Dura derrota electoral del peronismo en una provincia clave de Argentina

Este domingo se realizaron las elecciones internas de la provincia de Santa Fe, una de las más pujantes del país, donde se impuso la oposición nucleada en Juntos por el Cambio se impuso categóricamente.

Con el sello local de Unidos para Cambiar Santa Fe, obtuvo el 63,08%, mientras que el peronismo, fuerza política en el Gobierno y liderado por Omar Perotti, solo cosechó un 27,90%.Sin embargo, la disputa que se llevó todas las miradas fue la de Juntos por el Cambio, por la ferocidad con la que se trataron los candidatos a gobernador Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, quien finalmente salió victorioso.La interna en la coalición refleja lo que sucede a nivel nacional. Mientras que Losada era abiertamente apoyada por la ex ministra de Seguridad y candidata presidencial Patricia Bullrich, Pullaro contaba con el respaldo del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también candidato, Horacio Rodríguez Larreta.En Cara o Ceca, dialogamos con Mariano D'arrigo, periodista de Santa Fe, que explicó cómo impactó el apoyo de los candidatos a nivel nacional en la interna opositora. “El apoyo de Horacio Rodriguez Larreta a Maximiliano Pullaro fue muy claro, aunque sobre el final, su campaña se provincializó e hizo foco en la seguridad y la producción. En Santa Fe no gusta que los candidatos se muestren subordinados a los nacionales, y eso le pasó a Carolina Losada con Patricia Bullrich, lo cual le jugó en contra”.D’arrigo indicó por qué el peronismo obtuvo un resultado tan bajo en las urnas. “Los oficialismos vienen ganando en varias provincias, pero aquí hubo un desgaste de la gestión de Perotti porque los indicadores de seguridad empeoraron y por su estilo de gestión, que fue criticado por ser muy excluyente”.La Celac y la Unión Europa, reunidos tras ocho añosEn Cara o Ceca, hablamos con el sociólogo y analista internacional, Gabriel Puricelli. “Este encuentro significa el relanzamiento de un proceso birregional muy importante”.“Se da en una circunstancia donde la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica coinciden en valores junto con el presidente de España, está liderando el Consejo Europeo. Pero igual hay una difícil compaginación de los intereses de los dos bloques para firmar el tratado con el Mercosur”, agregó.Además, dijo que las elecciones en España del próximo 23 de julio no deberían tener un gran impacto en la financiación de la región. “Si hubiera un cambio de gobierno, las iniciativas de la Unión Europea en Sudamérica no deberían verse afectadas en lo más mínimo, pero sí cambiaría la coincidencia de valores democráticos y progresistas. Habrá que ver si ese nuevo mandato prioriza los intereses de España o los ideológicos”.

