https://sputniknews.lat/20230727/la-union-africana-constata-escaso-interes-de-zelenski-por-negociar-un-plan-de-paz-1141961548.html

La Unión Africana constata escaso interés de Zelenski por negociar un plan de paz

La Unión Africana constata escaso interés de Zelenski por negociar un plan de paz

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, muestra poco interés por la iniciativa de paz formulada por líderes africanos, dijo a... 27.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-27T06:14+0000

2023-07-27T06:14+0000

2023-07-27T06:14+0000

internacional

rusia

ucrania

volodímir zelenski

unión africana

🌍 áfrica

ii cumbre rusia-áfrica (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/07/1126384630_0:35:3002:1725_1920x0_80_0_0_7dcdee729f430a09c95306d76cda0b99.jpg

El mandatario comorense recordó que los promotores del plan de paz africano habían discutido la situación con Zelenski en detalle. "Recomendamos que se siente [a la mesa de negociación] y hable, mientras él quiere poner sus condiciones antes de empezar cualquier discusión. Esto es comprensible, pero no justificado, pues estamos iniciando una discusión para encontrar una solución. Si tenemos soluciones antes de la negociación, ¿qué sentido tiene discutir del todo? Ahora bien, vimos que él [Zelenski] tomó nota muy sinceramente. Tomó nota de que es imposible lograr resultados con las armas. Eso todavía está por discutir", concluyó Assoumani.Subrayó que los países africanos que lideran la misión de paz para mediar en el conflicto ucraniano esperan que su iniciativa tenga resultados concretos.El 17 de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió con Assoumani, así como con los jefes de Estado de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Senegal, Macky Sall; Zambia, Hakainde Hichilema; el primer ministro de Egipto, Mostafá Madbuli, y representantes de Uganda y el Congo. El 16 de junio, los líderes de estos países africanos se reunieron con el presidente de Ucrania en Kiev.La delegación africana presentó su iniciativa para resolver la crisis en Ucrania, que incluye diez puntos relativos a las garantías de seguridad, la libertad de circulación de cereales por el mar Negro, la liberación de los prisioneros de guerra y el pronto inicio de las negociaciones entre Moscú y Kiev.Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea que se unió a Rusia en marzo de 2014. Rusia, si bien ha declarado reiteradamente su disposición de buscar una solución negociada, insiste en la necesidad de lograr todos los objetivos de su operación especial y considera que por el momento solo es posible hacerlo por medios militares. El conflicto de Ucrania, según el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la situación de facto y la nueva realidad territorial. La última ronda de conversaciones de paz ruso-ucranianas tuvo lugar a finales de marzo de 2022 en Estambul; desde entonces, las partes no han retomado esas consultas.El pacto alimentarioEl relanzamiento del acuerdo de exportación de grano a través del mar Negro es una prioridad para la Unión Africana, afirmó Assoumani."Las consecuenciass [de la suspensión del acuerdo] afectan a todo el mundo y especialmente a África en los aspectos sociales y económicos. Así que debemos hacer de la solución de este problema una prioridad. En realidad, todo es prioritario no habrá ningún problema si se deponen las armas allí. A menos que esto suceda, creo que el tema de los cereales y los fertilizantes afecta a todos. Hablaremos de ello en San Petersburgo, discutiremos con Putin cómo podemos relanzar este acuerdo", declaró Assoumani en una entrevista con esta agencia.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses.Rusia formuló cinco requisitos para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio:A falta de avances en esta materia, el Kremlin anunció el 17 de julio que Rusia suspendía su participación en el acuerdo, pero está dispuesta a volver al convenio en cuanto se cumplan sus condiciones.A partir del 20 de julio, Rusia considera como objetivos militares los barcos que navegan en el mar Negro hacia puertos ucranianos, y como partes del conflicto a los respectivos países. Ucrania emitió una advertencia similar en relación con los puertos rusos en la cuenca del mar Negro, con efecto desde el 21 de julio.La ciudad rusa de San Petersburgo acoge el 27 y el 28 de julio la segunda cumbre y el foro económico y humanitario Rusia-África. La agencia Sputnik actúa como socio informativo del evento cuyo lema es Por la paz, la seguridad y el desarrollo.

https://sputniknews.lat/20230713/ucrania-ano-cero-al-cortar-lazos-con-rusia-kiev-actua-contra-su-propia-historia-1141520898.html

https://sputniknews.lat/20230726/representante-de-eritrea-ante-la-onu-el-efecto-del-acuerdo-de-cereales-para-africa-fue-minimo-1141929222.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, volodímir zelenski, unión africana, 🌍 áfrica, ii cumbre rusia-áfrica (2023)