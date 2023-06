https://sputniknews.lat/20230617/la-republica-dominicana-busca-diversificar-su-comercio-a-traves-de-mercados-de-la-cei-1140684131.html

La República Dominicana busca diversificar su comercio a través de mercados de la CEI

La República Dominicana busca diversificar su comercio a través de mercados de la CEI

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — Sputnik conversó con el embajador de la República Dominicana en Moscú, Hans Dannenberg Castellanos, sobre el desarrollo de... 17.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-17T18:53+0000

2023-06-17T18:53+0000

2023-06-17T18:53+0000

américa latina

brasil

república dominicana

seguridad

comunidad de estados independientes (cei)

brics

luiz inacio lula da silva

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

cooperación económica

centroamérica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/11/1140683940_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0495037242a4eee2d605dfc3a9fc9163.jpg

La República Dominicana trabaja con miras a expandir su geografía de exportaciones, presentando tanto a los exportadores dominicanos como a los potenciales compradores de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) propuestas sobre posibles negocios y oportunidades comerciales, entre otras razones, como consecuencia de la situación en Ucrania y las complicaciones logísticas actuales en el comercio, dijo en la entrevista concedida a Sputnik el embajador dominicano, Hans Dannenberg Castellanos. "Estamos enfocándonos ahora en promover los mercados de Armenia, de Bielorrusia, de Kazajistán, de Uzbekistán, ya que anteriormente Rusia, como el mayor mercado de la CEI, concentraba la mayor cuota de esfuerzo en promoción de exportación y turismo", afirmó Dannenberg Castellanos en los pasillos del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés). El diplomático se mostraba optimista y subrayó que "toda dificultad trae nuevas oportunidades", por lo que su país prefiere enfocarse en las nuevas vías para hacer negocios, en lugar de gastar su atención en los obstáculos. "Antes venían [a Rusia] empresas muy grandes de ron y de café. Ahora muchas de esas empresas han estado reevaluando la situación del mercado ruso y considerando una solución para facilitar el comercio con este país ante las complicaciones actuales. Mientras tanto, se le está presentando una oportunidad a nuevos productores de café, de menor escala, pero de gran calidad en el café, y se abre una nueva oportunidad para esos empresarios para que negocien con Rusia", planteó un ejemplo el embajador dominicano. También puso de relieve la importancia de trabajar continuamente y, sobre todo, creativamente para hallar nuevas vías y buscar soluciones para continuar con el flujo comercial. En este contexto, señaló que algunos compradores y vendedores realizan los pagos que no se pueden hacer desde Rusia vía terceros países. Otro ejemplo que planteó el diplomático es el ron, que ahora está viniendo del país caribeño para ser utilizado en procesos industriales en fábricas en el interior de Rusia. "Entonces tenemos un ron dominicano hecho en Rusia, o un ron ruso hecho en la República Dominicana, como quieran ponerle", indicó Dannenberg Castellanos. Precisó que la mayoría de los productos dominicanos que se vendían en Rusia no están entre los sancionados por países de Occidente, por lo tanto, pueden seguir llegando al territorio ruso, solamente es necesario buscar alternativas para la logística y los pagos. El embajador añadió que el café dominicano se perfila para poder llegar a Armenia, Kazajistán y Serbia y que la república también busca formas de que lleguen al territorio ruso sus aguacates, mangos y piñas, ya que estos son los productos no sancionados. El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Moscú destacó que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.Asimismo, las sanciones occidentales contra Rusia ocasionaron el alza, a nivel mundial, de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes y causaron un impacto negativo en las economías de la Unión Europea y Estados Unidos. Brasil como posible mediadorEl embajador dominicano en Moscú, al ser preguntado por Sputnik si la República Dominicana también planea proponer un plan de paz para Ucrania, afirmó que Brasil sería una interesante alternativa, como miembro fundador del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica) y como un importante país latinoamericano, para servir como mediador y promotor de una iniciativa de solución pacífica al conflicto ucraniano."Creo que Brasil —que es miembro de los BRICS y tiene una relación histórica tanto con Rusia como con Ucrania, como con todos los países de la región [latinoamericana]— sería un país ideal para ser ese promotor de la paz en la región", expresó Dannenberg Castellanos.Subrayó que Latinoamérica está muy esperanzada en las negociaciones de paz promovidas por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.Desde la República Dominicana "entendemos que los conflictos hay que solucionarlos de forma diplomática y no necesariamente con armas. Entonces esperamos, aunque somos un país pequeño y lejano, poder contribuir de alguna forma a la solución de este conflicto", señaló el diplomático.El embajador dijo que "en vez de diversificar las energías con que cada país quiera presentar un proyecto", es interesante que Lula represente a la región latinoamericana en esas negociaciones, como lo está haciendo África o los países árabes.El diplomático expresó su convicción de que "las propuestas deben ser más regionales".En abril, Lula propuso crear un formato similar al Grupo de los Veinte (G20, de cooperación económica) para debatir la situación en Ucrania, y antes de eso, a finales de febrero, el mandatario brasileño instó a los países no implicados en el conflicto a encargarse de la promoción de las conversaciones para el restablecimiento de la paz, así como llamó a ofrecer a Rusia unas "condiciones mínimas" para poner fin a las hostilidades.Avances en importaciones de medicamentos rusosLa República Dominicana y Rusia siguen avanzando en el tema de las importaciones de productos de la industria farmacéutica rusa, dijo a Sputnik el embajador del país caribeño.Además de Rusia, la República Dominicana también se mantiene en contacto con laboratorios de Uzbekistán y con varias farmacéuticas de Bielorrusia para tratar de introducir los fármacos de estos dos países en el territorio dominicano, agregó Dannenberg. "Los fármacos de estos países son de muy buena calidad y bajan los precios al consumidor", subrayó.El embajador dominicano precisó que las medicinas de alto costo son las que más le interesan a su país, sin embargo, la nación caribeña permanece abierta "a todas las oportunidades".En febrero, Dannenberg declaró, en una entrevista concedida a Sputnik, que la República Dominicana y Rusia cuentan con oportunidades para importar más medicamentos rusos, incluidos los de alto costo para enfermedades graves.A principios de enero, la Presidencia de la República Dominicana anunció que el Gobierno aumentaría el presupuesto destinado al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) para elevarlo de 1.568 millones de pesos dominicanos (unos 28 millones de dólares al cambio actual) en 2022 a 3.176 millones (unos 56 millones de dólares) en 2023 y, por lo tanto, reforzar el abastecimiento de los centros médicos del Sistema Público Nacional.

https://sputniknews.lat/20230307/rusia-y-republica-dominicana-dialogan-para-construir-puentes-1136563816.html

https://sputniknews.lat/20230523/lula-un-liderazgo-que-se-fortalece-ante-un-g7-en-decadencia-1139740356.html

https://sputniknews.lat/20230616/putin-interviene-en-la-sesion-plenaria-del-foro-economico-internacional-de-san-petersburgo--1140596348.html

brasil

república dominicana

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, república dominicana, seguridad, comunidad de estados independientes (cei), brics, luiz inacio lula da silva, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, cooperación económica, centroamérica, rusia