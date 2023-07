https://sputniknews.lat/20230702/la-occidentalizacion-de-los-medios-mexicanos-se-ha-hecho-un-dano-terrible-a-la-percepcion-global-1141085460.html

La occidentalización de los medios mexicanos: "Se ha hecho un daño terrible a la percepción global"

La visita de la politóloga Denise Dresser a Ucrania generó una oleada de críticas no solo de la audiencia mexicana, sino incluso hubo reclamos por parte del...

Dresser es una de las figuras intelectuales más visibles en México entre las opositoras al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la también académica cuenta con 4,6 millones de seguidores en Twitter y espacios en medios de alto alcance y resonancia nacional, lo que ha generado que sea entendida como una líder de opinión. Durante su reciente visita a Ucrania, iniciada a finales de mayo de 2023, la comunicadora dejó algo en claro: su cobertura sobre el conflicto que se desarrolla en Europa del Este solo mostraría la postura de Kiev. En ninguno de sus reportes la comunicadora hizo mención sobre cómo desde hace más de ocho años se gestó este conflicto, sobre el genocidio perpetuado por Kiev en contra de los habitantes del Donbás ni sobre el fondo de la operación militar especial rusa para la desnazificación de Ucrania. Incluso, la embajada de Rusia en México solicitó a la editorialista y también docente informar de manera objetiva sobre el conflicto. El equipo de representación ruso en territorio mexicano hizo un llamado a la periodista para que hiciera su trabajo de manera objetiva y retratara también la postura y el sufrimiento de las personas que habitan en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. "Para el punto de partida, puede tomar el golpe de Estado en Ucrania, que fue llevado a cabo por los países occidentales, así como la llegada de los neonazis al poder, que luego lanzó una operación terrorista contra la población de habla rusa de Ucrania", señaló la oficina diplomática de Moscú en suelo mexicano.Se han criticado no solo las publicaciones de Dresser, que en opinión de los usuarios resultaban una banalidad y no reflejaban la postura de ambos lados del conflicto, sino también sus mensajes en Twitter, con fotos en las que aparece con vino en las manos, por ejemplo, o en las que bromea sobre su estancia en Ucrania. Además fue señalada por usar su acreditación como reportera de la fuente de la presidencia de México para convertirse en una de las invitadas a suelo ucraniano."El turismo de guerra, la etapa más avanzada de la frivolidad disfrazada de periodismo", "como mexicana burguesa, fotos como estas la verdad son de muy pésimo gusto", "Muy felices en el tour ucronazi", por ejemplo, fueron algunos de los comentarios de usuarios de Twitter externados en las imágenes que la misma Dresser compartió. Pero, aunque tal vez la suya sea la más sonada, la visita de Dresser al país europeo no fue la única, pues el comunicador Carlos Loret de Mola, igualmente mexicano, también visitó Ucrania casi al inicio del conflicto, incurriendo en la misma práctica: solo mostrar el discurso ucraniano amparado por Occidente y sus maquinaria de medios y organizaciones.Más allá de las críticas y el sesgo, la visita de Dresser es también una invitación para cuestionar el discurso occidental replicado en la mayoría de los medios mexicanos. Al respecto, el periodista independiente Gabriel Infante asegura que parte del poderío que Estados Unidos ha querido proyectar en el mundo se logra por medio de los canales de comunicación del ámbito occidental, en donde se replica su visión unilateral y su política exterior.Este fenómeno ha sido incluso expuesto por López Obrador, quien en repetidas ocasiones ha señalado que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) financia a varias organizaciones opositoras en su país. Hace unas semanas el mandatario dio a conocer que envió una carta al presidente Joe Biden para exponer que la USAID otorga recursos económicos a agrupaciones contrarias a su Administración, lo que calificó como un "acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos".Según lo dicho por López Obrador, en México hay más de una decena de organizaciones no gubernamentales y organismos que presuntamente reciben dinero de esta agencia norteamericana, entre ellos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tiene una redacción periodística; Artículo 19, que se dedica a la defensoría de periodistas, y Documenta: Análisis y acción para la justicia social, entre otras. El experto en temas globales y académico de relaciones internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Carlos Manuel López Alvarado señala que en el caso de México el discurso occidental que se refleja en los medios locales es un problema que se ha "dejado profundizar y enraizar" en beneficio de la clase política mexicana. Para bien o para mal, estima, México por geografía se encuentra adscrito al mundo occidental, ya que, por su cercanía con EEUU y sus lazos económicos y políticos, el país latinoamericano ha "condenado a la sociedad mexicana a congraciarnos con ciertas y ideas y no representar una amenaza para el establishment".Este discurso occidental, resalta, se ha fortalecido a lo largo de las décadas, lo que ha generado una visión sesgada en los consumidores mexicanos por la información a la que acceden sobre lo que pasa en el mundo. Con él coincide Gabriel Infante, quien apunta que en gobiernos pasados México estaba totalmente alineado con Estados Unidos; sin embargo, subraya, el Gobierno de López Obrador ha cuestionado las políticas y el discurso del país vecino, también su principal aliado comercial. Carlos Manuel Alvarado señala que tener las dos versiones de los hechos fomenta una postura crítica entre los ciudadanos. "No se trata de tener solo una visión, se trata de entender y encontrar la solución de acuerdo con nuestro criterio", explica el también investigador al hablar sobre la importancia de que medios rusos tengan cabida en México. Desde el 2 de marzo de 2022, medios rusos, como Sputnik y RT, fueron prohibidos en la Unión Europea como represalia por la operación militar especial lanzada por Moscú el 24 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, mucho antes de eso ya se había percibido un empeoramiento de las condiciones en las que trabajan los medios rusos en Occidente.Por ejemplo, en noviembre de 2016 el Parlamento europeo aprobó una resolución que llamaba a contrarrestar su labor y que presentaba a Sputnik y RT como las principales amenazas para el bloque comunitario. Además, varios políticos occidentales, incluidos senadores y congresistas estadounidenses, junto con Emmanuel Macron, acusaron a Moscú de interferir en las elecciones de Estados Unidos y Francia, sin aducir ninguna prueba, señalamientos que Rusia calificó de absolutamente infundados.

