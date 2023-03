https://sputniknews.lat/20230320/10-anos-40-reuniones-que-esperar-de-la-visita-de-xi-jinping-a-rusia-y-su-reunion-con-putin-1137072362.html

10 años, 40 reuniones: ¿qué esperar de la visita de Xi Jinping a Rusia y su reunión con Putin?

La visita de Xi a Rusia será el noveno viaje de este tipo de su presidencia, y la cuadragésima ocasión en que se reúne con Putin. El viaje, que tiene lugar del 20 al 22 de marzo, coincide casi en fecha con la visita del 22 y 23 de marzo de 2013 que el líder chino realizó a Moscú hace una década, cuando eligió Rusia como primer país al que viajó, apenas una semana después de ser elegido presidente.Xi cumplió su palabra, y viajó a Moscú, San Petersburgo, Sochi, Ufá y Vladivostok en repetidas ocasiones durante la última década para visitas de Estado formales, reuniones menos formales y foros. El próximo viaje es simbólicamente, una vez más, la primera visita de Xi al extranjero tras su reelección para un histórico tercer mandato presidencial el 10 de marzo.El aprecio del líder chino por Rusia no es una mera cortesía diplomática. De niño y joven, estudió clásicos de la literatura rusa, como Antón Chéjov, Fiódor Dostoyevski, Alexandr Pushkin y Lev Tolstói. Según los informes, su padre, el revolucionario y político chino Xi Zhongxun, simpatizó con la Unión Soviética y Rusia durante toda su vida. Durante un viaje a San Petersburgo en 2019, mientras Xi y Putin recorrían el buque museo Aurora —el crucero ruso que disparó el primer tiro durante la Revolución de Octubre de 1917—, Xi trató de expresar a su anfitrión ruso la importancia del crucero para la Revolución china, y en la creación del Partido Comunista de China. "Por lo tanto, el crucero tiene una gran importancia en nuestros corazones", dijo.ItinerarioEl itinerario completo del viaje de Xi no se hizo público. Sin embargo, Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, dejó caer algunas pistas importantes, diciendo que el primer día, 20 de marzo, habrá una reunión informal a puerta cerrada y una cena entre Putin y Xi, mientras que el 21 de marzo habrá reuniones de las delegaciones rusa y china en la Sala de San Jorge del Kremlin.El segundo día del viaje, 21 de marzo, se celebrará una reunión entre Xi y el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin. A las reuniones ministeriales más amplias asistirá una pléyade de altos funcionarios rusos, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, la jefa del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúlina, los ministros de Energía, Finanzas y Transportes, Nikolái Shulguinov, Antón Siluánov, Vitali Savéliev, y los directores de Rosatom y del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar, Alexéi Lijachov y Dmitri Shugáyev. Tras las reuniones se firmarán casi una docena de "importantes" documentos bilaterales, de acuerdo con el Kremlin.Putin y Xi firmarán una declaración conjunta sobre los planes para desarrollar la cooperación económica ruso-china hasta el año 2030, y una declaración conjunta sobre la profundización de la asociación integral y la interacción estratégica entre ambos países.El funcionario confirmó que las conversaciones incluirían discusiones sobre "las cuestiones más delicadas".El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, también dejó entrever las expectativas de la parte china para la visita, señalando que Xi tendría "un profundo intercambio de puntos de vista" con su homólogo ruso "sobre las relaciones bilaterales y las principales cuestiones internacionales y regionales", "trazar conjuntamente un nuevo plan para el desarrollo de las relaciones bilaterales, y profundizar aún más la cooperación mutuamente beneficiosa China-Rusia en todos los ámbitos".UcraniaEl conflicto entre la OTAN y Rusia en Ucrania será sin duda uno de los principales temas de debate entre Putin y Xi, y Wang dejó claro que la visita del presidente chino "también tiene que ver con la paz" y que "en la cuestión de Ucrania, China siempre está del lado de la paz y el diálogo y se sitúa en el lado correcto de la historia". Señalando el recientemente anunciado plan de paz chino de 12 puntos, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que la "posición y práctica coherentes de Pekín contrastan fuertemente con los actos de ciertos países que aplican un doble rasero en la venta de armas y siguen echando leña al fuego de la crisis ucraniana".Sin llamar a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN por su nombre, Wang subrayó que China cree "que el diálogo político es la única manera de resolver conflictos y disputas", y que avivar las llamas, alimentar la lucha, las sanciones unilaterales y la "máxima presión" solo alimentarán la tensión y empeorarán las cosas".