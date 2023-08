https://sputniknews.lat/20230820/inician-en-ecuador-las-elecciones-anticipadas-con-el-voto-telematico-1142846067.html

Inician en Ecuador las elecciones anticipadas con el voto telemático

Las votaciones comenzaron con el sufragio en Sidney y Canberra (Australia), por su huso horario, mientras la jornada masiva en Ecuador iniciará a las 07:00 hora local (12:00 GMT). Esta será la primera vez que los migrantes ejercerán su derecho de manera exclusiva bajo esta modalidad. Ellos son parte de los más de 13 millones de votantes que podrán sufragar para elegir al nuevo binomio presidencial y a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral). Hasta ahora ya ejercieron el voto anticipado los privados de libertad sin sentencia y personas con un alto porcentaje de discapacidad física, impedidos de acudir a las urnas, y cuyos votos serán contabilizados este domingo al cierre de las urnas, a las 17:00 hora local (22:00 GMT). En un mensaje a la nación el sábado en la noche, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que desde la institucionalidad redoblaron los esfuerzos para garantizar una jornada democrática segura. Este proceso se desarrolla en un momento complejo para el país, donde rige un estado de excepción por 60 días con el cual el gobierno espera frenar la violencia. El pasado 9 de agosto fue ejecutado por sicarios al concluir un acto electoral Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia por el Movimiento Construye (centro derecha), mientras en este contexto también fueron baleados un dirigente territorial del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda), Pedro Briones, y un candidato a legislador, Rider Sánchez, de la alianza Actuemos. Inseguridad y amenazas A pocas horas de las votaciones, el candidato presidencial Christian Zurita, quien fue inscrito en reemplazo del Villavicencio, denunció amenazas de muerte en su contra en un mensaje en redes por parte del usuario Cartel Jalisco NG. "Las amenazas contra mi vida y mi equipo no nos detendrán, pero nos obligan a tomar mayores protocolos de seguridad para evitar los duros hechos que vivimos el 9 de agosto. Alertamos a las autoridades nacionales e internacionales, a los observadores de las elecciones y a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)", escribió en redes Zurita, quien ha tenido apenas unos días de campaña previo a la votación. El 20 de agosto, el candidato a la Presidencia por la alianza Actuemos, Otto Sonnenholzner, reportó desde su cuenta de Twitter que hubo una balacera cerca del lugar donde estaba desayunando con su familia. También el alcalde del cantón La Libertad, Francisco Tamariz, denunció el 20 de agosto que fue víctima de un ataque con disparos por parte de la Policía, la cual confirmó el suceso pero alegó que el carro donde viajaba la autoridad era uno de tres vehículos perfilado como sospechoso. El 17 de agosto, el candidato presidencial Daniel Noboa denunció que fue atacada la caravana en la cual recorría el cantón Durán, ubicado en la provincia de Guayas (suroeste), entre las más violentas del país, aunque la Policía también afirmó que no fue un atentado en su contra. El 20 de agosto, circuló en las redes un video con el secuestro de un taxista a quien sus captores presuntamente le exigieron pedirle a su familia que pagara por su rescate. También fue difundido un video donde se observa como supuestos delincuentes acribillan a un motociclista en una carretera. Campaña proselitista en las redes Pese al silencio electoral que rige en el país, en las redes el proselitismo electoral ha estado presente en las últimas horas, con llamados a votar por uno u otro candidato, o con mensajes a reflexionar a quién apoyar para que gane en las urnas. "Mañana a votar por quién decidan, pero con amor. Un poquito de paz para este país tan lastimado", indicó en su cuenta de Twitter Andrea Yépez, analista política. "¿Listos para este domingo? Voten por quién les dé la gana… que el voto sea un grito de rechazo a todo el desastre que vivimos", escribió en sus redes el periodista Fabricio Vela. "Dios mío Jesús, mañana a esta hora, ojalá se haya acabado esta pesadilla y estemos tranquilos después de 6 años de destrucción", escribió en Twitter el usuario @85Estebancer.En este contexto, el candidato Jan Topic circuló un mensaje a los votantes donde asegura que no es parte de ninguna alianza con el "correísmo" (seguidores de Rafael Correa, del movimiento RC), cuya candidata Luisa González encabezaba las encuestas pre-electorales de preferencia del electorado. Los ecuatorianos volverán a las urnas este 20 de agosto por segunda vez a las urnas este año 2023, luego de hacerlo el 5 de febrero pasado para elegir autoridades locales y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este 20 de agosto la vuelta a las urnas será para elegir a las autoridades de la Presidencia y el Parlamento que estarán en funciones desde noviembre de este año hasta mayo de 2025. Además, los votantes deberán pronunciarse sobre dos consultas populares, una sobre la explotación de petróleo en el Parque Nacional Yasuní (Amazonía) y la suspensión de la minería en la reserva de la biosfera del Chocó Andino, ubicada en la provincia de Pichincha (norte).

