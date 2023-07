https://sputniknews.lat/20230728/putin-y-jefes-de-estado-africanos-protagonizan-la-segunda-jornada-de-la-cumbre-rusia-africa-1142010434.html

Putin: hay que luchar por la soberanía y no rendirse, Rusia y África están juntas en esta cuestión

"Hay que defenderla [la soberanía estatal] sin falta, no rendirse nunca, no retirarse ante la presión exterior. Y en esta aspiración de ser independientes, defender la soberanía y participar activamente en la formación de un sistema multipolar basado en la igualdad de los Estados. Estoy seguro de que Rusia y los Estados africanos son plenamente solidarios en esto", enfatizó.Putin indicó que tales reglas "son utilizadas por países individuales para sus propios intereses egoístas y se cambian debido a la coyuntura política".En sus palabras, el continente africano se está transformando en un nuevo centro de poder, y todo el mundo tendrá que contar con esta realidad objetiva.Putin destacó los sólidos vínculos de amistad entre Rusia y África.Agregó que algunas manifestaciones del colonialismo no se han erradicado hasta hoy y siguen practicándose en algunas metrópolis, en particular, en las esferas económica, informativa y humanitaria.El mandatario ruso comunicó que Moscú destinará unos 90 millones de dólares a los países africanos para aliviar su deuda."Rusia participa también en los esfuerzos de alivio de la deuda de los países de África (...) En respuesta a las últimas solicitudes de los países africanos, asignaremos más de 90 millones más para estos objetivos de desarrollo", apuntó.Añadió que Rusia y los países africanos se oponen al uso malintencionado del problema alimentario.Suministro de grano a ÁfricaMoscú suministró casi 10 millones de toneladas de cereales a los países africanos en los primeros seis meses de este año, precisó el líder ruso."En 2022, se enviaron 11,5 millones de toneladas de cereales a los países africanos, y solo en los primeros seis meses de este año, casi 10 millones. Y esto a pesar de las sanciones ilegales impuestas a nuestras exportaciones, que impiden gravemente el suministro de alimentos rusos, complican la logística del transporte, los seguros y los pagos bancarios", afirmó.Plan de paz para UcraniaEn cuanto a la situación en Ucrania, Putin señaló que Rusia no evita negociaciones sobre la crisis ucraniana y respeta el plan de paz para Ucrania propuesto por países africanos.El líder ruso subrayó que el conflicto en Ucrania es "un problema agudo" y Rusia no elude discusiones al respecto."Respetamos sus iniciativas y las estudiamos detenidamente", dijo.La segunda cumbre del foro económico y humanitario Rusia-África tiene lugar los días 27 y 28 de julio en la ciudad rusa de San Petersburgo. El lema del foro es Por la paz, la seguridad y el desarrollo, y la agencia Sputnik será el socio informativo del evento.

