyahu argumentó que el retraso de la incursión en Rafah no es debido al Ramadán, la presión de EEUU pidiendo a Israel que no lleve adelante la operación o cualquier duda sobre la necesidad de seguir con dicho plan.Según el medio, el primer ministro dijo que la razón de la demora, luego de que su propia oficina anunciara el pasado 15 de marzo que había sido aprobada, es que la acción militar "requiere ciertos preparativos" y que buscan finalizar los planes de evacuación y ayuda humanitaria para los civiles que se encuentran en la ciudad al sur de Gaza.Vale recordar que pese a las promesas de Israel, numerosas organizaciones internacionales y decenas de gobiernos alrededor del mundo han advertido, al reclamar en las últimas semanas a Israel que no lleve adelante esta acción por las catastróficas consecuencias humanitarias que ocasionaría, que una evacuación de tal escala no se podría llevar a cabo respetando la legislación internacional relacionada con los derechos humanos.Netanyahu agregó que destruir los batallones de Hamás que presuntamente se esconden en Rafah "es esencial para la victoria", y que si esto no se logra, Israel "enfrenta una amenaza existencial".Vale recordar que según las Naciones Unidas, más de la mitad de la población de la Franja de Gaza, calculada en dos millones, se refugia en Rafah, una zona del sur del territorio palestino colindante con Egipto —que prohíbe que los palestinos desplazados ingresen a su territorio— y que había sido designada por la propia coalición gobernante israelí como una zona segura para los civiles.Sin embargo, en las últimas semanas, el gobierno de Netanyahu revirtió su posición, argumentando que cuatro batallones de Hamás se encontraban desplegados en Rafah, por lo cual comenzó a llevar adelante una ofensiva aérea con bombardeos en la región, a la vez que anunció que era "inevitable" un despliegue militar a gran escala para acabar con los miembros del movimiento islamista.Ante esta situación, los países más importantes del tablero mundial, desde Rusia, China, Alemania, Francia y Gran Bretaña, advirtieron a Israel que diera marcha atrás con el plan, pedido replicado también por organizaciones internacionales como la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras.El único gobierno que ha dado un visto bueno a la operación ha sido EEUU, el principal apoyo financiero y militar de la ofensiva de Israel en Gaza, aunque ha aclarado que la invasión terrestre de Rafah no debe llevarse a cabo "sin un plan creíble y ejecutable" para garantizar la seguridad de los civiles, según informó la Casa Blanca al comunicar del contenido de la llamada del presidente Joe Biden a Netanyahu realizada el pasado domingo 10 de marzo.La propia vicepresidenta Kamala Harris aseguró la semana pasada que podría haber "consecuencias" para el gobierno de Netanyahu en caso de que siguiera adelante con el plan de llevar adelante la ofensiva terrestre en Gaza, postura que replicó el propio secretario de Estado Antony Blinken.En ese sentido, Netanyahu declaró este 31 de marzo que le dijo recientemente al presidente Biden que apreciaba el apoyo de EEUU a Israel, pero que le hizo saber su insatisfacción sobre la decisión de su gobierno de abstenerse -en lugar de votar en contra o vetar- en la resolución del Consejo de Seguridad pidiendo por un cese al fuego en Gaza, aprobada por 14 a 0, con solo Washington no respaldo la medida."No me gustó la decisión del Consejo de Seguridad. Pensé que era una decisión deplorable", dijo Netanyahu.

