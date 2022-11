https://sputniknews.lat/20221130/cambios-en-el-gabinete-de-pedro-castillo-un-paso-atras-para-dar-dos-adelante-1133053550.html

Cambios en el gabinete de Pedro Castillo: ¿un paso atrás para dar dos adelante?

La puja entre el Gobierno de Perú y el Congreso de la República sumó un nuevo capítulo con la reconfiguración del gabinete ministerial de Pedro Castillo. La negativa de la mayoría de congresistas de la oposición a darle un voto de confianza al anterior primer ministro le abriría el camino al presidente peruano para disolver el Parlamento y llamar a elecciones legislativas.Pero para que ello suceda se deben cumplir varios pasos, que darían a Castillo la posibilidad de imponerse sobre una oposición que obstaculiza su mandato desde el comienzo, en julio de 2021. El enfrentamiento fundamental está en la intención del presidente de llamar a un referéndum para modificar la Constitución, lo cual rechaza el Congreso.Con los cambios en el gabinete, el presidente Castillo "está dando un paso atrás para dar dos hacia adelante", dijo a Sputnik el analista peruano César Zelada Rabanal, quien trabajó en Bolivia como asesor durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).El anterior primer ministro, Aníbal Torres, solicitó el voto de confianza luego de que el Congreso rechazara tratar un proyecto del Ejecutivo para viabilizar el llamado a referéndum por la modificación de la Constitución, principal promesa de campaña de Castillo.El presidente decidió cambiar al primer ministro ante la negativa del voto de apoyo congresal. Pero los congresistas de oposición sostuvieron que no se lo negaron a Torres, sino que rechazaron tratarlo porque legalmente no correspondía.Si el Congreso volviera a negar el apoyo a un primer ministro, Castillo estaría habilitado a disolver el Legislativo y llamar a elecciones para rellenar los curules. Pero si se diera este panorama deberá pronunciarse el Poder Judicial, considerando que para los congresistas no hubo realmente tal negativa.Derrotero de ministrosLa nueva primera ministra, Betssy Chávez, estaba al frente de la cartera de Cultura hasta días atrás y antes lideraba el Ministerio de Trabajo, hasta que fue censurada por el Congreso, por lo cual el presidente la hizo rotar de cargo.Como ministra de Trabajo, "Chávez se ha caracterizado por confrontar a los grupos de poder", dijo Zelada. Y recordó que en ese entonces había propuesto poner límites a la tercerización laboral."Eso puso los pelos de punta al gran empresariado del país, porque tendrían que pasar a planilla a todos sus trabajadores tercerizados y darles estabilidad laboral", evaluó.No obstante, Zelada consideró que la primera ministra no chocará contra el Congreso: "La composición del nuevo gabinete tiene a gente de Perú Libre [con el cual Castillo llegó al poder], también hay gente de otros partidos como Somos Perú, Perú Podemos. Una ministra que acaba de juramentar era oposición al Gobierno".Por ello, la nueva composición del gabinete "es variopinta y expresa varios acuerdos con la centroderecha. Además, la oposición no está interesada en que se convoque a nuevas elecciones, porque ellos mismos perderían su curul y la posibilidad de recuperar toda la plata invertida en la campaña".El primer ministro es el encargado de coordinar entre los diferentes ministerios, así como con los poderes del Estado. Cuando quien ocupa este cargo se va, es tradición que todo el gabinete ponga a disposición su renuncia.De 18 ministros, Castillo ratificó a 12 y cambió a seis.Años de inestabilidad políticaEn los últimos seis años, Perú tuvo cinco presidentes. Se esperaba que la llegada de Castillo traería estabilidad política, pero hasta ahora su mandato estuvo marcado por el constante recambio de ministros. Chávez es su quinta primera ministra, asimismo van cinco cambios de gabinete desde su asunción el 28 de julio de 2021.El 22 de noviembre, el Tribunal Constitucional anuló una denuncia del Congreso contra Castillo por supuesta traición a la patria. Se lo acusaba por haber dicho públicamente que no se opondría a ceder territorio marítimo a Bolivia si un referéndum popular así lo decidiera. El mandatario aún mantiene otras seis denuncias por delitos vinculados a presuntos actos de corrupción.Para Zelada, un problema profundo en el Gobierno es su caída en el apoyo popular, ocasionado por los continuos arreglos con la oposición para tener votos favorables en el Congreso. En las últimas movilizaciones callejeras en apoyo a Castillo no fueron más de 10.000 personas.En ese contexto el presidente peruano solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante lo que evidenciaba como "un golpe de Estado en marcha". Por ello una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó el país entre el 20 y el 22 de noviembre para evaluar la situación.La pérdida de apoyo popular al presidente peruano se podría traducir en un mayor apoyo de las clases medias y altas: "Castillo ha tenido una mejora en las encuestas. Ha crecido su apoyo del 26% al 31%. Mientras la oposición tiene un rechazo del 90%", mencionó.Según Zelada, una ventaja para Castillo es que la oposición no cuenta con una figura política que destaque. Por ello todas las trabas a su Gobierno provienen básicamente del Congreso.Así como no hay unidad entre los partidos de derecha, tampoco hay entre la izquierda, agregó el analista. Ello quedó de manifiesto en las últimas elecciones regionales y de alcaldes, en octubre pasado, cuando ninguna fuerza logró imponerse notoriamente en ningún punto del país.

