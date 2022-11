https://sputniknews.lat/20221130/de-brasil-a-mexico-latinoamericanos-dejan-mas-dudas-que-certezas-en-catar-2022-1133020692.html

De Brasil a México, latinoamericanos dejan más dudas que certezas en Catar 2022

La esperanza latinoamericana de ganar el Mundial de Catar 2022 ya lamenta la eliminación de Ecuador y sufre la situación de Costa Rica, México, Uruguay y... 30.11.2022, Sputnik Mundo

La Copa del Mundo de Catar 2022 es vista por aficionados y especialistas como una buena oportunidad para que alguna de las selecciones latinoamericanas logre quebrar la racha de consagraciones de países europeos, ininterrumpida desde 2006. Sin embargo, la primera ronda del torneo dejó varias preocupaciones para los representantes de América Latina.La selección de Ecuador fue la primera latinoamericana en despedirse oficialmente del torneo, luego de caer derrotada frente a Senegal, en la última jornada del Grupo A. Los ecuatorianos llegaron al partido con la certeza de que un empate les aseguraba la clasificación y que un triunfo hasta podía darle el primer lugar en la serie.Sin embargo, los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro no lograron imponerse ante Senegal, que triunfó por 2 goles a 1 y se quedó con el segundo puesto. La derrota provocó el llanto desconsolado de varios de los futbolistas ecuatorianos, especialmente varias de sus jóvenes promesas como el delantero Gonzalo Plata, el mediocampista Moisés Caicedo y el defensa Piero Hincapié.La temprana eliminación también caló hondo en Enner Valencia, estandarte de la Tri que con 33 años se pregunta si volverá a tener la oportunidad en 2026. El entrenador Alfaro tampoco pudo ocultar la tristeza y, en conferencia de prensa, confesó no saber qué será de su futuro y estar "embargado por el dolor de la eliminación".La desazón también parece cundir entre los uruguayos, cuyo plantel también parecía ser un número puesto entre los mejores 16 equipos del torneo. Sin embargo, un magro empate a cero frente a Corea del Sur y una dolorosa derrota 0-2 frente a Portugal hace que Uruguay deba ganar obligadamente para tener chance de soñar con Octavos de Final.Para colmo, las dificultades mostradas por el equipo uruguayo —a pensar de contar con figuras de clase mundial como el mediocampista del Real Madrid Federico Valverde, el delantero del Liverpool Darwin Núñez o el mismísimo Luis Suárez— dieron lugar a especulaciones de rispideces entre los futbolistas y el entrenador Diego Alonso.José María Giménez, zaguero uruguayo del Atlético de Madrid, fue el más autocrítico luego del partido: "Nos pasó lo mismo que en el primer partido, no salimos a ganar". Consultado por la prensa uruguaya, admitió que "nos queda una sensación amarga porque tenemos un grandísimo equipo y no lo estamos largando, no aportamos el juego que tenemos".Para clasificar a Octavos de Final, los uruguayos deberán vencer a Ghana y esperar que Corea del Sur no triunfe sobre un Portugal ya clasificado.México es otra de las selecciones latinoamericanas que, antes de disputar su tercer partido muestra un panorama complicado. La derrota frente a Argentina y el empate con Polonia dejó a los mexicanos con un punto y necesitarán ganar ante Arabia Saudita y rezar porque no haya un empate entre polacos y argentinos.Los aficionados mexicanos también están expectantes por la explosión de algunas de sus figuras como Hirving Lozano, delantero del Napoli italiano, que todavía no pudo marcar. De hecho, al igual que le sucede a Uruguay, el Tri mexicano es una de las pocas selecciones que no ha podido convertir ni un gol en dos partidos.Costa Rica, único equipo centroamericano en el torneo, se debate entre la preocupación por el bajo rendimiento y la luz de esperanza que le dio el sorpresivo triunfo frente a Japón. Los costarricenses tienen 3 puntos en un grupo muy parejo liderado por España con 4 y que también tiene a Japón con 3 y a Alemania con 1. Costa Rica se enfrenta a los alemanes en el último partido y saben que un triunfo les asegura la clasificación y un empate podría llegar a colocarlos en Octavos de Final, siempre y cuando España le gane a Japón."Todavía soñamos", declaró el entrenador tico, Luis Fernando Suárez, que todavía lamenta la derrota 0-7 en el debut frente a España y asegura que aquello "fue un accidente" que no refleja el verdadero rendimiento del equipo.No menos nerviosa está la Selección Argentina, que si bien logró un triunfo ante México no tiene su clasificación a Octavos asegurada. Los liderados por Lionel Messi quedarán eliminados si pierden con Polonia en el último encuentro del grupo y podrían no pasar de fase con un empate, en caso de un triunfo de Arabia Saudita o uno de México por más de dos goles.El rendimiento del equipo tampoco ha conformado al entrenador Lionel Scaloni, que volvería a introducir cambios en la oncena inicial por segundo partido consecutivo. Hasta ahora, la mejor noticia para los argentinos es que Messi parece estar amigado con la red y siempre es un factor desnivelante.Brasil es, en este panorama, la selección latinoamericana con mejor rendimiento hasta ahora. Con dos partidos ganados en dos jugados, la canarinha ya tiene su pasaje a Octavos de Final y podrá dar descanso a algunas de sus figuras en el último encuentro frente a Camerún.Los dirigidos por Tite se mantienen como uno de los grandes candidatos al título pero no están exentos de preocupaciones: Neymar, la gran figura del equipo, volverá a estar ausente por lesión en su tobillo derecho. La condición del número 10 es el principal dolor de cabeza para los brasileños, que no solo temen que la estrella del París Saint Germain no esté 100% físicamente sino que ponen un manto de duda sobre su condición anímica.

