https://sputniknews.lat/20230322/socios-brasil-impulsa-el-ingreso-de-argentina-al-grupo-brics-1137205133.html

Socios: Brasil impulsa el ingreso de Argentina al grupo BRICS

Socios: Brasil impulsa el ingreso de Argentina al grupo BRICS

El canciller brasileño confirmó que el país vecino es su principal candidato a ingresar a la asociación comercial que comparte con Rusia, India, China y Sudáfrica. En otro orden, la vicepresidenta de Colombia sufrió un nuevo intento de atentado. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-03-22T22:00+0000

2023-03-22T22:00+0000

2023-03-22T22:00+0000

en órbita

francia márquez

xi jinping

mauro vieira

argentina

brasil

china

onu

brics

banco de desarrollo del brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137209769_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_3954d4c268ad706278df2f34cfb85b0a.jpg

Socios: Brasil impulsa el ingreso de Argentina al grupo BRICS Socios: Brasil impulsa el ingreso de Argentina al grupo BRICS

El canciller brasileño, Mauro Vieira, defendió "el ingreso de Argentina, un país importante, un gran socio y un vecino estratégico" a la asociación económica-comercial BRICS, formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El país africano fue el último en ingresar en 2010.El entrevistado considera que una posible adhesión de Argentina al grupo "debería ser pronto. Este podría ser un bloque importante de mediación entre China y EEUU en un momento de tensiones".Más de una decena de naciones han solicitado su interés en ser parte de la asociación económica comercial. Entre estas se destacan Irán, Argelia, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.En tanto, el grupo BRICS toma mayor protagonismo con la actual relación entre las potencias China y Rusia, reforzada con la reciente visita del presidente Xi Jinping a Moscú, donde fue recibido por Vladimir Putin.Entre los temas salientes de la reunión fueron la posible salida a la crisis en Ucrania, sobre la cual Pekín presentó un plan de 12 puntos, y Moscú expresó su atención.Y, por otra parte, la cooperación bilateral, con énfasis en acuerdos comerciales entre ambas potencias miembros del BRICS.Vieira señaló que la propuesta del ingreso de Argentina al grupo no formará necesariamente parte de la agenda de la reunión de Lula con el presidente chino Xi, prevista para el martes 28 en el país asiático.Durante el mandato de Lula, Brasil tendrá derecho a ejercer la presidencia del banco de fomento New Development Bank, brazo financiero del BRICS.Para presidir la institución, la principal candidata es la economista y expresidenta brasileña Dilma Rousseff (2011-2016).El analista se refirió a los posibles aportes que puede llegar a hacer Argentina en el grupo económico.Estos se vinculan al rol del país como "un productor fundamental de bienes agrícolas a escala mundial. Además, este posible ingreso aumenta, por un lado, la visibilidad de Argentina en el mundo; y por otro, la propia fuerza del BRICS".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— una nueva denuncia de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, de un intento de ataque con explosivos en su contra durante su viaje a la región del Chocó (oeste del país).En otro orden, en el marco del Día Mundial del Agua, Naciones Unidas informó que 26% de la población mundial (2.000 millones de personas) no puede acceder al agua potable.En Uruguay, En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

argentina

brasil

china

chocó

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, argentina, china, brics, mauro vieira, sudáfrica, francia márquez, colombia, chocó, día mundial del agua, onu