"Watergate" olímpico: Bach pidió a los ucranianos que denuncien lo que dicen los atletas rusos

El Comité Olímpico Internacional (COI) pidió a los ucranianos que siguieran las declaraciones patrióticas de los atletas rusos en internet para impedir su... 02.04.2024, Sputnik Mundo

internacional

coi

thomas bach

⚽ deportes

rusia

juegos olímpicos

juegos olímpicos de parís 2024

Bach señaló que en el COI existe una comisión de supervisión que, junto con una empresa independiente, vigila las declaraciones públicas de los atletas en apoyo del Gobierno ruso.La ONU: el COI debe respetar la libertad de expresiónEl COI debe garantizar que se respeta la libertad de expresión a la hora de determinar la elegibilidad de los atletas rusos para participar en los Juegos Olímpicos de París, declaró a Sputnik Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).Rusia acusa a Bach de "complot criminal"El presidente del COI entró en una conspiración político-administrativa y criminal para suspender a fuertes competidores deportivos en competiciones internacionales, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajárova, en su canal de Telegram."La relación del presidente del COI con el Comité Olímpico Nacional ucraniano y sus funcionarios, así como su admisión de que 'pidió espiar a los atletas rusos' deben ser objeto de una investigación exhaustiva", añadió.La diplomática expresó su esperanza de que los periodistas deportivos internacionales "no ignoren esta atroz situación", que, según Zajárova, es un "Watergate" para el COI en su conjunto y para Bach personalmente.El COI dio la luz verde a la participación de los atletas rusos en los Juegos que se celebrarán en París del 26 de julio al 11 de agosto con estatus de neutralidad individual si se cumplen varios criterios. Se han aprobado una bandera y un himno especiales para los atletas neutrales. Los rusos no podrán participar en el desfile de atletas de la ceremonia inaugural y sus premios no se mostrarán en el medallero.Debido a las restricciones impuestas a la participación en pruebas clasificatorias, un máximo de 55 atletas rusos podrán clasificarse para los Juegos.Cabe señalar que la politización de los Juegos Olímpicos fue nuevamente objeto de atención por la visita de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a Kiev a finales de marzo. Hidalgo habló con los atletas locales, con el jefe del Comité Olímpico Ucraniano, Vadim Gutzeit, y con el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Durante la conversación, dijo a los atletas que París los recibiría como héroes, que se sentirían como en casa, mientras que rusos y bielorrusos no serían bienvenidos en los Juegos."Juegos de Amistad son un riesgo"Otro ejemplo de la politización del deporte es la postura del COI sobre los Juegos de la Amistad. Bach en la conversación con los bromistas enfatizó que los atletas de África, al participar en los Juegos de la Amistad en Rusia, ponen en peligro incluso su posible actuación en futuros Juegos Olímpicos."Digamos que para los Juegos Olímpicos", respondió cuando se le preguntó qué riesgos futuros podrían estar en cuestión.Según él, los Juegos de la Amistad son un riesgo para todo el sistema deportivo. "Son juegos políticos, como la Espartaquiada durante la Unión Soviética", opinó Bach.El COI emitió el 19 de marzo una declaración contra la politización del deporte, en la que pedía la retirada de los Juegos de la Amistad. Anteriormente, James McLeod, director del departamento del COI para las relaciones con los Comités Olímpicos Nacionales (CON), declaró que el COI estaba pidiendo a los CON de diversos países "que fueran prudentes con respecto a los Juegos Mundiales de la Amistad".Los Juegos de la Amistad se celebrarán del 15 al 29 de septiembre de 2024 en Moscú y Ekaterimburgo. Incluirán competiciones de 33 deportes de verano. El viceprimer ministro ruso, Dmitri Chernishenko, declaró que un gran número de países están interesados en los Juegos Internacionales de la Amistad y participarán en ellos, a pesar de los intentos del COI de prohibir las competiciones.

coi, thomas bach, rusia, juegos olímpicos, juegos olímpicos de parís 2024