La visita de Lavrov a América Latina es "un "contrapeso" a la política global de EEUU

2023-04-21T00:55+0000

2023-04-21T00:55+0000

2023-04-21T01:26+0000

Además de las afinidades políticas e ideológicas que dichas naciones latinoamericanas tienen con Moscú, todas ellas están haciendo su mejor esfuerzo por distanciarse de la hegemonía geopolítica de Estados Unidos en la región, consideró en entrevista con Sputnik Carlos Manuel López Alvarado, especialista en asuntos globales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El especialista destacó que Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido objeto de sanciones económicas de parte de Washington, aunque cada uno en diferentes niveles. Según el analista, Estados Unidos ha pretendido aislar o castigar —según sea el caso— a estas naciones latinoamericanas. "La visita de Lavrov se inscribe en estos intentos [regionales] que buscan ser un contrapeso a la política y a la hegemonía estadounidense a nivel global", indicó.No es casualidad que la primera parada del jefe de la diplomacia rusa haya sido en Brasil, la economía más grande de América Latina, con un Producto Interno Bruto (PIB) valuado en 1.608.981 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Esta economía es también la novena más grande a escala global, lo cual podría ser "una puerta de entrada" de Rusia a la región latinoamericana.De acuerdo con el académico mexicano, aunque hay un distanciamiento ideológico entre Brasilia y Moscú, lo cierto es que este no es abismal y la llegada de Lula da Silva a la Presidencia puede acortar esta brecha. Según el experto, el hecho de que Rusia haya visitado como primer destino Brasilia habla de una necesidad de equilibrar la balanza en la región y poder hacer eco en más países latinoamericanos que busquen apostar por un mundo multipolar. "Para hacer esto se necesitan potencias, una de ellas es Brasil, que además pertenece a los BRICS", aseveró. El 17 de abril, los ministros de Exteriores de Brasil y Rusia se reunieron en el Palacio de Itamaraty para discutir asuntos bilaterales, además de que los diplomáticos debatieron no solo el contexto que condujo a la disputa en Ucrania, sino también la propuesta brasileña de iniciar negociaciones diplomáticas."Hoy hablamos sobre el contexto que se debe tomar en cuenta para resolver este problema, no de manera apresurada, sino con base en negociaciones a largo plazo (…) que consideren los intereses de seguridad de todos los países sin excepción", indicó Lavrov.Venezuela y Nicaragua, claves para MoscúLópez Alvarado asegura que Venezuela, pese a su economía golpeada, es esencial por sus riquezas energéticas, además de que, en materia económica, puede representar un punto de inflexión en el proceso de desdolarización que, al parecer, cada día gana más espacio en varias partes del mundo. Tras la visita de Lavrov, el canciller venezolano, Yván Gil, informó que ambos países avanzan en la aplicación del sistema de pagos Mir, creado por Moscú para evitar bloqueos de transferencias por sanciones y por el cual se puede acceder a cuentas personales en bancos rusos a través de red de cajeros automáticos o por internet.Sobre Nicaragua, Carlos Manuel López Alvarado indicó que este país es clave, pues ha recibido fuertes inversiones del Gobierno chino, por lo que, explicó el analista, Rusia podría aprovechar esa situación, porque Pekín es uno de sus grandes aliados económicos y comerciales. Entre los temas que Serguéi Lavrov y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abordaron en una reunión el pasado 19 de abril, estuvo el aspecto económico y de cooperación, un ámbito en el que se irá más a fondo durante el Foro Internacional de San Petersburgo que se celebrará en junio próximo.En el marco de la visita de Lavrov, el mandatario nicaragüense declaró que Rusia está trabajando por la paz en Ucrania, mientras enfrenta a "una orquesta de terroristas internacionales" dirigida por Washington.El país donde Lavrov cerró su gira latinoamericana fue Cuba, en donde se reunió con el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, y altos funcionarios cubanos. El foco de la visita de Lavrov a este país caribeño fue el aspecto comercial, específicamente el combustible y el trigo ruso."Para desgracia de Estados Unidos, Cuba, que representa un enclave geopolítico fundamental en el Caribe, nunca se ha ligado a los intereses estadounidenses y, ahora, con este estrechamiento con el Gobierno ruso, pues menos", señaló el académico. Con esta última parada, Lavrov finalizó su gira, que se llevó a cabo del 17 al 20 de abril.

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Daniela Díaz

