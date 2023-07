https://sputniknews.lat/20230712/por-que-biden-ignora-las-objeciones-morales-y-las-criticas-de-aliados-sobre-las-municiones-de-1141467784.html

Por qué Biden ignora las objeciones morales y las críticas de aliados sobre las municiones de racimo

Por qué Biden ignora las objeciones morales y las críticas de aliados sobre las municiones de racimo

Los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) prometieron más apoyo financiero y militar a Ucrania en la cumbre de Vilna, Lituania... 12.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-12T04:38+0000

2023-07-12T04:38+0000

2023-07-12T04:38+0000

internacional

joe biden

washington

eeuu

ucrania

otan

casa blanca

municiones en racimo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/14/1136011721_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9d23dd9b422e5b3d0a4701b4d940d133.jpg

La cumbre de la OTAN en Vilna tuvo como objetivo particular mostrar la unidad del bloque en su apoyo a Ucrania. Estados Unidos y sus aliados prometieron proporcionar más armas a Kiev, mientras Alemania anunció un paquete militar de 700 millones de euros (unos 770 millones de dólares), que incluirá dos sistemas de misiles tierra-aire MIM-104 Patriot.No obstante, la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de enviar municiones de racimo a Ucrania generó preocupaciones sobre la posición moral de Washington en el conflicto en curso y, de paso, confirmó el fracaso de la contraofensiva ucraniana."En primer lugar, las bombas de racimo son realmente horrorosas", dijo el periodista y autor Daniel Lazare a Sputnik. "El problema es que contienen muchas submuniciones sin explotar. Y, por lo tanto, pueden seguir causando estragos durante décadas, literalmente décadas. En Vietnam, Laos y Camboya algunas municiones continuaron matando o hiriendo a cientos de personas por años. Así que este es el tipo de pesadilla que Estados Unidos va a poner en marcha en Ucrania"."La segunda cosa que se destaca es la hipocresía de la medida de EEUU. Es simplemente impresionante. Quiero decir, Jen Psaki, portavoz de la Administración Biden hace un año, acusó a Rusia de cometer crímenes de guerra porque supuestamente estaba usando municiones de racimo. Pero solo (es) un crimen de guerra cuando supuestamente lo hace Rusia. Si Estados Unidos lo hace, está bien", continuó Lazare.El 28 de febrero de 2022, a días del inicio de la operación militar especial rusa, Psaki, entonces vocera de la Casa Blanca, calificó abiertamente el uso de proyectiles de racimo como un "crimen de guerra". El 7 de julio de 2023, 19 miembros de la Cámara de Representantes norteamericana emitieron una declaración crítica sobre la decisión de la Casa Blanca de transferir municiones en racimo a Ucrania: "el anuncio de la Casa Blanca va en contra de las restricciones del Congreso sobre la transferencia de estas armas y socava gravemente nuestra moral", apuntó el poder legislativo en un comunicado.En el mismo sentido, la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC) señaló el 7 de julio que estaban horrorizados por los planes estadounidenses de transferir estos recursos bélicos a Ucrania. El uso y la transferencia de esta arma están prohibidos por la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008. Aun así, Estados Unidos (junto con otros siete estados miembros de la OTAN) no es signatario de la convención.Medios y académicos de tendencia progresista de EEUU han planteado la cuestión de qué más podría hacer Washington en su escalada bélica, dado que acaba de aprobar el envío de municiones prohibidas a una zona de conflicto.Las municiones en racimo no revertirán el fracaso de la contraofensivaLa mayoría de los estados miembros de la OTAN han prohibido previamente las municiones de racimo y algunos de ellos han expresado su descontento con la decisión de la Administración Biden. Aun así, lo más probable es que Washington ignore estas preocupaciones, según el experto militar serbio Ljuban Karan."No