¿Llamada telefónica a Zelenski?Tras anunciarse el viaje de Xi a Rusia la semana pasada, los medios de comunicación estadounidenses informaron de que Xi planeaba mantener una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras su reunión con Putin.Esta información, que citaba fuentes anónimas supuestamente "familiarizadas con el plan", fue inmediatamente saludada por el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, quien apuntó que Washington ha "estado animando" al líder chino a "contactar" con Zelenski para "escuchar directamente la perspectiva ucraniana y no solo la perspectiva rusa sobre esto".Ushakov destacó que se produzca o no la llamada, no tendrá lugar en Rusia.De todos modos, no está claro por qué Estados Unidos está tan interesado en una llamada telefónica Xi-Zelenski, puesto que Biden ya ha rechazado el plan de paz chino, calificándolo de unilateral a favor de Rusia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos estadounidenses por sabotear las conversaciones de paz, tal vez China consiga sentar a las dos partes en la mesa de negociaciones. Esto podría explicar el interés estadounidense por saber con quién habla Xi.De lo contrario, Washington podría sufrir otro revés diplomático en la escena mundial, como el que sufrió a principios de este mes, cuando Irán y Arabia Saudita anunciaron por sorpresa un acuerdo de normalización de relaciones con la mediación de Pekín y sin aportación alguna de Estados Unidos.ComercioDurante la primera reunión de Putin y Xi hace una década, el presidente chino señaló que, a pesar del tamaño de los dos países y de sus grandes economías, el comercio bilateral entre ellos era solo de unos 82.000 millones de dólares. Los dos líderes se comprometieron a aumentar estas cifras, primero a 100.000 millones de dólares y después a 150.000 millones. Según datos de las aduanas chinas, el comercio entre Rusia y China alcanzó más de 190.000 millones de dólares en 2022, estableciendo un nuevo récord. Esta cifra sigue siendo significativamente inferior a los 1,6 billones de dólares que China comercia con Estados Unidos y la Unión Europea, pero señala el lento y cuidadoso cambio de Pekín, que deja de ser el "taller del mundo" para las ricas naciones occidentales en favor de una cooperación más amplia con otros socios globales.Aparte de los datos comerciales en bruto, la cooperación económica entre ambos países se lleva a cabo cada vez más en sus monedas nacionales, el rublo y el yuan, y el compromiso también se intensifica en los ámbitos de la tecnología, el comercio electrónico, la economía digital, la biofarmacia y las denominadas tecnologías verdes. La participación del yuan en los balances de los bancos rusos no dejó de aumentar, y ambos países entablaron conversaciones para facilitar el uso de sus respectivos sistemas de pago.La cooperación energética también tiene gran importancia en la relación económica Rusia-China, dijo el embajador chino en Rusia, Zhang Hanhui a Sputnik, al preguntarle por el viaje de Xi.De hecho, la energía es un ámbito en el que el principio diplomático chino de "todos ganan", tan a menudo pregonado, resulta especialmente cierto, ya que Rusia ha encontrado mercados alternativos para grandes cantidades de energía, reorientando los suministros lejos de Europa y Estados Unidos, y China ha conseguido un socio cercano dispuesto a garantizar la fiabilidad de los suministros energéticos a precios reducidos. La República Popular compró más de 86 millones de toneladas de petróleo ruso en 2022, un 8% más que en 2021.Las importaciones de GNL de Rusia alcanzaron los 6,5 millones de toneladas, mientras que las ventas de gas por gasoducto alcanzaron la cifra récord de 11.500 millones de metros cúbicos, y las compras seguirán aumentando con la puesta en marcha de nuevos proyectos de infraestructuras de gasoductos, dijo Zhang.Simbolismo políticoA la luz de la actual atmósfera de tensiones en la política internacional, la visita de Xi a Rusia tiene un significado especial, pues demuestra la confianza de Pekín en los asuntos mundiales y su disposición a perseguir sus intereses sin tener que tener en cuenta las opiniones de los países occidentales. El viaje demuestra que a Xi y a China sencillamente no les importan los miles de sanciones que Occidente impuso a Rusia, ni el circo político en torno a la "orden de detención" dictada contra el presidente ruso por la CPI.Pekín y Moscú, subrayó el diplomático, persiguen la cooperación según el principio de "cubrirse las espaldas mutuamente". Ushakov caracterizó las relaciones ruso-chinas como las mejores de su historia, y dijo que "siguen ganando impulso activamente".

