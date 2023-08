https://sputniknews.lat/20230816/la-gobernabilidad-de-petro-esta-afectada-podra-recomponer-su-imagen-1142688617.html

"La gobernabilidad de Petro está afectada": ¿podrá recomponer su imagen?

"La gobernabilidad de Petro está afectada": ¿podrá recomponer su imagen?

La situación de Gustavo Petro no es fácil: tras perder las mayorías en el Congreso y el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito de su hijo Nicolás... 16.08.2023, Sputnik Mundo

El pasado 7 de agosto, el presidente colombiano cumplió su primer año en el poder, el primero también de un Gobierno progresista y de corte izquierdista en la historia republicana del país. Otra fecha importante en la democracia nacional es el 20 de julio, cuando también se celebró el primer año del Congreso elegido para el periodo 2022-2026.Al principio de su mandato, Petro logró consolidar mayorías para tener gobernabilidad en el órgano legislativo, sumando los apoyos de partidos de centro, como la Alianza Verde, incluso de antiguos contrincantes como los partidos Liberal y Conservador. Sin embargo, las mieles con el Congreso no le duraron mucho y en abril de este año el mismo jefe de Estado rompió la coalición y sacó a fichas de su gabinete relacionadas con esas colectividades políticas.El pasado 20 de julio, al inaugurarse el nuevo periodo de sesiones ordinarias, se ratificó esa rotura y se profundizó en ella, pues quienes en un principio lo apoyaron le dieron aún más la espalda, organizándose con otros partidos de oposición que buscan el control parlamentario para torpedear la agenda legislativa del Gobierno.Así fue que la oposición logró las mayorías para elegir a Iván Name como presidente del Congreso durante la instalación del nuevo período de sesiones ordinarias para este segundo año.La victoria del senador Name se produjo sobre Angélica Lozano, quien era la candidata con la que el Pacto Histórico y otras colectividades habían llegado a un acuerdo y la que mayor gobernabilidad y garantías le otorgaba al presidente.Name, aunque hace parte de la Alianza Verde, que apoyó en segunda vuelta a Petro, es un personaje con ideas conservadoras y crítico de la gestión del mandatario.Estas reformas son la pensional y la de la salud, que continuaron su trámite en el cambio de legislatura, mientras que la laboral se hundió por falta de discusión y debe ser radicada de nuevo.Pero lo ocurrido con la elección del presidente del Senado se revivió en la Comisión Primera del Senado, que tramita leyes sobre derechos fundamentales. El aspirante por acuerdos entre colectividades era Alexánder López, del Pacto Histórico, pero resultó electo Germán Blanco, del Partido Conservador, con la ayuda de integrantes que están en contra de las reformas del mandatario.El escándalo de Nicolás PetroNueve días después de la instalación del Congreso, el 29 de julio, el país entró en vilo con la noticia de la captura de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, por presunto enriquecimiento ilícito.El caso de Nicolás explotó desde principios de este año, cuando su exesposa, Daysuris Vásquez, reveló a la revista Semana que a la campaña del mandatario habrían entrado dineros irregulares, recibidos por Nicolás en la Costa Caribe (norte de Colombia)."Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República aseguró que la Fiscalía tendrá todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley (...) Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones. Que el derecho guíe libremente el proceso", escribió el mandatario una vez se conoció la noticia.No obstante, el abogado considera que Petro "tiene margen de maniobra para recomponer esa gobernabilidad". Ello dependerá "de cómo avancen las investigaciones en la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones", donde se investiga el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña, agrega Cuervo.A juicio del analista entrevistado, si hay pruebas conducentes que demuestren que sí entraron dineros que no se reportaron, el escándalo de Nicolás Petro tendrá repercusiones en lo político para el mismo presidente, aunque este haya asegurado, en entrevista con Semana, que ni su papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que él recibió por parte de Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez —alias el Hombre Marlboro— y de Alfonso Turco Hilsaca, ambos acusados de narcotráfico y condenados en Estados Unidos por dichos delitos.Por ahora, Nicolás Petro accedió colaborar con la Fiscalía a cambio de su libertad condicional. Él mismo en la entrevista a Semana aseguró que "no me voy a inmolar por mi papá ni por nadie". Mientras tanto, la celebración del primer año del mandatario quedó empañada por los pasados hechos que, a juicio del analista Mauricio Jaramillo, no suscita una crisis.El analista se refiere al exembajador colombiano en Caracas Armando Benedetti y la exjefa de Gabinete de Petro, Laura Sarabia, quienes debieron dejar sus cargos el pasado mes de junio en medio de un escándalo sobre escuchas ilegales y acusaciones cruzadas.Tanto para Jaramillo como para Cuervo lo que debe hacer el presidente para los tres años que le restan en el Gobierno es seguir su hoja de ruta trazada en el Plan de Desarrollo, encontrar un equilibrio entre las promesas y las propuestas, negociar con los sectores de centro y esperar los resultados de las investigaciones.

