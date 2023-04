https://sputniknews.lat/20230405/que-pasara-con-donald-trump-tras-su-arresto-y-liberacion-1137776687.html

¿Qué pasará con Donald Trump tras su arresto y liberación?

El expresidente de EEUU (2017-2021) acusó al Gobierno de Joe Biden de "persecución política", luego de convertirse en el primer mandatario inculpado por delitos en la historia del país. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Donald Trump se convirtió en el primer expresidente estadounidense en enfrentar cargos penales.Fue imputado con 34 cargos por supuesta falsificación de registros comerciales de Nueva York para ocultar información perjudicial y actividades ilegales a los votantes estadounidenses, antes y después de las elecciones de 2016, instancia que lo llevó a la presidencia.El político republicano se declaró no culpable.Trump, de 76 años, enfrenta estos cargos relacionados con el pago de un presunto soborno de 130.000 dólares, en el año electoral de 2016, a la exactriz porno Stormy Daniels, con el fin de ocultar una relación sentimental.El expresidente (2017-2021) viajó este martes 4 a Nueva York, donde escuchó los cargos por parte del juez. Luego regresó a su residencia privada en Mar-a-Lago (Florida), donde brindó un discurso a sus seguidores."El único crimen que he cometido es defender valientemente a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. Nunca pensé que algo así podría suceder en este país", declaró.Trump aprovechó su mensaje para retomar su campaña electoral de cara a 2024, con críticas al Gobierno del demócrata Joe Biden, quien lo venció en los comicios de 2020.El analista se refirió a otros políticos republicanos que "han tomado distancia" de la figura del exmandatario. El caso más relevante es el del gobernador de Florida, Ron DeSantis, "el aspirante más fuerte para lograr la nominación" en filas de esta fuerza política, a criterio de Vicencio.En relación con el caso del supuesto soborno a Daniels, el entrevistado recordó que a lo largo de su carrera como magnate en Nueva York, previo a su ingreso en la política, Trump "se ha visto involucrado en temas similares".Sobre su posible nominación como aspirante a la presidencia por el Partido Republicano, Vicencio apuntó a "otros factores que influyen"."En particular, en los llamados Estados péndulo que dirimen las elecciones. Es el caso de la economía, más relevante que estos temas judiciales que han estado en la palestra local durante mucho tiempo".La noticia sobre el arresto y posterior liberación de Trump generó repercusiones internacionales.En Rusia, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, señaló que esta detención "evidencia una crisis de la ideología liberal".El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer si Trump cometió delitos, pero "no estar de acuerdo" con lo que le están haciendo".Por su parte, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que, al margen de una opinión personal sobre Trump, fue un arresto del "principal candidato de la oposición".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— las repercusiones tras el rechazo en el Congreso peruano en avanzar con una moción de vacancia contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, en relación con la represión estatal contra manifestantes.Conversamos con Omar Awapara, Director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.En otro orden, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, inició su visita de tres días a China, donde junto con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debatirán con el mandatario anfitrión Xi Jinping una posible salida al conflicto en Ucrania y la relación comercial Bruselas-Pekín.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

donald trump, stormy daniels, eeuu, joe biden, partido republicano, ron desantis, washington, perú, florida, emmanuel macron, francia, ursula von der leyen, xi jinping, unión europea, china