por terquedad, sino porque (...) los depósitos de municiones se han agotado y Ucrania necesita armamento", dijo el analista bélico a Sputnik. "Los estadounidenses ahora admiten que los países occidentales no tienen más municiones de 155 milímetros. Se están aprovechando de esta situación para vaciar sus arsenales de bombas de racimo, que tienen en abundancia", dijo Karan.El experto destacó que estos dispositivos bélicos no cambiarán la situación en la línea del frente y no aumentarán la efectividad del Ejército ucraniano."En cuanto a los riesgos para la operación rusa, [las municiones en racimo] no serán determinantes, dado que el Ejército ruso ha construido fortificaciones defensivas y no necesita moverse tan intensamente como el lado atacante", explicó el experto militar serbio. "No espero que el uso de municiones de racimo cambie nada en el conflicto en Ucrania, al igual que tampoco lo hicieron las armas de última generación transferidas por Occidente a Kiev".Karan advirtió que estas armas "harán más daño a la población civil que a los militares". El experto recordó que EEUU y la OTAN utilizaron municiones de racimo durante su campaña contra Yugoslavia. Según algunas estimaciones, las fuerzas de la OTAN arrojaron 1.765 municiones de racimo que contenían alrededor de 295.000 submuniciones sobre el país en 1999, hoy atomizado en distintas naciones. El área del territorio yugoslavo que tuvo que ser limpiada de los proyectiles de racimo ascendió a la friolera de 2,5 millones de kilómetros cuadrados.¿Está la Administración Biden desesperada?Una de las razones por las que el Gobierno de Biden recurrió al uso de municiones en racimo es que la contraofensiva de Ucrania resultó un fiasco y la Casa Blanca está cada vez más preocupada, según Lazare.El periodista señaló que la Casa Blanca "tiene mucho en juego" en la contraofensiva ucraniana, antes de las elecciones presidenciales de 2024. En abril, Biden anunció que iría por la reeleeción y cada vez es más claro que no le será posible capitalizar su apoyo a Ucrania porque la maniobra de respuesta se ha estancado."La debacle al estilo afgano de Ucrania podría significar esencialmente no volver a ver a otro demócrata en la Casa Blanca durante los próximos 25 años", dijo Lazare. "La desgracia, la vergüenza, la humillación sería tal que el nombre del Partido Demócrata quedaría envenenado. Pero la cuestión de fondo es que no hay forma de salir de este pantano. EEUU no va a retirarse. Comenzó esta guerra proxy. Provocó esta guerra, ciertamente. Y no puede retroceder. (...) Estados Unidos, como saben, se metió en este problema y no hay una salida clara", advirtió el especialista.Y añadió: "Cuando los políticos pierden guerras, pierden respeto, pierden prestigio y pierden popularidad. El público se enfada mucho y quiere castigarlos. Y ya vimos la incompetencia de Estados Unidos de manera muy clara en Afganistán, una retirada al estilo vietnamita, gente colgada de los raíles del helicóptero. Biden quería evitar esa imagen, y no lo logró. Y ahora se enfrenta a una debacle similar en Ucrania. Y no hay una solución fácil. EEUU pagará un precio enorme y los demócratas lo harán también".

https://sputniknews.lat/20230711/enviar-municiones-de-racimo-a-ucrania-es-un-error-y-representa-una-clara-escalada-del-conflicto-1141425123.html

https://sputniknews.lat/20230710/trudeau-afirma-que-canada-se-posiciona-fuertemente-en-contra-del-uso-de-bombas-de-racimo-1141408229.html

https://sputniknews.lat/20230711/la-otan-tiene-miedo-decir-en-voz-alta-que-ucrania-nunca-sera-aceptada-en-la-alianza-1141455885.html

https://sputniknews.lat/20230710/cruz-roja-advierte-de-los-sufrimientos-humanos-que-trae-el-uso-de-las-municiones-de-racimo-1141406352.html

https://sputniknews.lat/20230707/eeuu-justifica-enviar-bombas-de-racimo-a-kiev-con-la-lentitud-de-la-contraofensiva-ucraniana-1141345768.html

washington

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, washington, eeuu, ucrania, otan, casa blanca, municiones en racimo, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania