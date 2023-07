https://sputniknews.lat/20230729/vicepresidente-de-namibia-africa-debe-estar-a-la-altura-del-peso-del-continente-1142074251.html

Vicepresidente de Namibia: "África debe estar a la altura del peso del continente"

Vicepresidente de Namibia: "África debe estar a la altura del peso del continente"

29.07.2023

Los países africanos deben promover el desarrollo y volverse autosuficientes mediante la cooperación con socios amigos de todo el mundo, con miras a defender su libertad, independencia y soberanía, dijo el vicepresidente de Namibia, Nangolo Mbumba.El funcionario hizo la declaración al abordar el papel del continente africano en una arquitectura global multipolar durante una entrevista exclusiva con Sputnik, al margen de la segunda cumbre Rusia-África.El papel de África en la arquitectura globalMbumba, quien encabezó la delegación de su país en la mesa multinacional, dijo que África es un continente enorme que debe estar a la altura de su peso y potencial, y desarrollar su economía, infraestructura, educación y sistemas de salud.Mbumba también elogió el papel de Rusia en la lucha anticolonial de los países africanos, citando al presidente Vladímir Putin cuando dijo: "La independencia es algo que hay que defender todos los días". El funcionario africano argumentó que puede haber intentos de otros países de socavar o explotar los recursos e intereses de África.Agregó que las naciones africanas deben "permanecer vigilantes, permanecer despiertas y defenderla en todos los aspectos, desde la producción de alimentos, la educación de nuestros hijos hasta la salud de nuestro pueblo, y cada centímetro territorial del continente africano para permanecer libre e independiente".Impulsar el volumen de negocios y la cooperación bilateralHablando de las relaciones Rusia-Namibia, el vicepresidente de la nación africana también expresó su esperanza de que la facturación comercial entre los dos países, que se situó en 13,8 millones de dólares en 2021, pueda aumentar en el futuro, centrándose en sectores como la minería de uranio, la carne de res, la exportación de pescado y el turismo."Hay muchas empresas rusas en Namibia que están tratando de explotar uranio. Han encontrado algunas áreas donde creen que hay uranio disponible", dijo Mbumba a Sputnik. "Esperamos que algún día no haya controversia sobre cómo explotar ese recurso y comiencen sus actividades. Eso impulsará la exportación".Vale recordar que Namibia es el segundo productor de uranio del mundo y el mayor de África, y otorgó a la subsidiaria rusa de Rosatom, One Uranium, derechos de exploración en 2019. Sin embargo, a fines de diciembre de 2022, el gobierno de Namibia detuvo las actividades de exploración de One Uranium debido a preocupaciones ambientales y se negó a otorgar a la empresa un permiso de uso de agua que se requiere para la minería. El Gobierno subrayó que la empresa rusa podría reanudar sus operaciones si demostraba que su método de extracción de uranio, conocido como lixiviación in situ, no conduciría a una posible contaminación de las aguas subterráneas."No es nada contra la empresa o la inversión", dijo en ese momento a los medios el ministro de Agricultura, Agua y Reforma Agraria de Namibia, Calle Schlettwein. "Es el principio que tenemos que tener en cuenta para resguardar la posible contaminación de un recurso renovable muy importante".El vicepresidente Mbumba también dijo que su país quiere abrir el mercado para sus productos de carne vacuna en Rusia y que ya está vendiendo pescado a su socio eslavo. Además, expresó su interés en desarrollar el sector turístico al invitar a empresas o personas rusas a construir hoteles en Namibia, ofreciendo una escapada de invierno para los turistas rusos.El funcionario agregó que atraer inversiones rusas en varios campos, incluida la energía, es una prioridad para Namibia. Reiteró la declaración del ministro de Finanzas sobre este asunto y enfatizó el compromiso del Gobierno de crear un entorno propicio para la inversión.El sector agrícola, en particular, se destacó como un área donde los avances tecnológicos y los equipos de Rusia podrían mejorar en gran medida la productividad."El director ejecutivo de la Junta de Desarrollo y Promoción de Inversiones decía ayer: 'necesitamos gente con tecnología'. Una de las cosas que retrasan nuestro desarrollo en la agricultura es que no tenemos equipos, no tenemos tractores, no tenemos arados, entonces si los conseguimos, podemos crear áreas abiertas para que el ganado paste, y tendremos más carne para comercializar", afirmó.La Iniciativa Africana de Paz sobre el conflicto de UcraniaCon respecto al conflicto de Ucrania, Mbumba señaló que la delegación africana mantuvo conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre una resolución pacífica del conflicto en curso entre Rusia y Ucrania.Si bien el presidente de Namibia no participó personalmente, Mbumba señaló las variadas responsabilidades regionales asumidas por los líderes africanos. A pesar de las perspectivas divergentes, reconoció la importancia de la negociación entre las partes en conflicto para buscar soluciones pacíficas y mitigar las tensiones.El 16 de junio, una delegación de siete países africanos, incluidos los presidentes de Zambia, Comoras, Senegal, Sudáfrica, el primer ministro de Egipto y representantes de la República del Congo y Uganda, visitó Kiev y mantuvo conversaciones con el líder del régimen ucraniano, Volodímir Zelenski. Al día siguiente, la misión africana fue recibida por el presidente ruso en San Petersburgo. A continuación, en nombre de la delegación, el presidente sudafricano esbozó un plan de 10 principios para el proceso de paz en Ucrania.Se señaló repetidamente que la misión fue la primera de este tipo en ser aceptada tanto por Rusia como por Ucrania.Más tarde, los líderes de la misión de paz discutieron el tema con el presidente Putin el 28 de julio, el segundo día de la Cumbre Rusia-África de 2023. El Kremlin consideró el encuentro "productivo".

